Мечтаете, чтобы робот делал вам массаж? И чтоб авто перекрашивалось за пару секунд? Не верите, что за здоровьем может следить лампочка? Вот, пожалуйста — новинки техновыставки CES 2022

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Getty Images / «Бабель»

В конце прошлой недели в Лас-Вегасе завершилась крупнейшая технологическая выставка потребительской электроники — Consumer Electronic Show (CES). Каждый год сотни компаний презентуют здесь свои передовые разработки. Причем не только технологические гиганты, но и небольшие стартапы. В этом году среди необычных новинок был электрокар от BMW, который может изменять цвет, робот-массажист, который слушается голосовых команд, музыкальное зеркало, «невидимые» наушники, подушка для борьбы с храпом и лампочка для мониторинга здоровья. А еще было несколько интересных презентаций от украинских компаний. «Бабель» сделал обзор самых необычных и удивительных гаджетов выставки CES 2022.

Робот, который сделает вам массаж

Калифорнийская компания Massage Robotics представила полностью роботизированный массажный комплекс. Это механический массажный стол, по бокам которого две роботизированные руки с разными насадками. Управлять руками можно голосом — например, скомандовать «выше», «ниже», «правее», «левее», попросить надавить сильнее или слабее. Робота можно запрограммировать на различные процедуры, а еще он сам может запоминать, что вам нравится, на основе ваших команд. Разработчики утверждают, что гаджет абсолютно безопасен и он ничего вам не сломает благодаря программным ограничителям. Еще они говорят, что их робомассажер «может снимать стресс и боль так, как этого не сделает ни один человек». Цены пока не установлены, но гаджет Massage Robotics может появиться в массажных салонах во втором квартале этого года.

Автомобиль-хамелеон от BMW

BMW представила на выставке электрокар iX Flow — первый в мире автомобиль, который может изменять цвет. Для этого используется технология электронных чернил E Ink — по такому же принципу работают цифровые читалки. Управлять цветом можно с помощью программы в смартфоне. Цвет авто пока что может изменяться с белого на черный с промежуточными оттенками серого. В ближайшем будущем компания обещает добавить больше цветов, а «перекрашивать» машину можно будет жестом руки или с помощью кнопки на приборной панели. Производители говорят, что такая опция может пригодиться, например, летом. Вместо того чтобы постоянно включать кондиционер в темной машине, можно сменить ее цвет на белый, который лучше отражает солнечные лучи. Пока что это прототип, так что цена не называется.

Наушники-невидимки

Израильский стартап Noveto, который специализируется на аудиоустройствах, дебютировал на выставке с «невидимыми» наушниками Noveto N1. По виду устройство похоже на небольшую аудиопанель. Благодаря запатентованной технологии Noveto Smart Audio Beaming гаджет бесшумно передает ультразвук по воздуху, который сходится в звуковых «карманах» за ушами пользователя, создавая эффект, подобный наушникам. В компании говорят, что устройство подойдет для офисных работников или для тех, кто любит поработать в кафе. А те, кто будут сидеть в метре от вас, услышат только легкий шепот. В устройстве есть встроенный голосовой помощник Alexa. А еще технология распознавания лиц с датчиками движения, которая будет обеспечивать вам трехмерный иммерсивный звук, даже когда вы повернете голову. Сколько будет стоить новинка, пока неизвестно, но Noveto обещает поставки уже к середине года.

Музыкальное зеркало

С какими только бытовыми предметами не объединяли искусственный интеллект — от выключателей до кухонных кранов-смесителей. Теперь настала очередь зеркала. Именно такой гаджет Sound Mirror представила компания ICON.AI. Выглядит он как обычное зеркало, в нижней части которого находится решетка динамика. Его можно подключить к домашнему Wi-Fi и с помощью голосового помощника Alexa включать музыку с ваших любимых стриминговых сервисов, включать подкасты, слушать новости или прогноз погоды и даже установить будильник. С помощью Sound Mirror можно управлять другими «умными» устройствами в вашем доме. А еще у зеркала есть Bluetooth, через который можно запускать музыку прямо со смартфона. Компания обещает «высококачественный, впечатляющий звук». Такое зеркало можно повесить и в ванной, ведь у него есть защита от сырости и влаги. Выпустят такое зеркало в двух формах — круглой и подковообразной, и в четырех цветах — золотом, хромовом, матовом черном и белом. Цена и дата поставок пока не называются.

Подушка против храпа

Новое поколение Motion Pillow 3 от 10minds внешне напоминает обычную подушку. Но это отличный девайс для тех, кто храпит во сне. В комплекте к этой подушке идет специальный датчик, который улавливает звуки храпа. Затем он подает сигнал другим датчикам, которые активируют четыре подушки безопасности внутри основной подушки. Они надуваются так, чтобы оптимизировать положение головы спящего, не нарушая сон, но уменьшая или останавливая храп. Это устройство поможет выспаться не только тем, кто храпит, но и тем, кто спит с ними рядом. Цена на новинку пока неизвестна, но предыдущая версия стоила около $380.

«Умная» лампочка, которая следит за здоровьем

Компания Sengled, специализирующаяся на «умном» освещении, представила новый гаджет, который не только освещает вашу комнату. Smart Health Monitoring Light представляет собой лампочку Wi-Fi / Bluetooth со встроенным мониторингом здоровья. С помощью радиолокационной технологии она может отслеживать качество вашего сна, а еще частоту сердечных сокращений, температуру тела и некоторые другие биометрические показатели. Несколько таких лампочек, соединенных в сеть через Bluetooth, создают виртуальную карту, которая может отслеживать поведение человека. Например, может определить, что кто-то упал, и отправить сигнал в службу спасения или родственникам. Гаджет пока еще в стадии разработки, но компания обещает выпустить его к концу года.

Датчик здоровья домашних питомцев

Калифорнийский Научно-исследовательский институт промышленных технологий представил iPetWeaR — это первое в мире «умное» портативное устройство для мониторинга здоровья домашних животных. Прибор можно прикрепить, например, к ошейнику. И с помощью «бесконтактной технологии микрофизиологического радиолокационного зондирования» он будет отслеживать частоту сердечных сокращений вашего питомца, характер сна, частоту дыхания, точное местоположение и многое другое. А все данные будут передаваться в специальное приложение на вашем смартфоне. Цена — от $80.

Кормушка для птиц с искусственным интеллектом

Стартап Bird Buddy представил на выставке «умную» кормушку для птиц. Устройство можно подключить к вашему Wi-Fi, чтобы знать, когда заканчивается запас корма. А еще у этой кормушки есть камера, оснащенная искусственным интеллектом. Она распознает более тысячи видов птиц, может их снимать и сохранять фото в коллекции, к которой можно получить доступ через специальное приложение. Оформить предзаказ можно уже сейчас за $199.

Бритва из бумаги и биокамин для квартиры от украинских стартапов

На выставке CES 2022 свою продукцию представили и несколько украинских компаний. Например, стартап Effa, который специализируется на экологически чистых одноразовых гигиенических продуктах, изготовленных из 100% перерабатываемых и возобновляемых материалов. Их одноразовые зубные щетки из бумаги на основе целлюлозы сахарного тростника уже известны. А в этом году они представили новый продукт — одноразовую бумажную бритву с двумя острыми лезвиями, которые легко отсоединяются.

Украинский стартап Neverdark производит биокамины с настоящим пламенем, но без дыма и запаха. Работают они на жидком растительном топливе, которое превращается в пар. Такой биокамин почти не нагревается, а из всех коммуникаций для него нужна только розетка. Цена — в районе 50—60 тысяч гривен, в зависимости от размера.

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