98 лет назад стартовала первая зимняя Олимпиада, в успех которой никто не верил. Первое золото завоевали США, больше всего медалей у Норвегии, а 11-летняя фигуристка всех покорила — история в 15 фото

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Getty Images / «Бабель»

Двадцать пятого января 1924 года на горнолыжном курорте во французском городке Шамони прошла церемония открытия первых зимних Олимпийских игр. Правда, тогда они назывались «Международная неделя зимних видов спорта», а олимпийскими их признали через два года. Против проведения сначала выступили скандинавские страны, которые монополизировали зимние виды спорта и устраивали свои «Северные игры». В итоге именно скандинавы завоевали больше всех медалей. В соревнованиях в Шамони приняли участие 16 стран. Из 258 атлетов было всего 11 женщин — они соревновались в фигурном катании. Игры обернулись финансовым провалом, но вызвали большой общественный интерес, поэтому их решили проводить раз в четыре года, как летнюю Олимпиаду. В преддверии Игр-2022, которые стартуют на следующей неделе в Пекине, «Бабель» вспоминает историю первой зимней Олимпиады в архивных фото.

Игры чуть не отменили из-за плохой погоды — в Шамони начались дожди. И только за несколько дней до открытия пошел снег и ударил мороз. На фото: Участников везут к месту старта соревнований по бобслею, 2 февраля 1924 года. Getty Images / «Бабель»

В соревнованиях приняли участие 16 стран: Бельгия, Финляндия, Франция, Италия, Югославия, Латвия, Норвегия, Австрия, Польша, Швеция, Швейцария, Чехословакия, Венгрия, Великобритания, США и Канада. На фото: Церемония открытия «Международной недели зимних видов спорта» в Шамони, 25 января 1924 года. Wikimedia

Перед началом соревнований устроили парад спортсменов. По правилам организаторов участники должны были нести свое спортивное снаряжение — лыжи, хоккейные клюшки и даже бобы. На фото: Сборная Франции на церемонии открытия первых зимних Олимпийских игр, 25 января 1924 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Сборная Италии на церемонии открытия первых зимних Олимпийских игр, 25 января 1924 года. Getty Images / «Бабель»

Медали разыгрывались в соревнованиях по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина, лыжному двоеборью, конькобежному спорту, бобслею, хоккею и фигурному катанию. Из них только два последних до этого считались олимпийскими видами спорта. На фото: Итальянские бобслеисты прибыли к финишу, январь 1924 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Тренировка британских конькобежцев перед стартом соревнований, январь 1924 года. Getty Images / «Бабель»

На фото: Норвежский лыжник Нарве Бонна, серебряный призер зимних Олимпийских игр в Шамоне, во время прыжка с трамплина, 4 февраля 1924 года. Wikimedia

Среди показательных видов были представлены керлинг и лыжные гонки военных патрулей, которые стали прообразом современного биатлона. На фото: Сборная Великобритании по керлингу на Играх в Шамони, 28 января 1924 года. Getty Images / «Бабель»

Женщины участвовали только в одиночных и парных соревнованиях по фигурному катанию. На фото: Австрийка Херма Планк Сабо, которая выиграла золото в женском одиночном разряде, 6 февраля 1924 года. Getty Images / «Бабель»

В соревнованиях участвовала 11-летняя фигуристка из Норвегии Соня Хени. Несмотря на то, что она заняла последнее место, она стала популярной среди болельщиков. На следующих трех зимних Олимпийских играх Хени завоевала золото, а потом ее приглашали сниматься в кино. На фото: Соня Хени на Играх в Шамони, январь 1924 года. Getty Images / «Бабель»

Первую золотую награду Игр выиграл американский конькобежец Чарльз Джутроу, пробежав 500 метров за 44 секунды. На фото: Чарльз Джутроу во время тренировки, 1924 год. Getty Images / «Бабель»

Сборная Норвегии завоевала больше всех медалей — 17, из которых 4 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых. Они собрали все награды в лыжных видах спорта, особенно выделялся лыжник Торлейф Хеуг. На фото: Торлейф Хеуг во время соревнований по лыжным гонкам на Играх в Шамони, 30 января 1924 года. Wikimedia

Одну медаль, бронзовую, Хеуг получил из-за неосмотрительности судей, которые ошиблись в подсчетах. Выяснилось это только через 50 лет. На специальной церемонии в 1974 году дочь Хеуга передала награду американцу Андерсу Хогену, которому на тот момент было 86 лет. На фото: Андерс Хоген на Играх в Шамони в 1924 году. Getty Images / «Бабель»

Сборная Канады доминировала в хоккее и просто уничтожила всех своих соперников. За пять игр канадцы забили 122 шайбы, а пропустили всего три. На фото: Сборная Канады по хоккею на Играх в Шамони в 1924 году. Getty Images / «Бабель»

Проект медали для Игр разработал французский гравер Рауль Бенар. Она была сделана из позолоченного серебра и бронзы, диаметр медали — 55 мм. На фото: Одна из трех золотых медалей Игр в Шамони финского конькобежца Класа Тунберга. Getty Images / «Бабель»

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