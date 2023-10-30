За минулий рік росіяни пошкодили 270 об’єктів енергетики в Україні — деякі зруйновані вщент

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Reuters / «Бабель»

За час минулорічних атак на енергосистему України росіяни пошкодили 270 об’єктів енергетики по країні. Лише за перший день обстрілів, 10 жовтня, під вогнем були 11 енергетичних об’єктів.

Про це гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів в інтервʼю LIGA.net.

«Якщо про об’єкти, то це 270 об’єктів енергетики по країні. Це 50% всієї енергосистеми. І це великі об’єкти, це не трансформатор біля дому. Це або генерація, або щось серйозне розподільче», — зазначив він.

За словами Коваленка, 30% припадає на генерацію, а 20% — на розподільчі мережі. Є об’єкти, які розвалили під нуль і вони не підлягають відновленню, лише будувати заново, на що підуть роки та великі інвестиції.

Історія атак на енергосистему

Від вересня 2022 року російські окупанти за пів року випустили по енергетичних обʼєктах України понад 1,2 тис. ракет і дронів, приблизно 250 із них влучили в ціль. Через обстріли в країні вводили тимчасові відключення світла, які в окремих випадках тривали кілька діб.

Масовані ракетні обстріли уразили теплову генерацію й електричні підстанції, було обстріляно всі теплові та гідроелектростанції, які зазнали різного ступеня пошкоджень. В Україні виник дефіцит потужності, весь осінньо-зимовий період країна намагалася стабілізувати енергосистему.

12 лютого 2023 року «Укренерго» вперше за час осінньо-зимових атак росії на українську енергетичну систему повідомила, що немає дефіциту потужності.