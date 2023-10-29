Джерела «Бабеля»: Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії атакували два безпілотники СБУ

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Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї росії атакували два безпілотники Служби безпеки України.

Про це «Бабелю» розповіли поінформовані джерела.

Дрони уразили кілька нових установок заводу, на яких переробляли пальне для російської армії. За попередніми даними, також загорілися кілька резервуарів із нафтою.

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«Такі обʼєкти — важлива ціль. Адже лише за минулий рік на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального, яке використовувалось для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну», — пояснив співрозмовник «Бабеля».