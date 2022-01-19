Кто сдал убежище семьи Анны Франк гестапо? У исследователей много подозреваемых и недавно появился новый кандидат — шорт-лист возможных доносчиков

Тексты

Wikimedia

Дневник Анны Франк — одно из самых известных письменных свидетельств Холокоста. Немецкая девочка Анна больше двух лет вела дневник в Амстердаме, где ее семья скрывалась от преследования нацистов. Почти все это время она прожила в тайном убежище на набережной Принсенграхт, 263. Четвертого августа 1944 года в дом нагрянуло гестапо, арестовав восемь скрывавшихся там евреев. Всех их отправили в Аушвиц и другие концлагеря. Холокост пережил только отец Анны Отто Франк, который и опубликовал отредактированную версию дневника в 1947 году. Тогда же начались поиски доносчика, который сдал гестапо убежище евреев на Принсенграхт, 263. За десятки лет у следствия появилось много подозреваемых, но доказать их вину пока не смогли. В 2022 году группа исследователей вышла на нового подозреваемого — нидерландского еврея Арнольда ван ден Берга, который мог спасать себя и свою семью, выдавая других евреев. «Бабель» рассказывает историю преследований семьи Франк и вспоминает основных подозреваемых в доносе, который ее погубил.

Анна Франк родилась в 1929 году во Франкфурте-на-Майне. Ее родители — Отто и Эдит — были немецкими евреями, но не религиозными и строго заповеди иудаизма не соблюдали. Отто вырос в светской семье, был отставным офицером, ветераном Первой мировой войны и управлял небольшим семейным банком. У Анны была сестра Марго, старше ее на три года.

После прихода к власти Адольфа Гитлера и НСДАП в 1933 году семья Франк сразу решила эмигрировать. Сначала в Нидерланды уехал Отто, который к тому времени закрыл банк и устроился в фирму «Опекта», занимавшуюся производством пектина для джема и мармелада. Фирма предложила ему возглавить отделение в Амстердаме. К февралю 1934 года он перевез туда жену и дочерей. В 1937 году Отто расширил бизнес — вместе с еще одним беглым немецким евреем Германом ван Пельсом они основали компанию «Пектакон», закупавшую специи для колбас. Несмотря на это, Отто хотел уехать из Европы еще до начала войны и с 1938 года пытался получить визу в США или на Кубу. Только 1 декабря 1941 года ему выдали одну личную кубинскую визу, которую через десять дней аннулировали, поскольку США вступили в войну, а Гавана вслед за Вашингтоном отменила визы для немцев.

Десятого мая 1940 года войска Третьего рейха начали оккупацию Нидерландов — армия страны сопротивлялась всего пять дней, силы были неравны, а Британия и Франция не успели оказать существенную помощь. Дружественное Рейху Национал-социалистическое движение Нидерландов предложило Гитлеру оставить стране независимость под своим управлением, но получило отказ. Нидерланды стали рейхскомиссариатом — частью Германии, на которую распространялись немецкие законы и порядки. В том числе и преследование евреев.

Евреи не могли владеть бизнесом, поэтому Отто Франку пришлось передать «Пектакон» и «Опекту» кому-то, кого новая власть сочтет заслуживающим доверия. Он нашел выход из положения — фирмы достались его другу Яну Гизу, чью жену Мип он устроил на работу в «Опекту». Ян же оставил Отто жалование, на которое тот мог содержать семью.

Отто Франк и его дочери: Марго (слева) и Анна, август 1931 года. Wikimedia

Понимая, что отобранным бизнесом дело не ограничится, Отто и Ян начали готовить тайное убежище. У «Опекты» было пятиэтажное здание на набережной Принсенграхт, 263. Первый этаж здания занимал склад, а начиная со второго здание делилось на две части. В одной были офисы, куда просто вела лестница, а во вторую часть можно было попасть через один проход на третьем этаже. Его замаскировали книжным шкафом.

Пятого июля 1942 года Марго Франк получила повестку из гестапо, по которой должна была уехать в концентрационный лагерь Вестерборк. Семья решила срочно перебраться в убежище. Всего там оказались восемь человек: Отто с женой и дочками; Герман ван Пельс с женой и сыном; дантист Фриц Пфеффер, тоже немецкий еврей-эмигрант. Обустроить убежище и жить там евреям помогали коллеги Отто по «Опекте» — Ян и Мип Гиз, Виктор Кюглер, Йоханнес Клейман и Элизабет Фоскейл. Они не были евреями, но, помогая им, сами становились преступниками для нацистских властей.

Анна начала вести дневник еще до жизни в убежище. Отто подарил ей записную книжку 12 июня 1942 года — на ее тринадцатилетие. Поначалу она вела его нерегулярно, но услышав весной 1944 года по радио призыв сохранять любые письменные документы о преступлениях нацистов, решила писать туда постоянно. В будущем Анна планировала переписать дневник в роман и даже начала вносить литературные правки, заменять реальные имена вымышленными.

Анна и другие жители убежища прятались от гестапо 25 месяцев. Четвертого августа 1944 года к ним нагрянула местная полиция вместе с гестапо во главе с обершарфюрером Карлом Зильбербауэром. Всех евреев арестовали, вместе с ними — Виктора Клюгера и Йоханнеса Клеймана. Ян Гиз как раз подходил к зданию, и Мип успела предупредить его об арестах. Элизабет Фоскейл тоже успела скрыться. Мип Гиз гестапо не тронуло — она предъявила им австрийский паспорт и подтвердила, что родилась в Вене. Оказалось, что Зильбербауэр тоже из Вены. Именно Мип сохранила основную часть дневника Анны после ареста.

Отто, Анна и все остальные евреи из убежища попали сначала в концлагерь Вестерброк, а потом в Аушвиц. Анну и Марго в октябре 1944 года переселили в лагерь Берген-Бельзен в Германии, куда постепенно сгоняли узников других лагерей из-за поражений немецкой армии на Восточном фронте. В феврале 1945 года в Берген-Бельзене началась эпидемия сыпного тифа, от которого умерла Анна, ей было 15 лет. Марго умерла еще раньше. Пятнадцатого апреля 1945 года концлагерь заняли британские войска.

Из всех евреев, скрывавшихся на Принсенграхт, 263, войну пережил только Отто Франк, который оставался в Аушвице. Он умер в 1980 году. Семья Гиз, Клюгер, Клейман и Фоскейл тоже пережили войну.

Кто написал донос и выдал гестапо убежище — неизвестно. Следствие по этому делу началось еще в 1947 году, но сам Отто Франк отказался сообщать какие-либо сведения о возможном доносчике. В 1963 году журналистам удалось поговорить с Карлом Зильбербауэром, который к тому времени работал инспектором в венской полиции. По его словам, он никогда не знал имя доносчика, а приказ проверить дом на Принсенграхт отдал его начальник Юлиус Деттман, который в 1945 году покончил с собой в лагере для военнопленных. Именно Деттману кто-то по телефону сообщил о тайном убежище. Отто Франк тогда заявил, что у него нет претензий к Зильбербауэру как к исполнителю ареста, и бывшего обершарфюрера не судили. Скорее всего, за свой донос, если он был, осведомитель получил по семь с половиной гульденов за каждого еврея.

Анна Франк в школе в Амстердаме, декабрь 1941 года. Wikimedia

Исследователи истории Анны Франк выдвигали разные версии и предлагали несколько кандидатов на роль доносчика. Вот основные:

Виллем ван Маарен с 1943 года был заведующим складом «Опекты» на Принсенграхт, 263. Он не был знаком с семьей Франк и ему не говорили о тайном убежище. Но ван Маарен откуда-то знал о существовании Отто и интересовался его судьбой. Он был на складе в момент ареста и о чем-то говорил с Зильбербауэром. С другой стороны, ван Маарен помогал Мип Гиз собирать страницы дневника Анны, когда из здания вывозили вещи после ареста. И никому об этом не сказал. Суд в 1949 году его оправдал. Семья Гиз и Отто Франк считали его невиновным, а Кюглер, Фоскейл и Клейман подозревали в предательстве. Ван Маарен умер в 1971 году.

с 1943 года был заведующим складом «Опекты» на Принсенграхт, 263. Он не был знаком с семьей Франк и ему не говорили о тайном убежище. Но ван Маарен откуда-то знал о существовании Отто и интересовался его судьбой. Он был на складе в момент ареста и о чем-то говорил с Зильбербауэром. С другой стороны, ван Маарен помогал Мип Гиз собирать страницы дневника Анны, когда из здания вывозили вещи после ареста. И никому об этом не сказал. Суд в 1949 году его оправдал. Семья Гиз и Отто Франк считали его невиновным, а Кюглер, Фоскейл и Клейман подозревали в предательстве. Ван Маарен умер в 1971 году. Лена ван Бладерен-Хартох работала в «Опекте» с 1944 года, как и ее муж Ламмерт. Эта версия усложняет предыдущую — Виллем ван Маарен узнал об убежище, но сам не писал донос, а поделился подозрениями с Ламмертом, который рассказал об этом жене. Зильбербауэр упоминал, что Деттману звонила женщина. Сын Лены и Ламмерта тогда был на принудительных работах в Германии, и они могли таким образом пытаться вернуть его домой. Но прямых доказательств против ван Бладерен-Хартох нет.

работала в «Опекте» с 1944 года, как и ее муж Ламмерт. Эта версия усложняет предыдущую — Виллем ван Маарен узнал об убежище, но сам не писал донос, а поделился подозрениями с Ламмертом, который рассказал об этом жене. Зильбербауэр упоминал, что Деттману звонила женщина. Сын Лены и Ламмерта тогда был на принудительных работах в Германии, и они могли таким образом пытаться вернуть его домой. Но прямых доказательств против ван Бладерен-Хартох нет. Нелли Фоскейл — младшая сестра Элизабет Фоскейл и машинистка в «Опекте». Ее в своей биографической книге обвинил сын Элизабет Йуп ван Вейк, который вспомнил рассказы родственников о том, что 4 августа 1944 года Нелли зачем-то звонила в гестапо.

— младшая сестра Элизабет Фоскейл и машинистка в «Опекте». Ее в своей биографической книге обвинил сын Элизабет Йуп ван Вейк, который вспомнил рассказы родственников о том, что 4 августа 1944 года Нелли зачем-то звонила в гестапо. Тонни Алерс — член Национал-социалистического движения Нидерландов. Главным источником этой версии был сам Алерс, который уже после войны заявил, что передавал в гестапо слухи и разговоры о скрывающихся евреях, возможно, о семье Франк тоже. Правда, среди документов с его доносами адреса Принсенграхт, 263, нет. При этом Алерс еще в 1941 году, до обустройства убежища, шантажировал Отто Франка доносом об антинацистских разговорах. К тому же Алерс был знаком с Виллемом ван Маареном.

— член Национал-социалистического движения Нидерландов. Главным источником этой версии был сам Алерс, который уже после войны заявил, что передавал в гестапо слухи и разговоры о скрывающихся евреях, возможно, о семье Франк тоже. Правда, среди документов с его доносами адреса Принсенграхт, 263, нет. При этом Алерс еще в 1941 году, до обустройства убежища, шантажировал Отто Франка доносом об антинацистских разговорах. К тому же Алерс был знаком с Виллемом ван Маареном. Доноса вообще не было. Такую версию выдвинули исследователи самого Дома-музея Анны Франк. Известно, что еду скрывающимся евреям носили Ян и Мип Гиз. Но во время войны обычные жители Амстердама получали еду по продуктовым карточкам. Карточек посвященных в тайну сотрудников «Опекты» не могло хватить на всех. По этой версии, они подделывали карточки, чтобы получать дополнительные пайки. Возможно, гестапо пошло по следу поддельных карточек и именно так вышло на убежище. Кроме того, «Опекта» нанимала на работу нелегалов, чем тоже могла привлечь внимание полиции, которая установила слежку за домом и уже потом догадалась о скрывающихся евреях.

Такую версию выдвинули исследователи самого Дома-музея Анны Франк. Известно, что еду скрывающимся евреям носили Ян и Мип Гиз. Но во время войны обычные жители Амстердама получали еду по продуктовым карточкам. Карточек посвященных в тайну сотрудников «Опекты» не могло хватить на всех. По этой версии, они подделывали карточки, чтобы получать дополнительные пайки. Возможно, гестапо пошло по следу поддельных карточек и именно так вышло на убежище. Кроме того, «Опекта» нанимала на работу нелегалов, чем тоже могла привлечь внимание полиции, которая установила слежку за домом и уже потом догадалась о скрывающихся евреях. В 2022 году появился новый подозреваемый — амстердамский еврей, юрист Арнольд ван ден Берг. На него вышли исследователи во главе с отставным агентом ФБР Винсом Панкоком. Они проводят расследование для нидерландского проекта Cold Case Diary режиссера Тийса Баенса и журналиста Питера ван Твиска. На основе исследования выпустят документальный фильм и книгу. Они получили от Дома-музея Анны Франк тысячи разных документов и изучили их с помощью компьютерных алгоритмов. Удалось найти анонимную записку, адресованную Отто Франку, в которой его предупреждают о предательстве и обвиняют в нем ван ден Берга. Кто ее написал — неизвестно, сам Отто никогда о ней не упоминал. Арнольд ван ден Берг был членом Еврейского совета Амстердама — оккупационного органа самоуправления еврейских районов. В 1943 году нацисты расформировали совет и отправили его членов в концлагеря. Однако ван дер Берг оставался в Амстердаме и жил благополучно, насколько это было возможно. По мнению исследователей, это косвенно свидетельствует о его сотрудничестве с гестапо. Он умер в 1950 году.

Свободная журналистика — одно из лучших средств противодействовать любым диктатурам и репрессиям. Поддержи «Бабель» донатом!