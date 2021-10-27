Соратники Владимира Зеленского говорят, что ему нужно больше власти и президентская республика. Куда уже больше? Есть куда — короткий эксплейнер

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Алиса Игина / «Бабель»

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью «РБК-Украина» заявил, что нынешней Украине куда больше подошла бы президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас. В этом случае, считает Данилов, президент мог бы единолично принимать ключевые решения и сделать большой рывок в развитии страны. Данилов не первый политик из команды Владимира Зеленского, который поднял эту тему. В 2020 году Федор Вениславский, нардеп и представитель президента в Конституционном суде, говорил о том же: из-за широких полномочий премьера и президента между ними могут возникать конфликты — это плохо. А один сильный лидер — президент — хорошо. Для Украины эта идея не новая. При Леониде Кучме в 1996—2006 годах и Викторе Януковиче в 2010—2014 годах в стране была президентско-парламентская форма правления — она гораздо ближе к президентской, чем к парламентско-президентской. И Кучма, и Янукович стремились к неограниченной власти. Но у Зеленского она уже есть. Зачем тогда его окружение поднимает эту тему и что изменится, если Украина станет президентской республикой — короткий эксплейнер.

Как устроена парламентско-президентская республика

К этой форме правления Украина вернулась в феврале 2014 года. Тогда, после бегства Виктора Януковича в Россию, парламент отменил предыдущее решение Конституционного суда, и из президентско-парламентской республики Украина снова стала парламентско-президентской.

Фактически форма правления зависит от того, кто формирует правительство и назначает премьер-министра — президент или парламент, и кому подчиняется исполнительная власть.

Согласно Конституции (это важное уточнение), сейчас большая часть полномочий — в руках парламента. Коалиция (сейчас — монобольшинство) предлагает президенту кандидатуру премьера, президент ее вносит в парламент, а депутаты голосуют. Президент предлагает Раде министров обороны и иностранных дел, премьер — остальных членов Кабмина. Также депутаты контролируют работу министров, голосуют за назначение и отставку генпрокурора.

Парламент 300 голосами может менять Конституцию, назначать дату выборов президента, утверждать и менять госбюджет и многое другое. С началом нового созыва Рады правительство уходит в отставку.

Сейчас у президента, согласно Конституции (и еще раз — это важное уточнение), куда меньше полномочий. Он предлагает Раде кандидатуры премьера и двух министров, глав СБУ и Национального банка. Еще президент может наложить вето на принятые парламентом законы, если только они не касаются поправок в Конституцию. Но и вето Рада может преодолеть.

Что нужно знать о президентской республике

Сделать Украину президентской республикой можно, например, через всенародный референдум. Его могут инициировать президент, парламент и народ, но в последнем случае есть ряд условий. Если на референдуме идею поддержат, парламент должен будет внести изменения в Конституцию.

Законопроект с изменениями и без референдума в парламент могут подать президент или 150 народных депутатов. Дальше процедура такая: законопроект должны поддержать минимум 226 депутатов, потом — одобрить Конституционный суд, и уже на следующей сессии Рады проект должен собрать не менее 300 голосов. После этого он идет на подпись к президенту.

Украина еще не была президентской республикой, поэтому точно описать все нюансы сложно. Что известно точно — в президентской республике исполнительную власть, то есть правительство, назначает, контролирует и увольняет лично президент. Должность премьер-министра в такой конструкции может исчезнуть, зато может появиться вице-президент.

В президентской республике глава государства ни под каким предлогом не может распустить парламент, как, например, это сделал Владимир Зеленский летом 2019 года. А вот парламент в исключительных случаях и по сложной процедуре может объявить президенту импичмент. В отношении законов все по-прежнему: президент может их вносить, Рада — не поддерживать, он — ветировать, а парламент — преодолевать вето.

Как на самом деле все работает в Украине

Тут все сложно. На практике в Украине с 2019 года скорее президентско-парламентская форма правления. Если точнее — формально страна живет по законам парламентско-президентской республики, но вся власть — в руках президента. Он контролирует парламент, где у его фракции большинство, и благодаря этому — правительство. Хотя все ветви власти должны быть независимыми, на большой пресс-конференции в 2020 году Зеленский прямо признался, что ищет кандидатов в министры — это исполнительная власть. Президент напрямую руководит силовыми ведомствами, дает поручения спикеру парламента, а все важные вопросы в стране согласовывает его Офис.

Если вся власть и так у Зеленского, зачем что-то менять?

В парламентско-президентской республике почти абсолютную власть президенту гарантирует большинство в парламенте. В случае с Зеленским — монобольшинство «слуг». Но так будет не всегда. Очередные парламентские выборы в Украине запланированы на октябрь 2023 года, а президентские, в которых, вероятно, будет участвовать Зеленский, — на весну 2024-го. Судя по последним рейтингам, в новой Раде «слуги» вряд ли получат большинство мандатов — им придется формировать коалицию с другими партиями и идти на уступки. То есть за полгода до президентских выборов Зеленский может остаться без лояльного парламента, силовиков и правительства — коалиция назначит новый Кабмин. Если к тому времени Украина станет президентской республикой, правительство, скорее всего, останется до президентских выборов и поможет Зеленскому провести избирательную кампанию. Но чтобы переписать Конституцию, в нынешней Раде власти нужно собрать минимум 300 голосов — столько у президента пока нет.

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