В Україні діють лише 22 сортувальні лінії — вони вибирають пластикові пляшки, скляні банки, картон і відправляють їх на переробку. Але є й імітація сортування. «Щоб зрозуміти, чи справжнім є сортування, досить відповіді на питання: чи заплатили вам за сміття? Якщо ні, то швидше за все — це видимість переробки. В Україні можна здати пластик, картон, скло. Але на цих пунктах прийому зазвичай черги з людей маргінальної групи. З дитиною туди не прийдеш. Зате можна залишити сміття поруч, і на ньому хтось заробить. А от ці кольорові контейнери для сортування сміття працюють не завжди. Таке сміття потім усе одно можуть вивезти на звалище», — каже засновниця ГО «Україна без сміття» Євгенія Аратовська.

