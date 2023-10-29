Від початку наступу на Авдіївку російська армія втратила 6 500 військових навколо міста

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Від 10 жовтня під Авдіївкою на Донеччині окупанти втратили орієнтовно 6 500 військових.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

«Якщо говорити про втрати [...], то Авдіївка — це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» становлять майже 6 500 осіб», — сказав він.

За словами речника, українські захисники також знищили 100 російських танків і майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Зокрема, тільки 28 жовтня знищені 8 танків, зокрема найсучасніший Т-90.

На Авдіївському напрямку окупанти зосередили приблизно 40 тисяч солдатів.