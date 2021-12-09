Группа волонтеров Lucky French собирает деньги для бульдогов, пострадавших от «черных» заводчиков. Бывшие сотрудники утверждают, что огромные суммы руководство забирает себе. История про собак и людей

Тексты

Бандус Екатерина / «Бабель»

В ноябре 2021 года в одной из самых известных волонтерских групп Украины, которая спасает французских и английских бульдогов от «черных» заводчиков — Lucky French, начался скандал. Бывшие волонтеры и просто люди, пожертвовавшие группе деньги, обвинили основателя Ирину Чернилевскую в махинациях с деньгами и похищении собак. Волонтеры пишут, что руководство Lucky French отказывалось регистрировать фонд или общественную организацию, не предоставляло финансовые отчеты и перекладывало всю работу на них. Они говорят, что собаки в приюте у Чернилевской живут в плохих условиях, а на собак, у которых есть постоянные финансовые кураторы, продолжают собирать деньги. Волонтеры выяснили, что на участке приюта почему-то находится платная гостиница для животных, а территория, на аренду которой Lucky French собирает деньги, принадлежит дочери Чернилевской. Сама Ирина Чернилевская все отрицает, говорит, что уже два года сама ухаживает за собаками и приютом, все финансовые отчеты группы — подлинные, а скандал устроили провокаторы, чтобы развалить группу. «Бабель» поговорил со всеми сторонами конфликта и рассказывает, как появилась группа Lucky French, как именно она спасает собак и почему на территории приюта появился отель.

1

В отличие от официальных заводчиков, которые следят за здоровьем своих собак, за правилами разведения и не выбрасывают своих животных на улицу, «черные» заводчики, как правило, относятся к собакам просто как к источнику дохода. Их редко лечат, плохо кормят и держат в антисанитарных условиях. От самок, которые больше не могут рожать, и старых самцов такие заводчики избавляются. С этой категорией собак и работают волонтерские группы. Они забирают или выкупают собак у заводчиков, лечат их и ищут животным новых хозяев. Почти все такие группы волонтеров собирают деньги на собак в соцсетях.

В 2017 году Ольга Нужная основала волонтерскую группу «Босс Кокос» для спасения бульдогов от «черных» заводчиков. Сейчас у группы больше 4 тысяч подписчиков в Intagram и больше 10 тысяч в Facebook. В октябре 2021 года группа «Босс Кокос» стала благотворительным фондом. Теперь они могут собирать деньги официально, привлекать меценатов, брать сотрудников в штат. Многие такие группы в Украине пока существуют неофициально и собирают деньги на личную карту кого-то из волонтеров.

С Ириной Чернилевской Ольга Нужная познакомилась в 2019 году. Ирина тогда взяла к себе домой собаку, которую спас «Босс Кокос».

«В марте 2019 года Чернилевская взяла у нас французскую бульдожку Соню, а в июле взяла еще одну. Начала активно предлагать помощь, у нее была машина — для волонтеров это важно», — говорит Ольга.

По словам Нужной, год был очень тяжелый для их группы, умерли десять бульдогов подряд, и они были рады любой помощи. В августе Ольга с Ириной вместе отвозили в Одессу двух бульдогов-близнецов и заодно отдохнули там три дня. Нужная решила сделать Ирину модератором групп «Босс Кокос» в соцсетях, где они выкладывают фото собак и ищут им семьи, и добавила в чат, где общались волонтеры. Но уже в сентябре 2019 года Нужная удалила Чернилевскую из чата и групп. Ольга говорит, что та попыталась расколоть группу и взять руководство в свои руки.

«Волонтеры часто страдают от стресса и нагрузок. У меня на фоне стресса и выгорания в сентябре обострился ревматоидный артрит, и дочь с зятем отвезли меня в больницу. Ирина как раз в этот момент организовала за моей спиной отдельный чат. Перетянула туда весь состав модераторов и рассказывала им, что я плохой руководитель, и мои проблемы со здоровьем им мешают. Мол, они хотят спасать собак, а не слушать мое нытье», — объясняет Нужная.

Пока Ольга выздоравливала, Чернилевская фактически начала руководить группой «Босс Кокос» и забирать некоторых собак к себе домой.

«В самом конце сентября я просто удалила ее и всех ее сторонников из модераторов наших групп в соцсетях. Из десяти человек пришлось удалить пять, с остальными я до сих пор работаю. А уже 2 октября по «ТСН» показали сюжет о бульдогах, спасенных некой группой Lucky French, но всех бульдогов из сюжета спасла лично я», — говорит Ольга.

2

Группа Lucky French в Instagram появилась 1 октября 2019 года, основная группа в Facebook — 2 октября. Работает группа по той же системе, что и «Босс Кокос» — забирает собак у заводчиков, иногда за деньги, иногда бесплатно и передает будущим хозяевам за компенсацию. Сейчас у группы больше 5 тысяч подписчиков в Instagram и почти 9 тысяч в Facebook, через нее проходят десятки собак из Днепра, Киева, Харькова и других крупных городов. В июле 2020 года группа открыла приют «Дом Францев» недалеко от Днепра, где живут собаки, которым нужно долгое лечение или для которых долго не могут найти хозяев. В сентябре в Киеве прошел благотворительный фестиваль Lucky French Fest, на нем собирали деньги, в том числе на обустройство приюта.

При этом, в отличие от «Босс Кокос», группа Lucky French не зарегистрирована ни как общественная организация, ни как благотворительный фонд, а деньги на собак собирают просто на банковскую карту. С попыткой организовать фонд и связан один из первых внутренних конфликтов группы.

В Lucky French хозяева платят за собаку до трех тысяч гривен. Параллельно группа собирает деньги в соцсетях для выкупа, покупки корма, лечения и других нужд собак. Владелец банковской карты — Ирина Чернилевская, это ее личный счет. Отчеты о потраченных со счета деньгах пишет Ирина. Банковских выписок в этих постах нет, только иногда счета из ветеринарной клиники. Это начало смущать некоторых волонтеров и спонсоров группы.

Ирина Мельник из Киева весной 2020 года взяла в группе Lucky French собаку и с тех пор активно помогала им деньгами. Она говорит, что только за 2021 год перевела около 70 тысяч гривен, а также пересылала всякие необходимые приюту вещи. Из группы Lucky French возник чат в Telegram, где общались те, кто взял собак. В процессе придумали финансовое кураторство — когда кто-то из группы оплачивает содержание конкретной собаки, пока ей не найдут семью.

«Есть собака Лейла, такой символ группы, она и сейчас живет в «Доме Францев». Мы с ней познакомились еще на Lucky French Fest, у собаки задние лапы не ходят, ей нужно лечение, коляска, особый корм. И я вызвалась оплачивать все потребности Лейлы. Но почему-то в группе на нее продолжали собирать деньги», — рассказывает Ирина.

По ее словам, в Instagram группы она увидела сториз о том, что Лейле нужен корм. И сразу позвонила Ирине Чернилевской с вопросом о том, как вышло, что у Лейлы нет корма, а она, ее куратор, об этом не знает? Чернилевская ответила Ирине Мельник, что просто не хотела ее беспокоить — та и так дает много денег.

Ирина начала обращать внимание, что админы чата часто менялись, а вопросы о финансовой отчетности заканчивались нападками на спрашивающих, вплоть до исключения из чата.

«Но я замечала и другие странности. Собираем деньги на лечение собаки, а потом собака просто пропадает. Спрашиваем, где она. Ответ: уже в семье. Но мы же все в чате родителей собак, и там новых хозяев этой собаки почему-то нет. Мы с некоторыми родителями и волонтерами собрали все накопившиеся вопросы и вот недавно, 25 ноября, задали их списком в чате в Telegram. Чат просто пропал, его удалили», — говорит Мельник.

3

Двадцать второго ноября в эфире регионального канала «Дніпро TV» вышел сюжет про бульдога Гранда. Его хозяйка Виктория Охримец утверждает, что отдала собаку на передержку своему куму, а тот — передал ее в приют Lucky French. Когда хозяйка увидела в Instagram, что ее собака в приюте, болеет и ей на лечение собирают деньги, то попробовала забрать назад. Но Ирина Чернилевская ей отказала, сказав, что в группе не Гранд. Виктория говорит, что Гранд чипирован и у нее есть все документы на него. То есть достаточно просканировать чип у собаки под кожей, сверить с документами и установить, что это именно Гранд, а не кто-то другой. Но доступа к собаке у нее нет, и проверить чип она не может.

Двадцать шестого ноября сюжет об этой истории вышел на «СТБ». Журналисты обнаружили на территории приюта «Дом Францев» отель для животных — учреждение, куда хозяева сдают собак и котов на время за деньги. В то время как в приюте живут собаки, у которых пока вообще нет хозяев.

«Оказалось, что по тому адресу, куда мы слали тысячи гривен, тонны посылок, делали ремонты, покупали кондиционеры и генераторы, находится зооотель. У отеля есть страница в Instagram. Там есть фото собак, которые живут в отеле, но среди них есть и собаки из приюта, у которых хозяев нет. Это бизнес. При этом есть видео из самого приюта, там собаки ползают в своих экскрементах, и в целом там комнатушка маленькая», — говорит Ирина Мельник.

Браузер не поддерживает видео Приют «Дом Францев». Видео предоставили бывшие волонтеры группы.

Волонтер Ольга Столяр из Киева сотрудничала с Lucky French с конца 2020 года. Она бывала в «Доме Францев» под Днепром и тоже видела гостиницу для животных. Но Ирина Чернилевская объяснила ей, что это здание не ее, а арендодателей, у которых она снимает приют.

«Когда я там была, то участок был разделен на две части забором. С одной стороны была зоогостиница, но мне сказали, что это не наша территория, а с другой — «Дом Францев», но только на первом этаже здания. На втором была гостиница для людей», — говорит Ольга.

Lucky French каждый месяц собирают на карту пять тысяч гривен на аренду приюта. Бывшие волонтеры группы утверждают, что на самом деле земельный участок принадлежит дочери Ирины Чернилевской, Анастасии Дударенко. Они предоставили выписку из земельного кадастра. В публичном кадастре номер участка из выписки совпадает с адресом приюта и отеля. А если вбить телефонный номер, указанный в Instagram отеля в Viber, то окажется, что это контакт Льва Самойленко — сына Ирины Чернилевской.

4

Одна из главных претензий волонтеров к руководству Lucky French — по их словам, группа почти никогда не выделяла деньги на ежедневные затраты в других городах, кроме Днепра. В отчетах группы иногда бывали расходы на бензин, но волонтеры говорят, что его почти никогда не оплачивали.

Ольга Столяр говорит, что за время ее работы в группе, собак у разведенцев часто брали бесплатно, те просто отдавали их как «отработанный материал». А бензин ей компенсировали один раз, хотя ездила за собаками она минимум раз в неделю.

«Я никогда и не просила компенсации, но Ирина всегда говорила, чтобы мы скидывали чеки и обещала компенсировать. Чеки уходили в отчеты, но компенсации не было», — рассказывает Столяр.

При этом, по словам Ольги, взносы в три тысячи гривен, которые платили все люди, забиравшие собак в семьи, шли только на карту Чернилевской. То же самое говорит бывший волонтер группы в Киеве Ирина Никитенко.

«Нам говорили, что группа будет помогать волонтерам в Киеве деньгами, но я не помню таких случаев. Все делали за свои. Когда мы в 2020 году делали Lucky French Fest, то помещение нашли киевские админы, почти все делалось нашими силами. Мы тогда собрали около 150 тысяч гривен. Но все сразу шло на карту Ирины, даже плата за вход на фест. Никаких выписок по итогам фестиваля, сколько собрали, Ирина не показала, только написала суммы», — рассказывает Ирина.

Она говорит, что после фестиваля впервые подняли вопрос о финансовых отчетах. И тогда в группе появились абстрактные цифры расходов, без документов.

«Отчетность у Иры — это текст. Я сказала: “Пожалуйста, отчитывайтесь выписками”. [Она] это игнорировала. Писала: приход за месяц — 8 тысяч гривен или 10 тысяч. Я говорю: “Не может такого быть, мои друзья высылают вам штуку баксов”. И на карточке [по словам владелицы счета Чернилевской] постоянно ноль», — говорит София Гребеник из Киева, которая помогала группе деньгами и брала собак на передержку.

Она рассказала «Бабелю», что усомнилась в честности руководства Lucky French, когда ей на передержку из «Дома Францев» прислали больную собаку. Хотя в правилах группы указано, что всех собак, принятых группой, обследовали и оказали медицинскую помощь.

О том, что условия в приюте неважные и собаки там болеют, говорят и другие волонтеры. Оксана Глухова, которая занималась собаками Lucky French в Харькове, как-то оставила там своих трех бульдогов, когда ехала на отдых в Лазурное. Она говорит, что Ирина сама предложила оставить собак в «Доме Францев». Когда Оксана туда приехала, ей показалось, что в приюте холодновато, а собаки часто кашляют. Но Чернилевская убедила ее, что все в порядке.

«Через неделю я приехала за собаками, Ирины не было на месте, она мне по телефону сказала, где взять ключ. Я захожу и вижу этот кошмар. Собаки там сидят в собственных экскрементах, везде засохшая моча. Все забито кормами, хотя часто говорили, что корма нет, и собирали деньги», — рассказывает Оксана.

Ее собаки уехали из приюта больные — у всех троих оказался вольерный кашель, а у одной еще и пневмония.

Оксана и другой волонтер из Харькова, Анна Бындыч, предлагали Ирине Чернилевской создать ОО или фонд, Анна, как бухгалтер, обещала бесплатное сопровождение. А кроме того — предлагали создать базу собак и владельцев, вести учет, следить за их судьбой.

«Ирина очень хорошо знает, как работают фонды, ей это не надо было рассказывать. Мы посмотрели по реестру — она основала несколько. Но понимает, что собирать деньги на личную карту удобно, можно не отчитываться за траты. Я думаю, что она надеется на банковскую тайну, и этот доход она не декларирует», — говорит Анна.

5

В Днепре у Lucky French есть ветеринары, с которыми они постоянно сотрудничают — Клиника ветеринарной хирургии доктора Малышко. Все медицинские счета в соцсетях группы — оттуда. Волонтеры говорят, что Ирина требовала почти всех собак из других городов везти в Днепр в клинику Малышко. Хотя это не всегда было оправдано.

Марина из Харькова взяла из Lucky French собаку Жужу, но в апреле 2021 года собака заболела — позвоночная грыжа, опухоли, проблемы с легкими. И Марина отвезла собаку к доктору Малышко.

«Я регулярно возила ее туда все лето, собаку там несколько раз оперировали. И увидела, что собаку очень плохо зашивают, расходились швы. Мы же платим за то, что оперировать будет сам Малышко, которого Ирина называет лучшим врачом. Но кто там собак зашивает, я не знаю. Я приезжаю забирать собаку, а она после операции со свежим швом бегает у них на заднем дворе, где ремонт идет, без попоны, без перевязки», — говорит Марина.

Французский бульдог Жужа. Фото предоставила ее хозяйка Марина.

Когда осенью у собаки начались осложнения из-за проблем с легкими, Марина решила лечить ее в Харькове.

«И тогда Ирина начала давить на меня по телефону. Сказала, мол, что если я не повезу собаку к Малышко, то, если она умрет, это будет на моей совести», — говорит она.

При этом, по словам Марины, Андрей Малышко почему-то не смог предоставить некоторые документы и результаты анализов, которые собаке должны быть делать еще летом. Двадцать пятого ноября собака умерла.

«Я не знаю, могу только предполагать. Но мне кажется, что Чернилевская и Малышко действуют в какой-то связке. Не зря она к нему отправляет всех собак и рассказывает, что он лучший врач. Хотя, как по моему опыту, далеко не лучший», — подытожила она.

Связаться с доктором Андреем Малышко «Бабелю» не удалось, на звонки он не ответил.

6

Ирина Чернилевская отвергает все обвинения бывших волонтеров и хозяев собак. Говорит, что у Lucky French много завистников, потому что группа работает честнее и лучше других. А зоогостиница, которая находится рядом с приютом, по словам Ирины, ей не принадлежит.

«У меня на попечении по 12—14 тяжелых собак, семья, работа, так что заниматься еще чем-то нет возможности. У меня последние два года нет ни праздников, ни выходных. Люди, которые действительно держат гостиницу, удивлены, что где-то говорят, что это все мое», — сказала Ирина «Бабелю».

Тот факт, что на странице гостиницы в Instagram есть фото собак из ее приюта, она объясняет так: гостиница просто помогает пристраивать собак в соцсетях отеля. А арендовать территорию зоогостиницы для приюта удобно, потому что там никто не будет жаловаться на собачий лай.

Ирина подтвердила, что земля, на которой стоит приют и гостиница, действительно принадлежат ее дочери, но вот здания на этой земле — чужие. Одно из зданий она арендует. Кому принадлежат здания, Чернилевская не объяснила.

Ирина утверждает, что общий чат родителей удаляла не она, а кто-то другой из админов группы, а на все вопросы волонтеров она всегда отвечала. Все происходящее вокруг Lucky French она объясняет заговором. И хоть в отчетах есть строка расходов «Зарплата помощницы и генеральная уборка», на которые группа тратила от 700 до 6 000 тысяч гривен раз в две недели, Ирина говорит — все делала сама и в одиночку.

«Мне 47 лет, я обеспеченный человек, у меня 30 лет юридического стажа. Я могу позволить себе быть меценатом и благотворителем собак. Два года я одна занималась всем происходящим в «Доме Францев» и исполняла роль уборщицы. Одна. [...] Наша группа не просто спасает, а проводит тяжелейшие операции, только благодаря тому, что мы находимся в Днепре и тут есть известный нейрохирург и бульдожист Андрей Малышко. Наша группа прозрачна, тут выкладывают все отчеты, все операции, чего нет в других группах. И людям, которые живут за счет собак, очень неудобно, чтобы мы существовали. Именно поэтому создали провокацию, этот конфликт», — говорит Ирина.

Организаторами провокации против Lucky French Ирина считает Ольгу Нужную из группы «Босс Кокос» и Ольгу Лукьянову из группы «Французские бульдоги». Других волонтеров и хозяев собак, которые негативно высказываются о ее работе, Ирина считает «специально обученными» провокаторами, а любые скриншоты из чатов и групп — подделками. Обвинения в похищении Гранда она отвергает и говорит, что его хозяйка занимается подпольным разведением собак.

На вопрос о том, почему отчетность группы — это не выписки с карты, а просто набранный текст, Ирина ответила, что не обязана публиковать информацию с карты, на которой есть ее личные деньги.

«А почему я должна давать выписки с карт, куда заходят и мои деньги тоже? У группы есть бухгалтер, у которой есть доступ к «Приват24», на основании этого она формирует еженедельные отчеты. А выписки… мне что, публично показывать свое нижнее белье?» — говорит она.

При этом Ирина сказала, что открыла отдельный счет для денег на собак и к нему три добавочные карты, чтобы волонтеры в разных городах могли ими пользоваться, не звоня ей каждый раз, когда нужны деньги.

«Но это все равно моя личная карта, счета открыты на меня. Мы пока не можем стать общественной организацией, потому что тогда надо официально брать на работу бухгалтера, юриста. А нам приходится платить разведенцам за выкуп собак просто наличными, без договора. У меня сейчас на карте 80 гривен, если мы станем ОО, то моментально вылетим в трубу», — утверждает Ирина.

Чернилевская сказала «Бабелю», что скандалы пока не повлияли на результаты работы Lucky French, активность группы растет, а их волонтеры продолжают спасать собак.



Мы не собираем деньги на личные карты, а призываем читателей поддержать «Бабель» донатом официально.