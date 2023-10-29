Помер актор Метью Перрі — зірка серіалу «Друзі»

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У віці 54 років помер американський актор Метью Перрі, відомий за роллю Чендлера Бінга в серіалі «Друзі».

Про це пишуть TMZ, Los Angeles Times, NBS News та багато інших медіа.

Перрі знайшли мертвим у його будинку в районі Лос-Анджелесу. За даними TMZ, актор помер у джакузі. Слідів наркотиків або насильства на місці не виявили, пише Los Angeles Times. Причини смерті встановлюватиме експертиза.

На смерть Перрі вже відреагувала студія Warner Bros. Television Group, яка продюсувала серіал «Друзі».

«Метью був неймовірно обдарованим актором і невідʼємною частиною сімʼї Warner Bros. Television Group. Вплив його комедійного генія відчувався по всьому світу, і його спадщина житиме в серцях багатьох людей», — йдеться в заяві.