Ізраїль підтвердив смерть 22-річної німкені, яку бойовики ХАМАС викрали 7 жовтня. Дівчині відрубали голову

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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив загибель у полоні ХАМАС 22-річної громадянки Німеччини Шани Люк. Її тіло нещодавно вдалося ідентифікувати — дівчині відрубали голову.

За його словами, ще 40 тіл досі не ідентифіковані, оскільки зазнали жорстоких тортур, зокрема спалення та розчленування.

«Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство й загибель Шани Люк підтверджено. Знайдено її череп. Це означає, що ці варвари, ці садисти просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сімʼї», — зазначив Іцхак Герцог.