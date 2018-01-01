Три роки тому в Україні прийняли закон, який зобовʼязує сортувати сміття. При цьому працює лише один
сміттєспалювальний завод і три установки. З усіх 15 мільйонів тонн побутового сміття переробили або знищили тільки 6,3 відсотка — це менше одного мільйона тонн. Усе інше знаходиться на звалищах. Їх в Україні майже 40 тисяч, з них 30 тисяч — нелегальні
. З епідемією коронавірусу кількість відходів на звалищах відчутно зросла. До сміття додалися медичні маски, рукавички, використані експрес-тести. До того ж, через пандемію і закриті кордони українці почали подорожувати всередині країни. Через внутрішній туризм збільшилася і кількість сміття, яке люди залишають на природі. Туристичні місця і без того не обладнані баками для сортування сміття, а потік людей ще більше погіршив ситуацію — сміття залишають де бачать.