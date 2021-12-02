Спортсменка Шарлин Уиттсток вышла замуж за самого завидного жениха Европы — князя Монако Альбера. Все думали, что это сказка, а вышел триллер — история «грустной княгини»

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Шарлин Уиттсток была пловчихой из Южной Африки, участвовала в Олимпийских играх и строила спортивную карьеру. В 22 года она познакомилась с князем Монако Альбером II — самым завидным женихом Европы. Через 10 лет они поженились. Правда, перед свадьбой Шарлин трижды пыталась сбежать, а на самом торжестве периодически плакала и почти не улыбалась. Из-за этого французская пресса окрестила ее «грустной княгиней». Сейчас Шарлин периодически сбегает из княжества, а когда остается в Монако, то живет в основном не во дворце, а в квартире. Весной этого года она поехала в Африку на зоозащитное мероприятие, но застряла там на полгода. Все это время газеты писали о возможных проблемах у княжеской четы, однако Альбер все отрицал. Восьмого ноября Шарлин вернулась в Монако, но на публике так и не появилась. Через неделю князь Альбер сообщил об эмоциональных проблемах жены и рассказал, что Шарлин отправили лечиться куда-то в Европу. «Бабель» рассказывает о грустной княгине, которая, похоже, совсем не мечтала о такой жизни.

1.

Будущая княгиня Монако Шарлин родилась 25 января 1978 года в Южной Родезии в семье немецких иммигрантов Уиттстоков. Прапрапрадедушка Шарлин и его жена эмигрировали в Южную Африку в 1861 году. Уиттстоки были разнорабочими и безрезультатно пытались добывать алмазы.

Когда Шарлин было 12 лет, семья переехала в Южно-Африканскую Республику. Отец продавал канцелярию и копировальные аппараты, мать работала тренером по плаванию. Поэтому Шарлин научилась плавать в три года, а в восемь начала участвовать в соревнованиях.

Друзья называли Шарлин очень милой и дружелюбной, говорили, что она более проницательна, чем кажется. После окончания школы Шарлин продолжила профессионально заниматься спортом и уже в 15 лет выиграла национальный титул среди пловцов-юниоров. А в 18 лет победила на Чемпионате Южной Африки. В 2000 году Шарлин представляла Южную Африку на Олимпийских играх в Сиднее, где команда заняла пятое место. В том же году девушка участвовала в соревнованиях в Монако. Их организатором был Альбер — ее будущий муж и князь Монако.

Getty Images / «Бабель»

2.

В последние 50 лет Монако — это место роскоши и богатства. Княжеская семья Гримальди, которая с XIII века правит страной, — одна из самых богатых в мире, основной доход страна получает от туризма и игорного бизнеса. Однако до 1950-х Монако называли обочиной Европы: княжество было в тени французских курортов и о нем слышали только благодаря автогонкам Гран-при.

Все изменила мама действующего князя Альбера — голливудская актриса Грейс Келли. В 1955 году во время съемок фильма «Поймать вора», действие которого происходит на Французской Ривьере, Грейс познакомилась с князем Монако Ренье III. Впоследствии они сыграли свадьбу, а 18 апреля 1956 года Грейс стала княгиней. После свадьбы кинокарьера Келли закончилась, однако в Монако начали приезжать другие голливудские звезды, чтобы увидеть, где живет бывшая актриса. Страну стали называть «Грейсленд», а Монако стало самым модным местом на Земле, кишащим деньгами, знаменитостями и яхтами в гавани. Четырнадцатого марта 1958 года у Ренье и Келли родился сын Альбер.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Grace Kelly: The Missing Millions В 2021 году в Британии вышел фильм Grace Kelly: The Missing Millions. В нем рассказывается, что все в окружении Келли, кроме нее самой, получили финансовую выгоду от «эффекта Грейс Келли»: американская медиакомпания Metro-Goldwyn-Mayer заработала миллионы долларов на фильмах с ней, а Монако полагалось на обаяние княгини, чтобы привлечь миллионеров в безналоговую гавань.

3.

Альбер был и остается известным плейбоем: он встречался с супермоделью Дженис Дикинсон, актрисой Кэтрин Оксенберг, у него были интрижки с Клаудией Шиффер, Брук Шилдс, но продолжительных серьезных отношений никогда не было. В 2000 году Альбер познакомился с Шарлин.

В 2002 году королевская семья усомнилась, что Альбер вообще когда-нибудь женится. Парламент Монако по инициативе отца Альбера внес изменения в Конституцию — право наследовать престол получили не только дети, но и братья, сестры, племянники и племянницы монарха. В случае, если бы Альбер умер, не оставив законного наследника, его старшая сестра княгиня Каролина оказалась бы первой в очереди на корону.

Знакомство со спортсменкой Шарлин помогло Альберу — она привлекательна, у нее хорошая репутация и успешная карьера. Газеты называли их тогда еще потенциальный союз «браком по расчету». Шарлин после брака стала бы княгиней, а Альбер покончил бы с холостяцкой жизнью, о которой ходило немало слухов. К тому же Шарлин была похожа на его легендарную мать, с которой у всех и ассоциировалось Монако. Однако сама Шарлин чувствовала себя не очень уютно. Помимо внешнего сходства, Шарлин Уиттсток и Грейс Келли имели ирландские корни, обе ради брака отказались от карьеры и не были знакомы с тонкостями княжеского протокола. Долгое время монегаски называли Грейс «американкой», а Шарлин — «южноафриканкой», и упрекали обеих в холодности.

В 2005 году Альбер взошел на престол. А через год пара впервые появилась на публике: Шарлин сопровождала Альбера на зимних Олимпийских играх в Италии, а летом — на балу Красного Креста, благотворительном мероприятии в Монте-Карло.

Князь Монако Альбер со своей тогда еще подругой Шарлин на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине, 10 февраля 2006 года. Getty Images / «Бабель»

Слухи о романе усилились, когда Шарлин начала учить французский язык. В 2007 году Шарлин объявила о завершении спортивной карьеры: она планировала участвовать в Олимпийских играх 2008 года, но не прошла квалификацию.

4.

Официально Шарлин и Альбер объявили о помолвке 23 июня 2010 года. Будущую княгиню обучали французскому языку и монегасскому диалекту, она знакомилась с протоколом двора. Однако, как пишет французская пресса, за несколько недель до свадьбы будущая княгиня трижды пыталась сбежать из Монако, а сама церемония для нее была «ужасом». Причина этого — слухи, что у Альбера есть третий внебрачный ребенок, зачатый уже во время его отношений с Шарлин. О двух других детях было известно раньше. В 2005 году тест ДНК подтвердил, что Альбер — отец мальчика, которого в 2003 году родила французская стюардесса. В 2006 году еще один тест показал, что у Альбера есть дочь от официантки из Калифорнии.

Легенда о том, почему роду Гримальди не везет в личной жизни Многие браки княжеской семьи Гримальди закончились разводом или трагедией. Младшая сестра князя Альбера Стефани дважды была замужем и разведена, причем оба брака длились чуть более года. Второй муж старшей сестры Альбера Каролины погиб в 30 лет в аварии скоростного катера. Мать Альбера, княгиня Грейс погибла в автомобильной катастрофе. По этому поводу существует даже легенда. Она датируется XIII веком и в ней речь идет о первом князе Монако Ренье, пораженном красотой молодой фламандской дворянки, которая была «сильной ведьмой». Фламандка решила, что ее не опозорит принц из малоизвестного княжества Монако, которое тогда было скалистой гаванью с одним кораблем. Князь не принял отказа и воспользовался девушкой, а потом бросил ее. Та решила, что скорее умрет, чем еще раз переживет такой позор. Прежде чем броситься со скалы, она произнесла проклятие: «Никогда Гримальди не найдет счастья в браке».

Первый раз Шарлин попыталась сбежать во время примерки свадебного платья в Париже. Она якобы закрылась в посольстве ЮАР. Вторая попытка произошла через три недели после этого — во время Гран-при Монако. Будущая княгиня сбежала с мероприятия, но ее остановило окружение князя, заодно забрав паспорт. В третий раз Шарлин пыталась убежать за два дня до свадьбы. Она забронировала билет в один конец в Южную Африку и почти добралась до ближайшего аэропорта в Ницце, но ее перехватили и все же уговорили остаться с Альбером. Газета Le Journal du Dimanche писала, что пара договорилась. А дальше были слухи: Шарлин частично освобождают от королевских обязательств, она остается и рожает наследника. Другая версия — Альбер согласится развестись с Шарлин, как только она этого пожелает.

Незадолго до свадьбы Шарлин сменила конфессию: из протестантизма перешла в католицизм — «по собственному желанию и выбору». Такое решение называли «попаданием в ловушку»: из-за венчания в католической церкви ей будет трудно получить развод, для этого нужно обращаться в церковный трибунал.

Они поженились 1 июля 2011 года, обвенчались на следующий день. Шарлин на тот момент было 33 года, Альберу — 53. Княжеская семья надеялась, что блестящая свадьба с гостями-знаменитостями затмит заявления о вероятном третьем внебрачном ребенке Альбера. Праздновали три дня, но прессе свадьба запомнилась вовсе не великолепием и роскошью, а печальным лицом Шарлин. Невеста плакала во время свадебной церемонии и иногда отворачивалась от поцелуев Альбера, а из королевской часовни она вышла с дрожащими губами и в слезах. Пока она их вытирала, Альбер шепотом умолял: «Не плачь, не плачь». Никто не воспринял это как слезы счастья.

Getty Images / «Бабель»

После такой свадьбы СМИ окрестили Шарлин «грустной княгиней». Позже Шарлин прокомментировала это так: «Все было столь потрясающим, а из-за слухов [о третьем ребенке] возникли смешанные эмоции и, очевидно, напряжение нарастало, и я расплакалась [сразу после церемонии]. А потом я снова расплакалась, потому что подумала: о нет, теперь весь мир видел, как я плачу».

Медовый месяц пара провела в Южной Африке в разных отелях. Князь был в городе Дурбан, а Шарлин — в его пригороде, причем под охраной, чтобы снова не попыталась сбежать. Позже Альбер это подтвердил и объяснил, что отдыхали в разных отелях «по практическим соображениям»: из города князю было удобнее ездить на встречи. Пара иногда появлялась вместе на публичных мероприятиях в Дурбане. Драма в их отношениях продолжалась и после медового месяца: супруги ждали результата ДНК-теста возможного третьего внебрачного ребенка Альбера. Разглашать их не стали, но представители князя дали понять, что отец ребенка не он.

В 2014 году у княжеской семьи родились близнецы — сын Жак и дочь Габриэлла.

Getty Images / «Бабель»

5.

За 10 лет брака в Монако привыкли, что Шарлин периодически избегает протокольных встреч. К примеру, в 2012 году княгиня отказалась сопровождать принца на показе фильма La main au collet, где главную роль сыграла Грейс Келли. В 2020 году князю Альберу пришлось одному ехать в Париж в Елисейский дворец на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и первой леди Бриджит Макрон — Шарлин якобы диагностировали гастроэнтерит.

Княгиня Монако Шарлин пьет шампанское победителя во время Гран-при Монако, 27 мая 2018 года. Getty Images / «Бабель»

Кроме того, что княгиня игнорировала протокольные встречи, она любила «убегать» из страны. Ее любимыми приютами называют имение в Рок-Ажель, дом на Корсике и Турцию, куда Шарлин ездит отдыхать. В Монако княгиня в основном останавливается не во дворце, а в квартире, где когда-то жила сестра Альбера Стефания. В окружении Шарлин периодически шепчутся, что она уезжает из-за бесконечных слухов о неверности Альбера и из-за ощущения, что ее осуждают и неправильно понимают. Дискомфорт Шарлин доставляет и монегасская элита. Старшую сестру Альбера Каролину называют главным распространителем слухов о Шарлин и ее муже.

6.

В конце 2020 года снова появились слухи о внебрачном ребенке Альбера: 34-летняя бразильянка из Италии сообщила, что у нее в 2004 году были романтические отношения с «канадским дипломатом» Альбером. Девочка, которую, вероятно, зовут Селия, родилась 4 июля 2005 года, ее мать заявила, что рассказала Альберу о беременности, но он оборвал все контакты. Бразильянка пыталась через суд заставить князя сделать ДНК-тест. Адвокат князя все отрицал: «Нет никаких фотографий, никаких материальных фактов, связанных с возможными отношениями». В октябре 2021 года князь попросил судью об «иммунитете суверена». Суд просьбу князя удовлетворил, рассмотрение дела отложили. В декабре 2020-го, когда рассматривался этот иск, княгиня Шарлин удивила публику кардинальным изменением прически: она побрила виски и покрасилась в цвет темнее обычного. Пресса сразу это подхватила и расценила как жест гнева обиженной женщины.

Getty Images / «Бабель»

7.

Через три месяца после этого, 12 марта 2021 года, принцесса вылетела в Южную Африку на похороны короля народа зулусов Гудвилла Звелитини. Шарлин родилась в Зимбабве, поэтому была «очень расстроена смертью короля, с которым сотрудничал ее фонд». Сколько Шарлин там пробыла — неизвестно.

В середине мая княгиня снова улетела в Африку — на мероприятие по защите носорогов — и осталась там на полгода. Восемнадцатого мая она опубликовала в Instagram фотографию с мероприятия, а 25 мая ее фонд сообщил, что Шарлин перенесла ЛОР-инфекцию и настолько серьезную, что не может путешествовать. Позже сама княгиня рассказывала об осложнениях, связанных с ЛОР-операцией: в начале мая, до визита в Африку, ей сделали синус-лифтинг для подготовки к имплантации зубов. Впервые она почувствовала проблему в июне уже в Африке — начались сильные боли в ушах. Затем от врачей узнала, что у нее серьезная инфекция носовых пазух и ей нельзя летать на высоте более шести тысяч метров, поэтому по рекомендации медиков она решила остаться на лечение. В начале июня к ней прилетел муж с детьми. Двадцать третьего июня Шарлин прооперировали, а 24 июня ее фонд подтвердил, что княгиня пропустит празднование 10-летия свадьбы, назначенное на 1 июля.

Княгиня Шарлин на похоронах короля зулусов, 18 марта 2021 года. Getty Images / «Бабель»

В августе и октябре Шарлин прооперировали еще два раза.

Княгиня пропустила не только годовщину свадьбы, но и Гран-при Формулы-1 и бал Красного Креста. После этого во французских газетах появились заголовки «Как долго борьба с браконьерской охотой на носорогов будет оставаться главным приоритетом княгини Монако? Как долго Альбер II из Монако будет терпеть это оскорбление?»

Вместо Шарлин на бал Красного Креста с князем Альбером пришла Николь Кост — стюардесса, которая в 2005 году родила ему внебрачного сына. Все остальные мероприятия князь Монако посещал либо с близнецами, либо сам. Отсутствие княгини называли «серьезной проблемой».

Шарлин упрекали, что она надолго оставила детей — та же в ответ писала в Instagram, что общается с ними через FaceTime, и рассказывала в интервью, как скучает по семье. В Африке Шарлин заметно похудела. Издания со ссылкой на источники писали, что княгиня более полугода не могла есть твердую пищу из-за всех перенесенных операций и потеряла почти половину веса, а также «едва не умерла».

Тем временем в Монако распространялись слухи, что Шарлин застряла в Африке не из-за проблем со здоровьем, а из-за проблем в браке, о возможной онкологии, коронавирусе или пластической операции. Князь Альбер все отрицал. Его спрашивали, почему он до сих пор не наведался к жене и почему он, один из самых богатых людей мира, не может нанять санитарную авиацию или отправить за женой яхту. Последней каплей для княжеского двора стала статья во французском журнале Paris Match о том, что пара на грани разрыва. Ее автор — Стефан Берн, известный авторитет по королевским делам.

Чтобы немного успокоить публику, в конце августа к княгине на несколько дней приехал Альбер с детьми, они вместе ездили на сафари, князь сопровождал супругу к врачам. Однако 1 сентября Шарлин потеряла сознание из-за перенесенной инфекции и ее госпитализировали. На следующий день князь Монако объявил, что Шарлин готова вернуться домой и шутит, что готова поехать «зайцем» на корабле.

8.

Девятого ноября княгиня опубликовала в Instagram фото с мужем и детьми, подписав: «Сегодня счастливый день» — она вернулась в Монако.

Девятнадцатого ноября в Монако отмечали Национальный день, но 16 ноября во дворце сообщили, что Шарлин на мероприятии не появится — пока она будет избегать публичности и останется в «конфиденциальном месте», где будет восстанавливаться после переутомления от операций. На праздновании Национального дня, во время традиционного приветствия с балкона дворца, детей Шарлин и Альбера сфотографировали с плакатами «Мы скучаем по тебе, мама, мы любим тебя».

Getty Images / «Бабель»

В тот же день издание People опубликовало эксклюзивное интервью с князем Альбером, в котором он рассказал, что жена проходит лечение в заведении «за пределами Монако». По его словам, 43-летняя Шарлин очень страдает «от истощения — как эмоционального, так и физического», ее выздоровление потребует клинической помощи в течение как минимум нескольких недель.

Князь Альбер добавил, что нынешнее состояние его супруги — результат «нескольких частных факторов», и что Шарлин не может исполнять свои обязанности, даже те, что касаются семейной жизни. Обратиться за помощью в Европе, а не в Монако, решили из соображений конфиденциальности, сама княгиня с этим согласилась. Князь Альбер отметил, что они с детьми обязательно посетят Шарлин, однако не скоро — лечение в приоритете. Сейчас княгиня Шарлин нуждается «уединении, конфиденциальности и отдыхе в лучших условиях».

Getty Images / «Бабель»

«Бабель» за любовь — брак по расчету ему не светит, поэтому вся надежда на ваш донат.