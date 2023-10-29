У США сталася стрілянина під час святкування Геловіну. Двоє людей загинули, 18 поранені

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AP

В американському місті Тампа (штат Флорида) сталася стрілянина під час святкування Геловіну. Двоє людей загинули, ще 18 отримали поранення.

Про це пише The Guardian та Associated Press.

На вулиці, де тривала вечірка, стався конфлікт між двома групами людей. Спочатку пролунало понад десять пострілів, а за кілька секунд іще вісім.

Один підозрюваний здався поліції, але слідчі вважають, що стріляли щонайменше двоє. Поліція зʼясовує причини інциденту.