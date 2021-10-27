Сколько человек в Украине умерли за последние сутки от ковида? 692 — считаем в продуктовых рынках

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«Бабель»

В Украине на утро 27 октября вакцинировали 291 тысячу человек. Первую дозу получили 212 тысяч, а вторую ― 79 тысяч. За сутки коронавирусом заразились 22,5 тысячи человек, 5 925 попали в больницы. По данным Минздрава, 94 процента госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. За вторник, 26 октября от коронавируса в Украине умерли 692 человека. Это как если бы на трех продуктовых рынках по 230 торговых мест умерли все продавцы.

Посмотреть список пунктов вакцинации и записаться на прививку можно по ссылке.

«Бабель»

Посмотреть список пунктов вакцинации и записаться на прививку можно по ссылке