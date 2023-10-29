Через вибух на шахті в Казахстані загинули 45 людей
- Автор:
- Анна Холоднова
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Reuters
У Казахстані після пожежі на шахті в місті Караганда знайшли тіла 45 загиблих. Одна людина досі вважається зниклою безвісти.
Про це пише Reuters.
Шахта належить металургійному гіганту «АрселорМіттал». 28 жовтня там стався вибух метану. Компанія повідомила, що 206 із 252 працівників шахти імені Костенка евакуювали.
Раніше представники Міністерства надзвичайних ситуацій Казахстану повідомляли, що рятувальна операція ускладнюється через відключення електроенергії та пошкоджене обладнання.