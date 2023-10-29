Науковці перерахували розмір марсіанського ядра і знайшли навколо нього розплавлений шар
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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NASA
Ядро Марсу виявилося меншим і щільнішим, ніж науковці вважали раніше. Також навколо нього знайшли досі невідомий шар розплавленої породи.
Про це пише Reuters.
У вересні 2021 року на високогірний район Марсу під назвою Темпе-Терра впав метеорит — це спровокувало землетрус магнітудою 4,2 і залишило кратер діаметром приблизно 130 метрів. На протилежному боці планети тоді перебував модуль NASA InSight.
Учені проаналізували отримані від нього сейсмічні дані та встановили, що ядро Марсу має діаметр приблизно 3 350 км, а його обʼєм приблизно на 30% менший, ніж вважали раніше. Водночас на дні внутрішньої частини планети, яка називається мантією, є розплавлений шар завтовшки близько 150 км.
Марсіанське ядро складається переважно із заліза та нікелю, а також містить легші елементи — сірку, кисень, вуглець і водень. Дослідники підрахували, що легші елементи складають 9—15% ваги ядра — це менше, ніж вважали раніше.
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