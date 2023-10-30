У Колорадо почали судовий процес, щоб не допустити Трампа до виборів 2024 року. Таких позовів є ще два

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У штаті Колорадо розпочався судовий процес, що має визначити, чи знімуть 45-го президента США Дональда Трампа з передвиборчої президентської гонки у 2024 році. Це може статися через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року.

Про це повідомляє Reuters.

Аналогічні позови на Трампа подали групи правозахисників у Мічигані та Міннесоті, але справа в Колорадо — перша, яку вже скерували до суду.

Сам бізнесмен заперечує свою причетність до нападу на Капітолій — тоді його прихильники хотіли перешкодити Конгресу засвідчити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах у листопаді 2020 року.

Наразі соціологічні опитування свідчать, що Трамп є лідером у боротьбі за номінацію на посаду президента від Республіканської партії, тож очікують, що наступного року повторно змагатиметься з Джо Байденом.

Його опоненти сподіваються позбавити Трампа шляху до перемоги, дискваліфікувавши його, але багато правових експертів вважають це малоймовірним.

Навіть якщо позивачі переможуть у судах, то останнє слово, ймовірно, залишиться за Верховним судом США, в якому домінує консервативна більшість, серед суддів, зокрема, три призначенці Трампа.

Позов у Колорадо

Позов у Колорадо має на меті заборонити головному виборчому чиновнику штату вносити Трампа до виборчого бюлетеня. Суддя окружного суду штату Колорадо Сара Воллес відхилила пʼять окремих клопотань Трампа і його союзників про закриття справи, востаннє 25 жовтня, коли вона відхилила аргументи Трампа про те, що суди не мають повноважень визначати правочинність обрання на посаду.