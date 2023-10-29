Сили ППО збили вночі пʼять дронів і три ракети. На фронті відбили десятки атак, втрати росіян — приблизно 660 військових

Новини

Уночі 29 жовтня російські окупанти атакували Україну пʼятьма дронами-камікадзе Shahed та керованою авіаційною ракетою Х-59. Сили протиповітряної оборони збили усі дрони, а ракета Х-59 впала у Миргородському районі Полтавської області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Керівник Полтавської військової адміністрації Філіп Пронін повідомляв, що пошкоджень цивільної інфраструктури і постраждалих немає. Деталі він не уточнював.

Генеральний штаб у ранковому зведенні писав, що протиповітряна оборона також збила три крилаті ракети наземного базування «Іскандер-К».

Щодо ситуації на фронті, то за минулу добу було близько 70 боєзіткнень. На Купʼянському напрямку ворог безуспішно атакував в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області — там захисники відбили 5 атак. На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішним був наступ росіян в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області — відбито понад 15 атак. На Марʼїнському напрямку в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області відбили понад 20 атак. На Бахмутському напрямку українські війська відбили атаки в районі Хромового, біля Кліщіївки та Андріївки.

Сили оборони України продовжують штурм південніше Бахмуту та наступ на Мелітопольському напрямку.

Також Генштаб оприлюднив орієнтовні втрати росіян за минулу добу, 28 жовтня. Окупанти втратили ще приблизно 660 військових убитими, 8 танків, 9 бронемашин, 8 артилерійських систем та 8 одиниць автотехніки. Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: