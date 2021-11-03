Можем ли мы стрессовать из-за зданий? Да! Почему? Рассказываем, как архитектура влияет на наши эмоции и даже поведение

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ANDRIYIVSKY City Space

Города могут не только повышать комфорт и эмоциональное благополучие, но и быть источником негативных эмоций. «Бабель» вместе с ANDRIYIVSKY City Space рассказывают о том, как архитектура и городское планирование влияют на жизнь людей и какими должны быть улицы и города, чтобы люди чувствовали себя вовлеченно.

Настроение

В 2012 году среди группы исландцев провели эксперимент. Им показывали городские пейзажи, нарисованные с помощью компьютерной графики. Все изображения отличались друг от друга: на одних были однотипные здания, а на других — разнообразная архитектура.

Результаты показали, что самыми привлекательными для участников эксперимента стали вариативные пейзажи, где разные типы сооружений сменяли друг друга. Авторы исследования пришли к выводу: чем больше архитектурное разнообразие в рамках конкретного района, тем больше человек вовлечен в эту среду — интересуется ею и получает позитивные эмоции.

Урбанист Чарльз Монтгомери, автор книги «Счастливый город: Как городское планирование меняет нашу жизнь», объясняет, что монотонные здания с «пассивными» — однообразными и невыразительными — фасадами отталкивают человека и не вызывают у него интереса. Он провел эксперимент и выяснил, что люди более вероятно станут помогать незнакомцам, если находятся на улицах с «активными» фасадами.

Проект ANDRIYIVSKY City Space появится на месте недостроенного здания середины двухтысячных. Реконструированное здание станет полноценной частью Подола и честным современным пространством — не будет имитировать старину, но при этом гармонично впишется в окружающий контекст.

ANDRIYIVSKY City Space

Ментальное здоровье

Стать более дружественными зданию и городу помогают активные первые этажи — стрит-ритейл, кафе и рестораны. Они оживляют улицу и добавляют привлекательности для пешеходов.

Коллега Чарльза Монтгомери, исследователь Коллин Элрад убедился в этом на практике, когда провел группу людей сначала через улицу с большим супермаркетом Whole Foods, а затем — мимо рядов с ресторанами и кафе. Во втором случае его спутники, по их же словам, чувствовали себя оживленнее и вовлеченнее.

Ученые считают, что к стрессу может привести даже небольшая «доза» визуальной монотонности. Канадские исследователи Коллин Марефилд и Джеймс Данкерт в одной из своих работ пришли к выводу, что скука в большей степени ведет к повышению кортизола, чем грусть. Некоторые ученые связывают среду обитания без разнообразия с развитием синдрома дефицита внимания у детей.

ANDRIYIVSKY City Space — это многофункциональный комплекс с апартаментами и офисными пространствами. Здесь появятся кафе, рестораны и другие коммерческие заведения, которые будут работать преимущественно на первых этажах.

ANDRIYIVSKY City Space

Поведение

Американская ассоциация потребительских исследований в 2007 году проанализировала, как планируют магазины. Людям проще делать покупки, когда они двигаются в помещении по часовой стрелке. Так они находят продукты быстрее — соответственно, тратят меньше времени.

Ритейл-компании знают об этой особенности и используют ее — только наоборот. Трафик в супермаркетах часто направлен против часовой стрелки, чтобы посетители подольше задерживались в магазине и больше покупали.

Это наглядный пример, как здания могут влиять на наше поведение. Другие подходы работают и в больших масштабах. Улицы с кафе, ресторанами и активными первыми этажами более привлекательны для людей — на них чаще гуляют и, соответственно, тратят больше денег.

Таким образом развивается местная экономика. Существует метод оценки Walk Score, который анализирует «пешеходность» улиц. Американский экономист Джо Колтрайт подсчитал, что увеличение этого показателя на один пункт повышает цену недвижимости района на $500–3 000. В Ланкастере, штат Калифорния, например, «пешеходизация» улиц принесла $130 миллионов частных инвестиций и дополнительный объем производства, который эквивалентен $273 миллионам.

Формат City Space в рамках проекта ANDRIYIVSKY означает, что новый комплекс будет служить не только своим резидентам, но и городу. Активные первые этажи с заведениями и ритейлом оживят улицу Андреевскую. Проект создаст новые пешеходные маршруты для всех киевлян и станет драйвером развития Подола.