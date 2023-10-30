Команда Team Spirit виграла головний турнір з Dota 2. У її складі українці та росіяни

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Російсько-українська команда Team Spirit перемогла у фіналі дванадцятого міжнародного турніру з Dota 2 — The International. Team Spirit обійшла європейську Gaimin Gladiators з рахунком 3:0 за картами. Це вже друга перемога команди на цьому змаганні: вперше вони перемогли у 2021 році.

За команду Gladiators виступали кіберспортсмени зі США, Данії, Німеччини та Нідерландів, також у фіналі в складі Gladiators грав росіянин Антон Шкредов.

За Team Spirit у фіналі грали 20-річний Ілля Yatoro Мулярчук, який родом із Бучі, і 23-річний Мирослав Mira Колпаков, який народився в Луцьку. Також у команді є троє росіян: Магомед Халілов, Денис Сігітов та Ярослав Найденов, і російський тренер Айрат Газієв.

За перемогу Team Spirit отримали $1,4 мільйона.

У соцмережах користувачі критикують Іллю та Мирослава за те, що вони навіть після повномасштабного вторгнення не покинули команду. Під час святкування перемоги хлопці обіймалися з росіянами, за що також отримали критику.

Yatoro і Mira робили пости на підтримку України після 24 лютого. Наприклад, 4 березня 2022-го Yatoro запостив в Instagram прапор України без жодного підпису, або в листопаді минулого року написав російською у Telegram: «Херсон звільнили до речі» (нині в його акаунті видалені всі фото, окрім світлини за 2018 рік).

Mira наприкінці 2022-го розповів, що не бачить сенсу публічно говорити про будь-яку допомогу українцям і що він допомагає, коли до нього звертаються в Instagram і після перевірки інформації. «Team Spirit мене ніяк не обмежує в публічних проявах», — сказав Мирослав.