Ровно тысячу лет тому назад викинги высадились на побережье Америки и основали поселение. Установить это ученым помогли исландские саги, солнечные бури и замороженные бревна

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Алиса Игина / «Бабель»

Исландские саги описывают, как викинги открыли Америку и пытались закрепиться на новых землях. В середине прошлого столетия это подтвердили норвежские археологи: они обнаружили остатки поселения викингов на острове Ньюфаундленд на востоке Канады. Однако когда именно существовало это поселение, было неизвестно. В этом году ученые из Нидерландов доказали: строить дома на острове викинги начали ровно тысячу лет назад, в 1021 году. Выяснить это ученым помогли всплески солнечной активности, информация из исландских саг и морозильная камера с замороженными бревнами. «Бабель» рассказывает, как ученым удалось найти поселение викингов и точно установить год его основания.

«В этом большом океане люди нашли еще один остров — названный Винландией, поскольку там растет дикий виноград. Но за ним все покрыто безжалостным льдом и густым туманом». Это отрывок из хроник Адама Бременского — написанные между 1073 и 1076 годами, они являются одним из главных источников информации о жизни Северной Европы во времена раннего Средневековья. Цитата касается прибытия викингов в Северную Америку и свидетельствует, что европейцы открыли новый континент примерно на 500 лет раньше Колумба.

Винландия нередко упоминается в скандинавских сагах — в частности, в «Саге о гренландцах». Как-то корабль одного из гренландских рыбаков попал в шторм, после которого мужчина увидел очертания незнакомого острова с ландшафтом, непохожим на гренландский. По положению солнца на небе он понял, что его унесло на юг. Рыбак вернулся в Гренландию и рассказал эту историю. В последующие годы к неизвестному острову отправилось несколько экспедиций. Первой считается экспедиция Лейфа Эриксона.

Самым успешным было путешествие Торфинна Карлсефни через несколько лет после Эриксона. С супругой Гудрид и еще полусотней людей они основали на территории Винландии поселение, рожали там детей. Однако отношения с коренным народом у прибывших не сложились. Как говорится в саге, сначала викинги мирно торговали с туземцами, но позже случилось так, что один из местных потянулся к оружию викинга — и тот его убил. Между народами началось противостояние, в котором у нескольких десятков скандинавов не было шансов победить. Они вернулись в Гренландию.

До середины прошлого века история об открытии Америки викингами была лишь гипотезой: подтверждений тому, что реальные скандинавы жили на континенте (кроме Гренландии), не было. Доказательства выявила супружеская пара норвежских археологов Ингстад. Хельге и его жена Анна Стина поверили старой исландской карте, на которой изображена Винландия как узкий, похожий на шпиль полуостров. Такие же контуры — у северной части канадского острова Ньюфаундленд. В 1953 году они отправились туда, в отрезанное от цивилизации поселение на краю острова. Местные, которых Хельге Инстад назвал самыми приятными и гостеприимными людьми из встречавшихся ему в жизни, вскоре показали археологам лужайку с остатками старинных построек. Их контуры были похожи на здания, которые норвежцы видели в Гренландии во фьорде, где когда-то жил Торфинн. Пара пригласила других археологов и приступила к раскопкам.

Wikimedia Commons

Wikimedia Commons

Шаг за шагом они находили все больше подтверждений того, что там жили викинги. Например, следы добычи железа: скандинавы умели выплавлять железо из руды, найденной в торфяниках и на дне ручьев. По количеству отходов археологи выяснили, что местные выплавили около трех килограммов железа — немного, как будто эту деятельность резко оборвали. Вскоре нашелся металлический гвоздь, а главное — бронзовая шпилька. Этими шпильками викинги скрепляли на теле одежду — и это было неопровержимым доказательством того, что они здесь были. Сейчас северный край Ньюфаундленда — национальный парк и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако узнать точное время существования поселения в середине прошлого века было невозможно. «Где-то около тысячного года», — считал Хельге Инстад. Для точной информации пришлось ждать 2021-го.

Установить точный год помогли деревья. На протяжении всей жизни любое растение впитывает и накапливает углекислый газ. В его составе всегда есть изотоп 14-С, образующийся в верхних слоях атмосферы при ее «бомбардировке» космическими лучами. После смерти растения 14-С постепенно распадается. По тому, сколько этого изотопа еще осталось, например, в деревянной доске, можно определить возраст этой доски. Этот метод называется радиоуглеродным датированием.

Метод позволяет определить возраст объекта только примерно. «С погрешностью в 20, а чаще в 50 или 100 лет», — говорит Михаэль Ди, исследователь хронологии изотопов из нидерландского Университета Гронингена. Однако несколько лет назад ученые совершили важное открытие. Оказалось, что события на Солнце — например, солнечные бури — влияют на то, сколько 14-С образуется в атмосфере и попадает в растения. Заметить это можно по годовым кольцам деревьев. В кольце, образовавшемся в год повышенной солнечной активности, изотопов будет больше. И это касается всех деревьев, которые росли на планете в это время.

Сравнив многочисленные образцы древесины, ученые смогли установить точные годы, когда на Солнце была аномальная активность. Одним из таких годов оказался 993-й. Узнав это, исследовательница из того же Университета Гронингена Марго Куитемс взяла билет в Канаду.

Я знала, что местные археологи хранят все, что нашли на месте поселения викингов. Часть древесины они положили в морозильную камеру — чтобы эти бревна и палки дольше сохранились, — рассказывает Куитемс. ― Когда я открыла ту морозилку, только и сказала: «Вау! Это как полная золота сокровищница!»

Фрагмент древесины из ньюфаундлендского поселения. Margot Kuitems

Марго Куитемс проверяет образцы древесины на количество радиоуглерода. Margot Kuitems

Доказательством того, что именно эту древесину использовали викинги, например, при строительстве жилья, были следы на ней от железных топоров. Каменные топорики, которыми тогда пользовались местные племена, оставляют другой след. Куитемс взяла несколько образцов бревен и вернулась с ними в Нидерланды.

В стране как раз начался локдаун, и исследовательнице пришлось анализировать материал дома. Она разглядывала под электронным микроскопом срезы бревен, пытаясь разобрать годовые кольца. «Это было как отделять один волос от другого — настолько эти кольца были хрупкими», — говорит она. Затем Марго проверила каждое из колец на количество 14-С. Ей удалось найти кольцо с аномально высокой концентрацией этого изотопа. Оно было двадцать девятым от коры.

Дальше уже все было просто: крайнее кольцо на бревне отвечает за год, когда дерево срубили. Это был 1021 год. На двух других образцах древесины подсчеты подтвердились. Поэтому сейчас то, что ровно тысячу лет назад викинги рубили деревья в Ньюфаундленде для строительства домов, является научным фактом. Они действительно пытались тогда освоить Америку. И действительно вскоре свернули эксперимент: археологи не обнаружили на территории поселения ни одного захоронения.

Как археологи обрадовались бронзовой шпильке, так и мы радуемся вашим донатам!