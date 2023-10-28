Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що увʼязнені почали працювати шахтарями

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Українські увʼязнені почали працювати шахтарями. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, таким чином заповнюється дефіцит робочої сили, а вʼязні отримують навички, що дозволять їм працевлаштуватись у майбутньому.

Також вʼязні, за словами Малюськи, отримують пристойну зарплату, що дозволяє виплачувати шкоду від їхніх злочинів, сплачувати податки та наповнювати бюджетний спецфонд. Міністр юстиції запевнив, що вʼязням на особисті потреби теж залишається частина грошей.