Сколько человек в Украине умерли от ковида за последнюю неделю? 3392 — считаем в «Титаниках»

Тексты

«Бабель»

В Украине за минувшую неделю, с 18 до 24 октября, установили и побили несколько ковидных рекордов. Первый рекорд установили в среду, 20 октября, — 22 415 инфицированных и 546 умерших от коронавируса. На следующий день, 21 октября, этот рекорд был побит — 23 785 зараженных и 614 смертей. Минздрав напоминает, что 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе — невакцинированные. Всю прошлую неделю мы считали количество умерших от ковида в «Боингах», хрущевках, автомобилях и кинотеатрах. К утру понедельника добавилось 483 умерших в пятницу, 22 октября, 386 — в субботу, 23 октября, и 330 — в воскресенье, 24 октября. Всего за минувшую неделю заразились 139 345 человек, а 3 392 человека умерли. Это больше, чем 1 316 пассажиров и 892 члена экипажа лайнера «Титаник», катастрофа которого стала одной из самых крупных в истории кораблекрушений.

«Бабель»

Посмотреть список пунктов вакцинации и записаться на прививку можно по ссылке.