Через вибух на шахті в Казахстані загинули 45 людей

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Reuters

У Казахстані після пожежі на шахті в місті Караганда знайшли тіла 45 загиблих. Одна людина досі вважається зниклою безвісти.

Про це пише Reuters.

Родичі гірників зібралися у приміщенні шахти під час рятувальної операції. Reuters

Шахта належить металургійному гіганту «АрселорМіттал». 28 жовтня там стався вибух метану. Компанія повідомила, що 206 із 252 працівників шахти імені Костенка евакуювали.

Раніше представники Міністерства надзвичайних ситуацій Казахстану повідомляли, що рятувальна операція ускладнюється через відключення електроенергії та пошкоджене обладнання.