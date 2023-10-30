У Барселоні музей провів екскурсію для нудистів

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Reuters

У Барселоні Музей археології Каталонії провів спеціальну екскурсію у співпраці з Catalon Naturism Club, під час якої відвідувачі могли бути без одягу.

Про це пише Reuters.

Відвідувачі оглянули виставку «Бронзи Ріаче» з фотографіями Луїджі Спіна, на яких зображені дві великі грецькі бронзові статуї оголених воїнів V століття до нашої ери — їх знайшли в 1972 році поблизу муніципалітету Ріаче, Італія.

За словами екскурсовода, музей хотів, щоб люди, які розглядали статуї, могли почуватися так само, як ті, на кого вони дивляться.

Жінка, яка відвідала виставку, сказала, що така екскурсія допомогла краще зрозуміти: оголеність існувала завжди, і тіла не повинні бути джерелом сорому ні для кого.