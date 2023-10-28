Реджеп Ердоган виступив на пропалестинському мітингу в Стамбулі. Ізраїль він назвав «воєнним злочинцем»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
У Туреччині, у місті Стамбул проходить один із найбільших пропалестинських мітингів, на захід приїхав президент країни Реджеп Ердоган. Про це повідомляє Reuters.
«Ізраїль відкрито вчиняє воєнні злочини протягом 22 днів, але західні лідери не можуть навіть закликати Ізраїль до припинення вогню, не кажучи вже про те, щоб зреагувати на нього. Ми розповімо всьому світу, що Ізраїль — воєнний злочинець. Ми готуємося до цього. Ми оголосимо Ізраїль воєнним злочинцем», — заявив Ердоган.
Також він повторив своє твердження про те, що ХАМАС — не терористична організація, і назвав Ізраїль окупантом.
Ердоган запросив усіх турків взяти участь у мітингу, заявивши, що «майорітиме тільки наш прапор і прапор Палестини». Його Партія справедливості та розвитку, яка й організувала захід, прогнозувала, що на ньому буде понад мільйон людей.
Після заяв Ердогана міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпорядився повернути з Туреччини дипломатичних представників, «щоб провести переоцінку відносин між Ізраїлем та Туреччиною».
- 25 жовтня 2023 року Ердоган скасував заплановану поїздку до Ізраїлю і назвав бойовиків ХАМАС «визволителями». Він заявив, що «ХАМАС — це не терористична організація, а визвольна група борців, яка захищає свої землі і громадян». Крім цього, Ердоган додав, що Туреччина готова стати гарантом палестинської сторони, він запросив країни організувати Міжнародну палестино-ізраїльську мирну конференцію.
- У 2022 році Ізраїль і Туреччина відновили повноцінні дипломатичні відносини. Їхнє охолодження тривало з 2010 року, коли турецька «флотилія свободи» намагалася прорвати морську блокаду сектора Гази, але її зупинили ізраїльські спецпризначенці. Тоді загинули девʼять турецьких активістів.
- 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Ізраїль у відповідь почав авіаудари по сектору Гази, а 28 жовтня оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС — сухопутні війська увійшли до сектора Гази (до цього були рейди). З початку війни Ізраїль повідомляє про 1 400 загиблих, палестинці — про понад 7 тисяч.