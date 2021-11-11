Правда, что людей иногда ошибочно хоронят заживо? Могут ли мертвые тела вообще двигаться? Публикуем отрывок из «Съест ли котик мои глаза, когда я умру?» — очень жизнеутверждающей книги о смерти

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«Бабель»

В ноябре 2021 года в украинском переводе вышла книга Кейтлин Даути «Съест ли котик мои глаза, когда я умру?». Даути изучала историю Средневековья в Чикагском университете, фокусируя свои исследования на теме смерти и ее изображении в культуре. После университета она работала в ритуальных конторах и крематории в Сан-Франциско и основала «Орден Доброй Смерти» — ассоциацию профессионалов ритуальной отрасли, чтобы вместе с художниками, писателями и учеными изменить отношение американцев к смерти, похоронам и трауру. Уже десять лет Кейтлин ведет свой канал на YouТube, где делится историческими фактами о смерти и погребении, а также дает советы клиентам и владельцам ритуального бизнеса. В книге «Съест ли котик мои глаза, когда я умру?» она решила изложить свой опыт и ответить на самые распространенные вопросы о трупах и смерти. «Бабель» с разрешения издательства Vivat публикует отрывок из книги Кейтлин Даути — о том, что происходит с телами после смерти, как пукают бактерии и откуда взялись истории о ходячих мертвецах.

Может ли мое тело сесть и застонать после смерти?

Подойдите-ка поближе, дорогие умиральщики. Не уверена, стоит ли рассказывать вам это, потому что тайный совет гробовщиков может прогневаться на меня, но все же рискну. Однажды вечером я задержалась на работе допоздна. В зале на столе лежал покрытый белой простыней человек сорока лет. Как только я подошла к рубильнику выключить свет, то услышала жуткий стон, хлынувший из тела, которое тотчас село, как Дракула, встающий из гроба… Окей, ничего подобного не было — это я все придумала. (Но не о работе допоздна, потому что работники бюро ритуальных услуг частенько задерживаются на работе до ночи.) Однако эта история или подобные ей относятся к самым любимым человеческим басням о похоронных бюро и моргах. Обычно источником этих врак является «кума жены двоюродного брата», работавшая в похоронном бюро когда-то в восьмидесятых и своими глазами — вот тебе крест — видела, как покойник садился на столе. К тому же и в газетах, и на различных форумах в интернете можно найти множество подобных историй с заголовками типа «Страшная правда, которую похоронные бюро от вас скрывают». Так могут ли тела двигаться после смерти или нет?

О чем книга Смерть — до сих пор самое загадочное для людей природное состояние. Конечно, о наличии души и ее внеземном пути при жизни нам не узнать. Но на вопросы о том, что происходит с мертвым телом, ответы уже существуют. В этой книге Кейтлин Даути объясняет вещи, о которых стыдно спросить даже у сотрудника похоронной службы. Что будет с телом умершего в космосе космонавта? Одновременно ли умирают сиамские близнецы? Можно ли устроить бабушке похороны в стиле викингов? Растут ли после смерти ногти и волосы? Даже если такие вопросы вам раньше и в голову не приходили, теперь вы непременно захотите узнать ответы на них. Заметьте: разгадка может быть отнюдь не предсказуемой.

Запомните: ваше тело не будет подниматься само по себе после смерти, словно под действием неизвестной потусторонней силы. Это вам не фильм ужасов. Трупы не могут кричать, вставать, хватать вас за волосы и тащить в самые недра ада. (Хотя, должна признаться, в начале работы в похоронном бюро у меня самой были некоторые из этих нерациональных страхов.) Однако если мертвое тело не способно делать размашистых кинематографических жестов, это еще не значит, что оно не может иногда дергаться, дрожать и даже стонать. Сейчас вы скажете, что движущийся мертвяк — это чертовски стремно! Ладно, я вас услышала. Но позвольте заметить, что то, почему и как подобные вещи случаются, просто объясняет наука. Нервная система человека сразу после его смерти некоторое время остается активной, из-за чего тело может подергиваться. Такие спазмы обычно наблюдаются первые несколько минут после смерти, хотя иногда это может случиться и через целых двенадцать часов. А что касается звуков, то и здесь есть объяснение. Когда переносят тело недавно умершего, из его легких может выходить воздух, создавая жуткие звуки, похожие на стоны. Большинство медсестер по собственному опыту знают, что это такое. Поэтому когда свежий покойник дернется или застонет на столе, они привыкли реагировать на это спокойно и без визгов: «Господи боже! Оно живое! ОНО ЖИВОЕЕЕЕЕ!»

Кроме того, мертвое тело способно издавать звуки, не имеющие ничего общего с деятельностью живой нервной системы. После смерти в желудке немедленно начинается воспалительное гулянье, на которое сходятся миллиарды приглашенных бактерий. Сначала они пожирают желудок и внутренности, затем переходят к печени, сердцу, мозгу. Как всем известно, после большого пира остается куча мусора. Так же и здесь: эти миллиарды бактерий производят газы — например, метан и аммиак, раздувающие мертвецу живот. Вздутие означает внутреннее давление, требующее выхода. Когда желудок переполняется газами, тело очищается, выпуская из себя зловонный воздух или жидкость, что может сопровождаться зловещим шипением. Поэтому не бойтесь: это не призраки зовут вас из потустороннего мира... это бактерии пукают. Веками людей, не имевших четкого научного взгляда на смерть, завораживали стонущие трупы. Прежде чем мы узнали о пукании бактерий и отмирании нервной системы, всех нас мучил непреодолимый страх быть погребенными заживо. Ведь из-за стона и подергивания мертвяк уже не кажется нам таким мертвым.

В конце XVIII века в Германии даже появились врачи, которые предпочитали подождать, чтобы проверить, действительно ли человек умер. Немного времени — и мертвец начнет разлагаться: гнить, раздуваться, вонять — словом, весь букет. Эти взгляды привели к созданию специальных учреждений — лейхенгаузов — временных моргов, в которых тела хранили в хорошо отапливаемых комнатах (потому что тепло ускоряет разложение), чтобы со стопроцентной уверенностью убедиться, что мертвые действительно умерли. Присматривал за всем этим специальный санитар. А вдруг кто-нибудь застонет, проснется и попросится в туалет? Нередко на трупы вешали колокольчики, чтобы те зазвонили, когда кто-нибудь зашевелится, и на звук прибегал санитар. На практике это выглядело так: бедный юноша целый день должен был сидеть в полной тишине в помещении, полном зловонных трупаков. В одном из таких моргов в Мюнхене с посетителей даже брали деньги за возможность побыть среди мертвых. А еще разработали специальную систему оповещения на случай, если кто-то неожиданно оживет: к пальцам рук и ног трупов привязывали веревки, тянувшиеся к фисгармонии (это такой маленький орган, играющий, когда сквозь него проходит воздух). Наименьшее движение должно было включать инструмент, тем самым вызывая санитара.

Такой метод оказался эффективным, правда, тела «двигались» из-за обычного вздутия. Только представьте себе, как сердечного санитара будит посреди ночи адская какофония, звучащая из пустого зала. К концу XIX века большинство этих заведений закрыли. По словам доктора фон Штейделя, из миллиона тел, прошедших через эти морги, ни одно не ожило. Итак, подведем итоги. Да, мертвые тела могут двигаться, но движения эти едва заметны, а их природа научно объяснима! Это не привидения, не демоны и не зомби. Радуйтесь хотя бы, что вы не на месте санитара одного из лейхенгаузов.



А издания после смерти не движутся вообще, так что им нужна поддержка читателей, чтобы не умереть.