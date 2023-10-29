Ураган «Отіс» зруйнував курорт Акапулько. Загинули щонайменше 39 людей

Новини

Потужний пʼятибальний ураган «Отіс», який 25 жовтня обрушився на південь Мексики, зруйнував майже всі будівлі в курортному місті Акапулько.

Про це пишуть AFP і France 24.

У місті пошкоджені 200 тисяч будівель і майже відсутній мобільний звʼязок. На дорогах, вулицях та тротуарах понівечені автівки, човни та яхти. Прибережна частина міста досі затоплена або у смітті. Уся гавань міста у затоплених суднах.

Влада країни наразі займається ліквідацією наслідків. У місто передають гуманітарну допомогу, зокрема питну воду й харчі. Рятувальники шукають тіла загиблих, у тому числі в океані. Станом на вечір 28 жовтня відомо про 39 загиблих.

Збитки вже оцінюють у $15 млрд, а експерти кажуть, що на відбудову міста знадобляться роки.