В опитуваннях КМІС 81% респондентів виступив проти виборів під час війни

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, чи доцільно проводити вибори президента та вибори до Верховної Ради під час війни.

Проти цього висловився 81% респондентів. Вони вважають, що вибори треба проводити після закінчення війни. Ще 16% заявили, що парламентські вибори треба провести у жовтні 2023 року (тоді спливає термін повноважень чинного складу ВРУ), а президентські — у березні 2024 року, попри війну.

У респондентів запитали, коли, на їхню думку, слід проводити вибори. КМІС

Коли мають проводити вибори в регіональному вимірі. КМІС

Більшість українців негативно ставиться до ідеї дистанційного голосування через інтернет через ризики фальсифікацій результатів. Такі думки висловили 65% опитаних. Позитивно до такої ідеї ставляться 29%.

Всеукраїнське опитування проводили з 30 вересня до 13 жовтня 2023 року. У ньому взяли участь 2 007 повнолітніх респондентів з усіх регіонів України, окрім Криму. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників, близьких до 5%.

Що каже Конституція про вибори під час війни

Вибори до Верховної Ради зазвичай відбуваються в останню неділю жовтня пʼятого року повноважень парламенту. Цей рік — якраз пʼятий. Однак у розділі 4 статті 83 Конституції йдеться, що в разі воєнного (або надзвичайного) стану в країні повноваження ВРУ продовжуються до дня її першого засідання першої сесії, обраної після скасування воєнного (надзвичайного) стану.

Вибори президента мали б пройти в останню неділю березня 2024 року, коли спливає термін повноважень чинного — Володимира Зеленського. У Конституції прямо не прописано, що під час воєнного чи надзвичайного стану вибори переносяться.

Змінювати Конституцію України в умовах надзвичайного або воєнного стану заборонено (частина 2 статті 157).

Що каже Зеленський про вибори

«Проводити вибори зараз законодавство забороняє. Я сказав сенатору Ліндсі Грему, якщо наші парламентарі готові змінити законодавство, а США готові дати нам пʼять мільярдів на вибори, бо я не можу взяти такі гроші з бюджету і від ЗСУ — давайте ризикувати разом. Вибори мають бути легітимними — спостерігачі мають бути в окопах. Потрібно, щоб військові могли проголосувати, і люди за кордоном теж. Я не хочу, щоб до влади було ставлення, ніби вони тримаються за свої місця. Я б хотів провести вибори», — сказав президент.