Пять месяцев о ДТП с участием депутата Трухина не было новостей. Все изменило одно видео. И оно, если верить следователям, взялось ниоткуда. А если не верить? Разбираемся в несостыковках дела

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Двадцать третьего августа 2021 года на Бориспольской трассе под Киевом произошло ДТП — столкнулись три машины. В одной из них — Audi A8 — был нардеп от «Слуги народа» Александр Трухин. Всего пострадали шесть человек. Полиция начала расследование. Позже выяснилось, что неизвестные просили за деньги снять новости о ДТП с новостных сайтов или отредактировать их. Разгорелся скандал, и 31 августа полиция передала материалы в Госбюро расследований — только оно может заниматься преступлениями, в которых замешаны народные депутаты. За несколько месяцев ГБР так и не выяснило, кто был за рулем Audi A8, а президент на вопросы журналистов отвечал, что главное — в аварии никто не погиб. Важные новости по делу появились 1 февраля. Журналист УП Михаил Ткач показал видео с нагрудной камеры патрульного Сергея Петрика, который одним из первых прибыл на место ДТП. На видео Трухин обещал позвонить главе МВД Денису Монастырскому, просил разрешить ему «уйти в лес», предлагал патрульным деньги и утверждал, что за рулем машины был не он. Трухина сразу исключили из партии, а генпрокурор поручила НАБУ открыть против него уголовное дело. В ГБР оперативно заявили, что видео, которое показали журналисты, у них не было. У нас это и другие заявления следователей по делу Трухина вызвали вопросы. Мы их задали и, пока ГБР и МВД молчат, сами на них ответили.

Могло ли ГБР не знать о записи с нагрудной камеры патрульного Петрика?

Если быть максимально корректными, в Бюро не могли не знать, что патрульный должен был вести запись. Такие камеры в полиции используют давно — с 2016 года. Их носят патрульные полицейские на форме в районе груди. Камера пишет все, что сотрудник полиции видит в течение дня. Выключать ее можно только в определенных случаях, например, во время еды или похода в туалет. В конце рабочего дня полицейский сдает оружие и видеорегистратор ответственным за это сотрудникам, а они сливают видео на сервер. Там запись хранится 30 дней. Если видео нужно, например, для расследования, руководитель подразделения полиции может увеличить срок хранения.

Сами патрульные видео со своих камер не получают и не хранят. Именно поэтому Петрик во время разговора с журналистом Михаилом Ткачем признался, что смотрит запись впервые.

Поскольку через три дня после ДТП полиция начала расследование, видео должны были найти и сохранить. Если бы кто-то его удалил — это должностное преступление.

Должна ли была полиция передать запись ГБР?

По закону полиция должна была передать Бюро все материалы, которые за неделю, пока дело было у нее, успели собрать следователи Нацполиции. Если к тому моменту полиция изъяла записи с портативной камеры Петрика, они тоже должны были попасть в Госбюро.

В полиции на вопрос о том, передавали ли они видео в ГБР, не отвечают.

А ГБР должно было требовать записи с камеры Петрика, если сама полиция их не передала?

Да. Даже если в Бюро не знали о том, что такие записи существуют, следователи утверждают, что допросили патрульного Сергея Петрика. На допросе они должны были выяснить, что патрульный все писал на видео. После этого ГБР должно было попросить Нацполицию передать записи или, в случае отказа, обратиться с такой же просьбой в суд и через него получить видео.

Источники «Бабеля» в ГБР утверждают, что следователи Бюро просили Нацполицию передать им видео, но так и не получили ответ. Обращались ли они после этого в суд — источники не знают.

Могло ли ГБР установить, кто был за рулем авто, в котором находился депутат Трухин, без видео с камер Петрика и показаний свидетелей?

Такие возможности у следствия были. Далеко не во всех ДТП есть живые свидетели или видео с места происшествия. В таких случаях следствие может собрать отпечатки пальцев на руле, коробке передач и приборной панели. Еще одно важное доказательство — ДНК водителя. В случае с ДТП с Трухиным в его машине сработали подушки безопасности — значит, при сильном ударе на них почти наверняка остались слюна, кусочки кожи, ресницы или слезы водителя и пассажиров.

Как сообщили «Бабелю» в пресс-службе ГБР, сейчас следователи получили выводы четырех судебных экспертиз:

автотехнической — она полностью восстанавливает механизм и обстоятельства ДТП и должна помочь определить его причины;

транспортно-трасологической — она помогает установить виновников ДТП;

молекулярно-генетической — именно она должна ответить на вопрос, кто был за рулем во время аварии и чья ДНК осталась на месте водителя;

медицинской — с ее помощью эксперты оценивают, как сильно пострадали люди, это может повлиять на квалификацию преступления и тяжесть наказания виновных.

Также, по информации пресс-службы ГБР, в ближайшее время должны появиться результаты комплексной заключительной автотехнической и транспортно-трасологической экспертиз. Они ответят на вопрос, связано ли ДТП с нарушением правил дорожного движения.