23 февраля Россия отмечает День защитника отечества. Его создали при Ленине, но сначала запутались в датах, а потом додумали военные победы. Вот как было на самом деле

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Getty Images / «Бабель»

Двадцать третьего февраля в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане празднуют День защитника отечества. Этот праздник достался по наследству от СССР как день создания Красной армии, а еще с этой датой связывают победу красноармейцев над немцами под Псковом и Нарвой в 1918 году. Однако ни та ни другая версия не соответствуют действительности. Декрет о создании Красной армии Ленин подписал в январе 1918-го. А миф о победе под Нарвой и Псковом появился в 1930-е, уже при Сталине. На самом деле деморализованные красноармейцы почти без боя сдали оба эти города малочисленным немецким частям. «Бабель» развенчивает обе версии об истории Дня Красной армии и публикует архивные фото того периода.

Версия первая: путаница с датами в 1919 году

Официальная версия большевиков звучит примерно так: «23 февраля 1918 года под натиском врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооруженной силы».

На самом деле декрет «О создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА)» Ленин подписал 15 января 1918 года. А 24 января того же года большевики приняли декрет о переходе на западноевропейский григорианский календарь. После 31 января вводилась поправка на 13 суток, то есть наступало сразу 14 февраля.

Ленин на Красной площади в Москве во время смотра войск, февраль 1918 года. Getty Images / «Бабель»

В начале января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский предложил отпраздновать годовщину создания большевистской армии 28 января — именно на эту дату она теперь припадала по новому календарю. Его предложение рассматривали с опозданием и сначала решили отказаться от празднования. Но потом передумали и решили объединить годовщину создания Красной армии с Днем красного подарка, который запланировали на 17 февраля. В этот день, по замыслу большевиков, население должно было «добровольно» жертвовать подарки для красноармейцев.

Но оказалось, что в тот год 17 февраля попало на понедельник, поэтому празднование отложили на ближайшее воскресенье — на 23 февраля. Затем о празднике на несколько лет забыли и вспомнили только в 1922 году. Но почему-то оставили ту же дату, что и в 1919 году — 23 февраля. В следующем году уже с размахом праздновали пятую годовщину создания РККА. Уже тогда дату 23 февраля пытались оправдать тем, что в этот день якобы сформировали первую красноармейскую часть. В следующем, 1924 году, дату сфальсифицировали окончательно. В прессе опубликовали фотокопию декрета Ленина от 15 (28) января со смазанным кадром, из-за чего подпись и дату было видно нечетко. Но в подписи к иллюстрации говорилось, что документ был подписан 23 февраля.

Один из первых кавалерийских полков Красной армии, Петроград, январь 1918 года. Getty Images / «Бабель»

В этой дате сомневались очевидцы тех событий даже из большевистского руководства. К примеру, активный участник большевистского переворота Климент Ворошилов в своей статье 1933 года, посвященной 15-летней годовщине РККА, писал, что «приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами».

Версия вторая: выдуманные победы над немцами в 1918 году

Миф о «победе» над немецкой армией под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года появился в большевистской пропаганде. Окончательно его сформулировали в 1938 году с личной подачи Сталина. Официальная версия теперь звучала так: «Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма — 23 февраля 1918 года — стал днем рождения молодой Красной армии».

Иосиф Сталин (слева) и Климент Ворошилов во время Съезда Советов в Москве после голосования за новою Конституцию СССР, 5 декабря 1936 года. Getty Images / «Бабель»

На самом деле все было совсем наоборот. Еще с конца 1917 года большевики вели переговоры о мире со странами Четверного союза — военно-политического блока Германской империи, Австро-Венгерской империи, Болгарского царства и Османской империи, который противостоял Российской империи и другим странам Антанты в Первой мировой войне.

После октябрьского переворота 1917 года большевики фактически развязали гражданскую войну. В это время разные народы, которые входили в империю, в том числе и украинский, начали бороться за свои национальные государства.

Большевики затягивали переговоры в Бресте как могли, а в это время старались силой установить советскую власть в Украине, Беларуси и странах Балтии. А немцы требовали, чтобы большевики освободили эти территории. Окончательный ответ делегация во главе с одним из ближайших соратников Ленина Львом Троцким должна была дать 10 февраля 1918 года. Но его ответ всех удивил. Он объявил, что советская Россия выходит из войны и демобилизует армию, но при этом отказывается подписывать мирный договор с Германией.

Лев Троцкий выступает с речью перед солдатами Красной армии, 1918 год. После явной неспособности остановить немецкое наступление в феврале 1918 года Троцкого в марте назначили командующим Красной армией и поставили задачу превратить ее в эффективную, дисциплинированную, боевую силу. Getty Images / «Бабель»

В ответ немецкое командование заявило, что с 18 февраля заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны. В этот день немецкие войска перешли в наступление по всему фронту от Балтийского моря до Карпат. И в течение нескольких дней освободили захваченные большевиками города Украины, Беларуси и стран Балтии.

При этом они фактически не встречали сопротивления. Большевистские войска охватила паника, их гарнизоны зачастую бежали из городов еще до приближения немецких войск. По сообщениям газет, на железнодорожную станцию Люцин прибыло всего 42 немца в двух вагонах. Они были очень уставшими, но не встретили никакого сопротивления, поэтому первым делом отправились в буфет, где сытно перекусили.

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Getty Images / «Бабель»

В это время в Петрограде царила паника, 21 февраля 1918 года большевики объявили, что тех жителей, кто добровольно не запишется в Красную армию, принудительно и под конвоем пошлют копать окопы вокруг города. Но боеспособных войск из таких «добровольцев» не вышло. В своей статье 25 февраля в газете «Правда» Ленин так характеризовал ситуацию тех дней: «Мучительно-позорные сообщения об отказе полков держать позиции, об отказе защищать даже Нарвскую линию, о неисполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не говорим уже о побеге, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве».

Запись добровольцев в Красную армию, 1918 год. Getty Images / «Бабель»

Что же касается 23 февраля 1918 года, то, по сведениям историков, в этот день не было никаких крупных боев немецких войск с Красной армией. К вечеру 23 февраля немцы находились примерно в 50 километрах от Пскова и в 170 километрах от Нарвы. Зато в этот день большевики в Петрограде получили немецкий ультиматум об условиях мира, по которому они должны были признать независимость Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Украины. В три часа ночи 24 февраля ультиматум был принят.

Делегации стран Четверного союза после подписания Брестского мира с большевиками, 3 марта 1918 года. Getty Images / «Бабель»

Карта по итогам Брестского мира. Красным обозначена линия, на которой остановились немецкие войска 4 марта 1918 года. Синим обозначены страны, которые получили независимость от России. Getty Images / «Бабель»

Что же до Пскова и Нарвы, то немцы захватили их примерно так же, как и остальные города — практически без сопротивления. Псков немецкие войска заняли 25 февраля, а уже на следующий день принимали там советскую делегацию из Петрограда, которая отправлялась в Брест подписывать мирный договор.

К Нарве немцы подступили 3 марта. Здесь их должен был остановить первый советский нарком по морским делам Павел Дыбенко вместе с отрядом «революционных матросов». После короткой стычки в пяти километрах от Нарвы Дыбенко вместе со своим солдатами бежал сначала в Гатчину, а потом в Самару. За это его в мае 1918 года отдали под трибунал, но потом оправдали и снова доверили командование частями Красной армии.

Павел Дыбенко (слева) вместе с Нестором Махно, ноябрь 1918 года. Getty Images / «Бабель»

На следующее утро первые отряды немецких войск заехали в Нарву на велосипедах. Но с 4 марта в силу вступил Брестский мир, по условиям которого большевики согласились на все немецкие требования, признали поражение России и ее выход из Первой мировой войны. Поэтому немецкая армия не стала продвигаться дальше и остановилась на линии Псков — Нарва. А большевикам таким образом удалось удержаться у власти.

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