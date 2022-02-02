Ваш привычный кофе у дома подорожал? Причина — в климате, коронавирусе и новогоднем шопинге. К 2050 году цена арабики может сравняться с ценой неплохого вина

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Getty Images / «Бабель»

Цена на кофе в мире достигла 10-летнего максимума и продолжает расти. Это уже чувствуется в Украине: продавцы напитка или подняли цену на него, или собираются это сделать. Причин сразу несколько: и прошлогодняя непогода в Бразилии, и нехватка свободного торгового флота из-за глобального новогоднего шопинга, и пандемия коронавируса, из-за которого аудиторы не могут прибыть на плантации, чтобы проверить ситуацию с урожаем. Цена еще может упасть: если не будет природных катаклизмов, урожай в этом году прогнозируется высокий. Но на рынки свежая арабика — самое популярное зерно — поступит только в июле. В целом же изменение климата ощутимо ударит по производству кофе. По недавним расчетам швейцарских ученых, к 2050 году площадь пригодных для выращивания кофе земель сократится вдвое. «Бабель» рассказывает, почему в ближайшем будущем ежедневный утренний кофе может стать доступным только состоятельным людям.

Главная причина того, почему вы платите за свой кофе больше, чем в прошлом году — в нескольких морозных ночах прошлогодних июля и августа в Бразилии. Непогода повредила крупные кофейные плантации арабики — самого популярного кофейного зерна в средней ценовой категории. «Это были худшие заморозки за все время моей профессиональной карьеры. А потом началась засуха», — говорит бразильский агроном Густаво Гимеррес. На видео он показывает последствия: молодые деревца пришлось выкорчевать, 4—5-летние спилить под корень, молодые побеги начнут плодоносить только в 2024 году. Большие деревья дадут урожай в этом году, но он будет меньше обычного. Полностью восстановиться после непогоды, по словам Гимерреса, бразильские плантации смогут только года через три.

Глобальный рынок кофе — а это около $410 миллиардов только за 2021 год — ориентируется не на слова или видео местных агрономов. Специальные аналитические бюро обычно отправляют на плантации своих контролеров, оценивающих и состояние кофейных деревьев, и будущий урожай. С началом пандемии коронавируса эти отчеты стали приблизительными: контролеры пока еще не ездят по миру, а прогнозы делают, опираясь на новости и показатели предыдущих лет. Каким будет реальный урожай арабики в этом году, неизвестно.

Это привело к панике на рынке, а сейчас он насыщен деньгами. Причина этого также в коронавирусе. Для стимулирования восстановления экономики правительства нескольких стран, в частности, США, влили в финансовую систему миллиарды долларов. Коммерческие учреждения смогли активнее инвестировать — в том числе и в кофейное зерно. Еще до конца 2021 года трейдеры раскупили 80% урожая кофе. И если в 2019 году средняя цена килограмма арабики составляла $2,88, то в декабре 2021-го — $5,91.

Фермер спиливает поврежденные морозом ветви кофейных деревьев. Бразилия, лето 2021 года. Getty Images / «Бабель»

Чтобы удешевить напиток, к арабике добавляют зерна сорта робуста, которые примерно вдвое дешевле, но более резки на вкус. Его главный производитель — Вьетнам. Однако сейчас из-за жестких ограничений, вызванных коронавирусом, урожай робусты попадает на мировой рынок с опозданием. Еще больше поставки как робусты, так и арабики отсрочили новогодние сейлы. В период шопинга торговые сети зафрахтовали большинство доступных на рынке морских перевозок контейнеров. Это повысило цену перевозок и повлекло за собой перебои со снабжением кофе. Что тоже отразилось на средней цене за чашку.

На рынке прогнозируют, что цена скоро упадет. Коронавирусные ограничения, как ожидается, будут ослабевать, в Бразилии планируют собрать урожай в 61,4 миллиона мешков кофе — против 52,8 миллиона мешков в 2021-м и 65,2 миллиона в позапрошлом году. Однако, как утверждают биологи, облегчение будет временным. Швейцарские ученые опубликовали прогноз изменения условий для выращивания кофе до 2050 года. Их краткий вывод: из-за изменения климата площадь пригодных для выращивания арабики земель сократится вдвое.

Кофе, особенно арабика — прихотливое растение. Оптимальные условия для его выращивания таковы:

среднегодовая температура должна составлять от +17 °C до +22 °C;

средняя температура самого холодного месяца не должна выходить за пределы +10...+19 °C;

на территории плантаций должно выпадать 1 400—1 800 миллиметров осадков в год;

засушливый сезон должен длиться от 1 до 4 месяцев в году, но даже в течение самого сухого месяца средняя влажность воздуха должна быть в пределах от 40% до 70%.

Сейчас в мире этим требованиям отвечают три зоны: Южная и Центральная Америка, центр Африки и юг Дальнего Востока. Детальней это видно на составленной учеными карте:

«Бабель»

К 2050 году ситуация ощутимо изменится. Исследователи взяли усредненные данные нескольких карт, оценивающих состояние почвы, несколько сценариев изменения климата в конкретных регионах, учли не только повышение температуры или изменение количества осадков, но и изменение кислотности почвы. Базовый сценарий изображен на этой карте:

«Бабель»

Всюду, где сейчас активно выращивают кофе, по прогнозу ученых, условия ухудшатся. Появятся новые зоны, подходящие для плантаций: в Аргентине, на южном побережье США, на юге и в центре Китая. Однако в итоге оптимальная для выращивания кофе территория уменьшится примерно вдвое. Это может превратить кофе как напиток в деликатес уровня недешевого вина.

Инвесторы в кофейный бизнес уверяют, что понимают проблему. «Мы полагаемся на инновации. Возможно, удастся создать новый сорт кофе, который бы сочетал в себе нежность арабики и выносливость робусты», — говорит исполнительный директор инвестиционной компании Edison Group Нил Шах. Но пока бизнесмены готовятся реагировать на изменения, Густаво Гимеррес и другие бразильские агрономы и фермеры обдумывают, не выгоднее ли будет засеять свои земли чем-нибудь другим.

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