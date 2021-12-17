История украинской моды, фотоальбом экспериментальных зданий, лучшие народные сказки и современная иллюстрация. Подборка 10 лучших украинских книг на подарок от Института книги

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Уже в воскресенье, 19 декабря, со Дня святого Николая начнется сезон зимних праздников. Одним из удачных подарков в эти дни всегда была книга, особенно красивое подарочное издание. По просьбе «Бабеля» Украинский институт книги подготовил список лучших подарочных изданий отечественных издательств. В нем ― и книга о Рождестве от одного из самых известных украинских историков, и фотоальбомы об украинских модернистских зданиях и национальных блюдах, и сборники историй о моде, а также об одной из основательниц стиля ар-деко, украинской художнице Александре Экстер. Вот 10 лучших подарочных книг.

«Soviet Modernism. Brutalism. Post-Modernism. Buildings and Structures in Ukraine 1955-1991», Alex Bykov, Ievgeniia Gubkina

Издательство «Основи»

В этом фотоальбоме можно в деталях рассмотреть знаменитые киевскую гостиницу «Салют» и «Летающую тарелку», харьковский Академический театр оперы и балета, крымский санаторий «Зори Украины» и еще полторы сотни экспериментальных зданий. Матерал для книги тщательно подобрала исследовательница архитектуры, автор путеводителя по Славутичу Евгения Губкина, а снимки сделал фотограф и архитектор Алексей Быков, также известный по мультимедийному проекту «Православный шик».

«Большая рождественская книга», Ярослав Грицак, Надийка Гербиш

Издательство «Портал»

В этом году у известного интеллектуала вышла книга по истории Украины, над которой он работал 15 лет. А к концу прошлого года он завершил работу над большим и щедро иллюстрированным сборником историй о Рождестве. Там есть и про то, откуда взялась кутья, и история самой популярной рождественской песни в мире ― «Щедрика», и об адвент-календаре, и даже о том, как с Рождеством связана группа The Beatles. В работе над книгой участвовала писательница Надийка Гербиш.

«100 сказок», составитель Иван Малкович

Издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Трехтомник украинских сказок стал одним из самых амбициозных проектов издательства «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», известного также украинским изданием книг о Гарри Поттере и интерактивной книгой «Снежная Королева». Над книгами работали лучшие украинские иллюстраторы, в частности Владислав Ерко и Кость Лавро. И сказки выбирали тщательно: например, вы знали об украинской сказке «Как маленькая пчела спасла гуся?» А «Заячье сало»? А «Москаль в аду»?

Впервые книги вышли в 2012-м, с тех пор тираж много раз допечатывался. Неудивительно: любой том этого красивого и содержательного издания станет приятным подарком.

«Из украинской старины», Дмитрий Яворницкий

Издатель Александр Савчук

Книга историй об украинском прошлом от этнографа Дмитрия Яворницкого впервые увидела свет в 1900 году. В прошлом году ее переиздали — в современной орфографии, но с оригинальными иллюстрациями. В книге 20 очерков. Например, об украинских ярмарках, о гетмане Сагайдачном или о том, как запорожские казаки судили преступников. Такой подарок станет в буквальном смысле весомым: книга весит 1,1 кг.

«Александра Экстер», Георгий Коваленко

Издательство «Родовід»

Александра Экстер жила и работала в Киеве возле оперного театра. Мансарда ее квартиры в начале прошлого века стала местом, где собирались лучшие украинские художники. А в 1907 году, когда Экстер уехала учиться в Париж, в место творческих тусовок превратилось ее французское жилище.

Вскоре она познакомилась с писателем и искусствоведом Гийомом Аполлинером и художником Пабло Пикассо. Под их влиянием украинка создала много работ в стиле кубизма, за которыми охотились по всей Европе. Позже Экстер стала фактически олним из основателей стиля ар-деко. Георгий Коваленко исследовал жизнь и творчество Экстер много лет — и месяц назад результат его работы увидел свет. Это более 300 страниц, десятки иллюстраций и много увлекательных историй о знаменитой украинке.

«Украина. Еда и история», редактор Елена Брайченко

Издательство їzhak

Историк Елена Брайченко давно интересуется гастрономическими традициями украинцев — и три года назад даже основала посвященное еде издательство Їzhak. Прошлой весной там вышла книга «Украина: еда и история» с рассказами о главных пищевых традициях разных регионов страны и рецептами как распространенных, так и локальных украинских блюд. Почти 300 страниц с замечательными фото блюд и ингредиентов делают книгу удачным подарком как тем, кто читает на украинском, так и иностранцам — ведь есть и английская версия издания.

«In Progress. Fashion of Ukraine since 1991», Зоя Звиняцковская

Издательство ArtHuss

Что происходило в украинской моде в 1995 году? Как в «нулевых» развивался украинский гламур, а в 2010-х антигламур? Кто и зачем пошил халат из советского флага? Все это знает Зоя Звиняцковская — одна из первых украинских фэшн-критиков. Ее книга — самое масштабное исследование того, как развивалась украинская мода. В двуязычном украинско-английском издании нашлось место и для историй о главных модельерах страны, и для описания трендов. Исчерпывающий справочник для тех, кто интересуется модой.

«Украинский алфавит. Рисунки Георгия Нарбута», составитель Александр Савчук

Издатель Александр Савчук

Георгий Нарбут — один из самых известных украинских художников уже потому, что создал дизайн первых украинских гривен и почтовых марок еще в 1919 году. На современных украинских банкнотах осталось несколько элементов этого дизайна. Для своих работ график разработал особый шрифт, известный как «азбука Нарбута». В нем он объединил и украинские исторические элементы, и новейшие европейские шрифтовые тенденции. Алфавит Нарбута повлиял на то, как часто выглядят буквы в современной Украине. А в прошлом году вышел самый полный обзор наследия художника. Отличный подарок для тех, кто интересуется украинской историей и искусством.

«Король Лир», Уильям Шекспир

Издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Пьесы Шекспира издаются в Украине давно, однако в издательстве Ивана Малковича каждую книгу британского драматурга делают особенной. Во-первых, благодаря переводу: и «Гамлета», и «Ромео и Джульетту», и теперь «Короля Лира» с оригинала перевел Юрий Андрухович. Во-вторых, каждое издание иллюстрирует один из известнейших украинских художников Владислав Ерко. В итоге получился красивый подарочный том, который, несмотря на значительный возраст пьесы — ей более 400 лет, воспринимается как вполне современный.

«Illustration in Ukraine. Иллюстрация в Украине», Люсия Бондарь

Издательство ArtHuss

Украинская школа иллюстрации еще молодая, но уже известна во всем мире. К примеру, иллюстраторы из коллектива «Аграфка» получают главные международные премии за дизайн своих книг, художница Евгения Гайдамака преподавала иллюстрацию в ведущем университете Гонконга, а иллюстратор Евгения Олейник публикуется в престижном журнале The New Yorker. И это лишь малая часть достижений: подробнее об украинской иллюстрации рассказывает эта написанная журналисткой Люсией Бондарь книга. Ее можно не столько читать, сколько рассматривать: как и полагается изданию об иллюстрации, в нем хватает оригинальных рисунков.

Лучший подарок «Бабелю» на Николая, Рождество, Новый год, Крещение и все остальные праздники — ваш донат!