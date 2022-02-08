В стране в 8 тысячах километров от Украины внимательно следят за русско-украинской войной. Что это за страна? Это Тайвань, которому тоже угрожает вторжение

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С начала зимнего скопления российских войск у украинских границ за ситуацией пристально следят власти Тайваня. Настолько, что недавно президент даже создала рабочую группу по мониторингу российско-украинской войны и реакции на нее. Почему? Потому что Тайвань в ситуации между Украиной и Россией видит много похожего на свои отношения с Китаем. В разы больший сосед считает Тайвань своей территорией и намекает на возможное военное покорение острова. Армия 23-миллионного Тайваня самостоятельно противостоять китайской не сможет, поэтому тайваньские власти надеются на быструю защиту армии США. Но участие американцев не гарантировано, а развитие русско-украинской войны станет важным маркером. Обозреватель «Бабеля» Антон Семиженко изучил официальные заявления Тайваня и Китая, материалы местных и международных СМИ и рассказывает, почему Украина в сложной ситуации получила на Дальнем Востоке неожиданного союзника.

Двадцать восьмого января на официальном сайте президента Тайваня Цай Инвэнь появилось сообщение. В нем идет речь о важном совещании руководителей разных органов власти. Обсуждали проблемы безопасности, а именно ситуацию в Украине. «Я приказала Национальному совету по вопросам безопасности сформировать специальную рабочую группу по вопросам Украины, чтобы та следила за развитием событий на востоке Украины и его влиянием на ситуацию в Тайваньском проливе, ― заявила президент. ― Эта группа должна контактировать с вовлеченными [в конфликт] государствами, держать руку на пульсе ситуации, быстро докладывать об изменениях и адекватно на них реагировать». Цай Инвень заверила, что в текущей ситуации Тайвань хорошо понимает позицию Украины и полностью на ее стороне.

Тайвань видит в своей ситуации немало схожего с украинской. У обеих стран есть большой сосед, не признающий их самостоятельность. И Тайвань, и Украина и слышать не хотят соседских заявлений об «одном народе». Китай прибегает к информационным, дипломатическим и милитарным провокациям в адрес Тайваня, как и Россия по отношению к Украине. Также армии Украины и Тайваня меньше соответственно российской и китайской. Правда, если в украинско-российском случае количество вооружения и персонального состава отличается в разы, то в тайваньско-китайском ― на порядки. В случае нападения Китая Тайвань сможет лишь некоторое время продержаться в ожидании иностранной поддержки ― на этом базируется военная доктрина острова.

Сходство двух ситуаций давно подметила западная пресса: там нередко можно встретить статьи с утверждением: «Украина для России ― как Тайвань для Китая». Хотя базово это сравнение некорректно, ведь Украина ― признанное всем миром независимое государство, тогда как независимость Тайваня формально признали лишь полтора десятка в основном мелких островных стран. Остальные же, включая Украину, поддерживают контакты с фактически независимой от Пекина республикой на неформальном уровне.

Главное, за чем следят в Тайване в украинско-российском конфликте, ― это поведение США. Важнейшие вопросы для них: защитят ли Украину американцы в случае обострения ситуации, насколько они готовы вмешаться в конфликт, как будут помогать Киеву и возможно ли их военное участие. На этом фоне, как сообщает The New York Times, китайская пресса полна пропагандистских статей о слабости Соединенных Штатов, о том, что им уже неинтересно участвовать в делах других государств. И о том, что внутри НАТО ― кризис, и на Альянс тоже не стоит полагаться.

Совершить провокацию против Тайваня Китаю легко. Между главным островом республики и материковым Китаем ― более 100 километров, однако есть несколько маленьких заселенных островов, расположенных прямо у китайской границы. К примеру, это острова Кинмень, где живут более 100 тысяч тайваньцев. С берегов Кинмень можно видеть высотки четырехмиллионного китайского города Сямэнь. Чтобы защититься от возможной высадки китайских военных, побережья островов Кинмень окружены защитными конструкциями. Однако надолго они не помогут.

Ситуацию усложняет то, что неподалеку от Тайваня ― Южнокитайское море, которое официальный Пекин считает своими внутренними водами. По этому морю проходят одни из самых больших грузопотоков планеты, на него приходится треть мирового вылова тунца. Многие островки в море принадлежат Вьетнаму, Малайзии, Индонезии и Филиппинам. Однако часть этих островов Китай считает своими, на некоторых обустроил военные базы. Военное присутствие официального Пекина в Южнокитайском море растет каждый год, потенциально эта территория может стать зоной международного конфликта. В Тайване переживают, что напряженная ситуация в море повышает риски вторжения и для островной республики.

Цели Китая и России тоже похожи. На церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекин приехал Владимир Путин, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем. По итогам встречи президенты обнародовали совместное заявление. В нем они выступили против «цветных революций», вмешательства США и других стран «в дела регионального уровня», санкций и размещения в Европе дополнительных войск. Также Россия признала Тайвань китайской территорией и выступила против независимости острова «в любой форме».

Тайвань уже отреагировал на шаг Путина. Пятого февраля на сайте тайваньского МИДа появилось заявление, в котором осудили это «ложное и унизительное утверждение».

Тайвань надеется на поддержку союзников, а «Бабель» ― на ваши донаты.