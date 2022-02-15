33 года назад советские войска ушли из Афганистана. Вспоминаем о последней войне Советского Союза, которая ускорила его развал — в 15 фото

Тексты

Getty Images / «Бабель»

Пятнадцатого февраля 1989 года последние советские подразделения покинули территорию Афганистана. Их туда отправили в декабре 1979 года. В Кремле рассчитывали быстро подавить восстание против просоветского режима в Кабуле, но больше чем за девять лет так и не смогли победить повстанцев-моджахедов. Для СССР это обернулось гибелью от 15 до 30 тысяч солдат, крупным политическим поражением и усилением внутреннего кризиса. В итоге Афганская война стала одним из факторов, которые ускорили распад СССР. «Бабель» вспоминает об истории советского вторжения в Афганистан в архивных фото.

В апреле 1978 года прокоммунистическая Народно-демократическая партия Афганистана устроила военный переворот против монархического режима и захватила власть в стране. На фото: Празднование первой годовщины «коммунистической революции» в Кабуле, 28 апреля 1979 года. Getty Images / «Бабель»

В 1979 году исламская оппозиция начала вооруженное восстание против коммунистического режима в Афганистане. Одну из самых крупных группировок повстанцев называли моджахедами, в переводе с арабского — участники джихада, священной войны против «неверных». На фото: Повстанцы-моджахеды в Афганистане, апрель 1979 года. Getty Images / «Бабель»

В это время афганские коммунисты перессорились между собой. В сентябре 1979 года министр обороны Хафизулла Амин сместил с поста генсека ЦК НДП Нур Мохаммада Тараки, затем казнил его и устроил репрессии против сторонников Тараки. На фото: Портрет генсека ЦК НДП Нур Мохаммада Тараки (в центре) во время празднования первой годовщины «коммунистической … Getty Images / «Бабель»

Именно Амин попросил СССР отправить войска в Афганистан. Однако в Кремле были недовольны его жесткой политикой и вообще подозревали, что он сотрудничает с ЦРУ. Поэтому на первом этапе вторжения, в декабре 1979 года, советский спецназ взял штурмом резиденцию Амина, сам он погиб в перестрелке. На фото: Советские войска и техника в аэропорту Кабула в … Getty Images / «Бабель»

После вторжения и убийства Амина Советский Союз поставил во главе афганских коммунистов более сговорчивого Бабрака Кармаля, в 1986 году его сменил глава афганского аналога КГБ Мохаммад Наджибулла. На фото: Президент Афганистана Мохаммад Наджибулла (справа возле микрофонов) во время военного парада в Кабуле в честь советско-афганской дружбы, 17 октя… Getty Images / «Бабель»

Руководство СССР рассчитывало быстро подавить восстание в Афганистане «ограниченным контингентом» войск и укрепить власть просоветского режима, однако не учло местной специфики и масштабов сопротивления. В итоге в Афганистан пришлось отправлять больше военной техники и солдат. На фото: Советские танки на улице в центре Кабула, 8 января 1981 года. Getty Images / «Бабель»

В результате войска СССР увязли в афганской войне более чем на девять лет, а «ограниченный контингент» вырос примерно до 100 тысяч военных. На фото: Советские солдаты в Кабуле, 16 августа 1988 года. Getty Images / «Бабель»

Примерно до 1985 года советские войска вели масштабные бои с моджахедами в Афганистане, а потом перешли к поддержке афганских правительственных войск авиацией и артиллерией. На фото: Советский боевой вертолет пролетает над позициями афганских правитественных войск недалеко от Кабула, 14 января 1989 года. Getty Images / «Бабель»

С приходом к власти Михаила Горбачева в 1985 году Советский Союз начал постепенно выводить войска из Афганистана. На фото: Советский солдат ест апельсин на улице Кабула, 25 апреля 1988 года. Getty Images / «Бабель»

Афганские моджахеды вели против превосходящих советских и правительственных войск эффективную партизанскую войну. Они не ввязывались в прямые столкновения, а устраивали засады и диверсии и затем отходили в укрепленные районы в горах. На фото: Моджахеды несут минометные снаряды на передовую из укрепленной базы в горах, 10 февраля 1988 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Моджахеды возле подбитого советского танка в районе афганского города Джелалабад, март 1989 года. Getty Images / «Бабель»

Чтобы не допустить усиления влияния СССР на Ближнем Востоке, моджахедов стали поддерживать США, Пакистан, ОАЭ, Иран, Китай и другие страны. Они оказывали финансовую поддержку и поставляли оружие. На фото: Моджахед с американским переносным зенитно-ракетным комплексом «Стингер», 10 февраля 1988 года. Поставки этого оружия нанесли большой урон советс… Getty Images / «Бабель»

Официальные потери советских войск в Афганистане оцениваются в 15 тысяч человек, по неофициальным данным там погибло около 30 тысяч советских военных. Потери афганцев, с учетом мирного населения, по разным данным составили около двух миллионов человек. На фото: Пленные советские солдаты в горном лагере моджахедов, 6 января 1982 года. Getty Images / «Бабель»

После вывода советских войск правительственная армия, несмотря на большое количество военной техники, продержалась против моджахедов до весны 1992 года. Коммунистический режим в Афганистане пал, но гражданская война продолжилась. На фото: Советские десантники тренируют солдат афганской правительственной армии, апрель 1988 года. Getty Images / «Бабель»

В итоге советские войска так и не смогли победить моджахедов. Афганская война стала не только политическим поражением советского руководства, но и оказалась одним из факторов, которые привели к распаду СССР. На фото: Люди встречают последние подразделения советской армии, которые покинули Афганистан, в городе Термез неподалеку от узбекско-афганской… Getty Images / «Бабель»

Вторгаться в Афганистан, как показала не только советская практика, себе дороже. А вот отправить «Бебелю» донат — гораздо дешевле.