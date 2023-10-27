Суд Південної Кореї заборонив одностатевий секс в армії

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Конституційний суд Південної Кореї підтримав закон про заборону одностатевих стосунків в армії. Активісти назвали це перешкодою правам ЛГБТ.

Про це пише BBC.

Суд заявив, що одностатеві стосунки можуть зашкодити боєготовності військ і підірвати дисципліну. Тим часом активісти кажуть, що це розпалить дискримінацію солдатів-геїв.

Суд пʼятьма голосами проти чотирьох визнав конституційною статтю про військовий злочин, яка хоч прямо і не говорить про одностатеві стосунки, але забороняє «анальний статевий акт» або «будь-який інший непристойний акт» під час служби. За це передбачено покарання до двох років увʼязнення.

Одностатеві стосунки між цивільними не заборонені в країні. Їх не вважають незаконними з 2003 року і не класифікують як «шкідливі й непристойні». Проте одностатевих шлюбів країна не визнає.