В прокат выходит фильм «Удовольствие» — о карьере молодой порноактрисы. Мы просмотрели его вместе с правозащитницей и бывшей секс-работницей Алиной Сарнацкой

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Pleasure

Двадцать четвертого февраля компания «Артхаус Трафик» выпускает в украинский прокат ленту шведского режиссера Ниньи Тюберг «Удовольствие». Это фильм 2021 года, рассказывающий о первых шагах в карьере молодой порноактрисы, приехавшей из Швеции в Лос-Анджелес. Фильм представляет собой своеобразное творческое исследование порноиндустрии. Режиссер 10 лет изучала эту сферу и общалась с людьми, которые в ней работают. Для натуралистичности большинство ролей в фильме играют реальные порноактеры. Некоторые моменты в ленте могут шокировать: например, когда на весь экран несколько секунд показывают эрегированный пенис. Да, это кино для взрослых и о взрослых. А одной из главных тем, которые раскрывает фильм, есть осознанность выбора. По просьбе «Бабеля» фильм пересмотрела Алина Сарнацкая, менеджер по развитию «Клуба Эней», общественной организации, которая занимается противодействием насилию в отношении секс-работниц, когда-то она и сама занималась секс-работой. После просмотра мы расспросили Алину о том, насколько режиссеру удалось раскрыть тему порноиндустрии и обстоятельств, в которые попадают актрисы.

О чем фильм Девятнадцатилетняя девушка из Швеции, взявшая псевдоним Белла Чери, приезжает в Америку, чтобы стать порнозвездой. После съемки в первом порно-эпизоде она понимает, что не ошиблась с выбором профессии. На вечеринке, где собрались люди из порноиндустрии, она встречает другую порноактрису, к которой приковано всеобщее внимание. Ей объясняют, что это — одна из Шпиглер-герлз, то есть элитная модель, которой занимается самый известный порно-агент Марк Шпиглер (реальный человек, играющий в фильме сам себя). Белла мечтает стать его подопечной, но оказывается, что для этого нужно соглашаться на максимально жесткие порносцены и, самое главное, выделяться сексуальной харизмой среди других девушек в индустрии. Героиня сталкивается с первыми трудностями, которые подвергают сомнению ее уверенность в себе.

Мне очень понравилось, что в фильме нет морализаторства или стигматизации порноиндустрии. Фильм снят так же, как кино о девушках-моделях из фэшн-бизнеса. Это большой плюс картины. Потому что есть такой устаревший стереотип, что искусство обязательно должно воспитывать общество и влиять на молодое поколение. Для меня важнее, чтобы история не оставляла равнодушным и была правдивой. Такие фильмы помогают нам лучше понять других людей. Режиссер «Удовольствия» не пытается нас поразить невероятным ходом событий или вызвать слезы. Фильм довольно веселый, по крайней мере, не грустный. Это просто история о жизни обычной порноактрисы, с амбициями, но, похоже, без выдающихся талантов. Девушка мечтала работать в порно, она пробует, что-то получается, что-то не получается. Как и в любой другой работе.

Фильм не показывает работу в порно в розовом свете. Я бы однозначно не стала говорить о том, что фильм пропагандирует съемки в порно или секс-работу. Так вообще неправильно задавать вопросы. Ведь если бы речь шла о фильме, рассказывающем о фэшн-индустрии, то вряд ли кого-то волновало бы, что кто-то может вдохновиться этой историей. Хотя работа профессиональной фэшн-модели трудна и имеет много своих неприятных нюансов. Я знакома с девушками, работавшими моделями в фэшн-бизнесе в Корее. Их заставляли сильно голодать, во время съемок они даже не могли пить воду, потому что из-за этого якобы живот становится больше. Их здоровье пострадало. Но ведь общество все равно относится к такой работе одобрительно.

Pleasure

В сказках и легендах используется сюжет о женщине, которая попала в сложные обстоятельства и ее нужно вызволять из беды. Некий литературный миф. Впоследствии возник подвид этого сюжета — история о пропащей женщине. Ее тоже нужно спасать, в частности, от самой себя. Это перекочевало в кинематограф. Почти все фильмы о секс-работницах базируются именно на таком мифе. Причина ясна — трагические истории вызывают больше сочувствия у зрителя. Поэтому в массовом воображении трафикинг и секс-работа смешались вместе. Хотя на самом деле более частая для Украины ситуация трафикинга — это мужчины, у которых отобрали документы за границей и заставляют работать в цехе. Этот миф сильно искривляет реальность и не лучшим образом влияет на жизнь секс-работников. В частности, в силу такого восприятия законодательство большинства стран криминализирует эту сферу деятельности. В «Удовольствии» режиссеру удалось полностью обойти патриархальный нарратив о «пропащей красавице». Героиня не нуждается, чтобы ее спасали. Как и большинство секс-работниц в реальной жизни.

В нашей стране нет таких порностудий, которые показаны в фильме, потому что производство порно у нас вне закона. Рискованно вкладываться в этот бизнес, если из-за его нелегальности можно в любой момент все потерять. У нас девушки и парни занимаются вебкамом, потому что это не требует сверхусилий или большой суммы денег для старта. Но даже они вынуждены жить с постоянной опаской, что может прийти полиция. Поэтому люди, решившие заняться этой работой серьезно, вынуждены ехать за границу в те страны, где порно легально.

Иногда коррумпированные правоохранители преследуют вебкам-моделей для получения взятки. Я знаю пару, которая снимала свой секс и выкладывала ролики на порноресурсы. На них вышли полицейские, потребовали две тысячи долларов, они заплатили, но потом ситуация повторилась. Из-за этого они уехали в другую страну и сейчас продолжают снимать хоум порно. Досадно, ведь они не хотели покидать Украину. Их вынудили. Теперь они платят налоги другому государству и тратят свои деньги за рубежом. К сожалению, я знаю многих людей, преследуемых таким образом. Модели вынуждены ехать за границу еще и потому, что все чаще крупные вебкам-студии отказываются работать по нелегальным схемам. В этом бизнесе тоже есть этика. Владельцы студий хотят, чтобы все было законно и прозрачно.

В фильме есть момент, когда героиня говорит, что ее в детстве изнасиловал отец. На мой взгляд, это не очень хорошее решение в сценарии, потому что зрителю может показаться, что именно это событие в конце концов привело девушку в порно. На самом деле изнасилованный родителем человек может работать и в вашем офисе, и вообще где угодно. К секс-работе это отношения не имеет. Зато мне понравилось, что в фильме не затрагивают тему наркотиков. Потому что это еще один стереотип: если героиня порноактриса или секс-работница, то она злоупотребляет определенными веществами. Да, среди низкооплачиваемых секс-работниц есть люди, употребляющие наркотики, потому что из-за их болезни подобная работа является доступным способом достать деньги. Но среди тех, кто имеет высокую или среднюю цену на свои услуги, людей, которые употребляют наркотики, не больше чем, например, среди айтишников. А если говорить о порноактерах, то им вообще нужно быть в хорошей физической форме, а наркотики этому не способствуют.

В фильме четко показано, что работа порноактрисы — это осознанный выбор героини. Мне это понравилось. Нет такого, что кто-то заманил или обманул. Есть люди, которым кажется, что на подобный шаг человек может пойти только от отчаяния. Это связано с тем, что большинство занятых в секс-работе — женщины. Сейчас эта патриархальная риторика несколько меняется, потому что в секс-индустрию все чаще идут мужчины. Когда мы говорим о секс-работницах, то для того чтобы все поверили, что такая работа является свободной волей женщины, она должна быть счастлива ежесекундно. Если она скажет, что ей что-то не нравится, то сразу начнется: это неправильно, это насилие. Но знаете ли вы хоть одну работу, на которой всегда хорошо? Я знакома с женщинами, тяжело работавшими в шахтах. Им там не нравилось, но из-за этого никто бы не поставил под сомнение осознанность их решения быть на такой работе.

Pleasure

В фильме нет любви, просто здесь эта тема вообще не поднимается. Не нужно думать из-за этого, что работа в порно или секс-работа — только для одиноких. Большинство секс-работниц, с которыми я знакома, имеют партнера, другое дело, что они часто не рассказывают им, чем занимаются. В секс-работе и вебкаме многие девушки работают вахтовым методом. Приехала на три дня в столицу, отработала — уехала домой, а близким говорит, что она официантка. Конечно, работа в порно имеет свою специфику с точки зрения личной жизни, поэтому чаще всего порноактрисы и актеры встречаются со своими коллегами. В некоторых профессиях есть много особенностей и человеку рядом нужно привыкнуть и приспособиться. Это естественно.

К главной героине все остальные люди на площадке относятся с уважением. Она меняет съемочные группы и агентства, но ни на одной съемке ее не унижали, не прибегали к реальному насилию. Игровое насилие, конечно, было, потому что там немало БДСМ-сцен, но это другое дело: все происходит контролируемо, со стоп-словами. Уверена, что так в цивилизованной порноиндустрии и происходит. Для того чтобы это подчеркнуть, часто в конце порнофильма или эпизода у актрисы берут интервью, в котором она делится своими впечатлениями от съемки. Как в любом бизнесе: если ты будешь обращаться с людьми жестоко, с тобой просто не захотят иметь дело. Мы привыкли к образу сутенера из американских фильмов, который носит золотую цепочку на шее и бьет своих девушек. Насилие к секс-работникам существует и в Украине, но причину здесь следует искать в том, что секс-индустрию поставили вне закона. Если бы все было легально, администраторы борделей скорее напоминали бы обычных менеджеров.

В «Клубе Эней» мы учим секс-работников из многих городов Украины, как защитить себя в ситуации насилия. Такое обучение у нас проводят сами секс-работники, делятся жизненно необходимой информацией — как определить рискованные ситуации, как действовать, куда можно обратиться. Хотя большинство девушек, работающих в киевских борделях, не сетуют на своих работодателей. Часто даже бывает, что есть очередь из желающих работать на определенном месте. И нет такого, что кто-то удерживает. Когда они хотят уйти с работы, они уходят. Если хочешь, чтобы твой бизнес приносил прибыль, ты должен относиться к людям нормально.

Съемки в порно — труд, и в фильме это ясно показано. Актеры, с которыми я общалась, говорят, что это действительно тяжело. Секс — это физическая активность. И когда съемки длятся много часов, это обычно сильно истощает. Часто актеры не испытывают возбуждения. Хотя уверена, что человек, сделавший сознательный шаг в эту индустрию, имеет тягу к такой деятельности и, соответственно, часто кайфует. Но постоянно кайфовать нельзя. Среди журналистов, например, много таких, которые мечтали писать тексты, брать интервью. Это не значит, что они каждый день получают одинаковое удовольствие от труда.

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