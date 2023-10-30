Ізраїль підтвердив смерть 22-річної німкені, яку бойовики ХАМАС викрали 7 жовтня. Дівчині відрубали голову
- Автор:
- Софія Телішевська
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Президент Ізраїлю Іцхак Герцог підтвердив загибель у полоні ХАМАС 22-річної громадянки Німеччини Шани Люк. Її тіло нещодавно вдалося ідентифікувати — дівчині відрубали голову.
За його словами, ще 40 тіл досі не ідентифіковані, оскільки зазнали жорстоких тортур, зокрема спалення та розчленування.
«Мені дуже шкода, але я маю повідомити, що вбивство й загибель Шани Люк підтверджено. Знайдено її череп. Це означає, що ці варвари, ці садисти просто відрубали їй голову, коли атакували, катували та вбивали ізраїльтян. Це велика трагедія, і я висловлюю найглибші співчуття її сімʼї», — зазначив Іцхак Герцог.
- Дівчина приїхала до Ізраїлю на музичний фестиваль, який проходив неподалік кордону із сектором Гази. За даними сімʼї, 7 жовтня вона вибігла на паркувальний майданчик фестивалю Nature Party поблизу кібуцу Реїм, щоб виїхати звідти з друзями двома машинами. У цей момент на них напали бойовики ХАМАС. Приятелі сховалися в кущах і врятувалися, а Шані та її хлопець зникли. Пізніше Шані Люк впізнали на відео, де бойовики везуть до Гази оголену непритомну дівчину. Пізніше рідним повідомили, що Шані перебуває в лікарні на півночі сектора й нібито має тяжку травму голови.