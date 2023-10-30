Уночі росія атакувала Україну ударними дронами та ракетами. ППО збила всі

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Російські окупанти вночі атакували Україну двома ракетами Х-59 та дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі.

КАР Х-59 випустили з ворожих літаків із повітряного простору Запорізької області, а дрони летіли з південно-східного напрямку — Приморсько-Ахтарськ.

Цілі знищили в межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

Пізніше керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що вранці російські ракети атакували судноремонтний завод в Одеському районі. Там пошкоджена адмінбудівля й техніка підприємства. Постраждали двоє людей — чоловік 1961-го і жінка 1966 року народження. У них поранення середньої тяжкості. Їх доставили до лікарні.