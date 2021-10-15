В Украине XXI века бизнесмены и политики дарят друг другу картины из янтаря и золотые батоны. А какими были подарки во времена Гетманщины? Музей истории сделал об этом выставку — фоторепортаж
- Авторы:
- Антон Семиженко, Дмитрий Раевский
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Евгений Малолетка / «Бабель»
Подарки современным украинским политикам или бизнесменам — особенно тем, кто руководил страной до Революции достоинства, часто комичны. Это и портреты из измельченного янтаря, и чрезвычайно дорогая и непрактичная одежда, и найденное в резиденции Виктора Януковича пресс-папье в виде золотого батона. Триста лет назад тоже так было? Нет. В Сокровищнице Национального музея истории Украины открылась выставка ценных подарков, которые украинская знать делала в XVII—XVIII веках. Это были подарки церквям: такую моду задал гетман Иван Мазепа. Золота и драгоценных камней на них хватало, но стилистика была несколько иной. «Бабель» побывал на выставке до ее открытия, пообщался с организаторами — вот что там представлено.
Пример дарить церквям дорогие подарки в то время подал гетман Иван Мазепа. Он правил Украиной 20 лет — и ежегодно строил новую церковь. Больше всего — на Черниговщине, поскольку именно Черниговское княжество, по условиям украинского-шведского договора, переходило Мазепе в пожизненное владение.
Вот подаренный Мазепой золотой оклад для иконы Божьей Матери церкви села Дегтяривка, что недалеко от Новгород-Северского.
Мазепа задал тренд, и тогдашняя украинская элита — старшины, сотники, казначеи — начали делать дорогие подарки именно церквям. Особенно много дарили церквям Киево-Печерской лавры, главной тогдашней святыни украинских христиан.
Например, предшественник Мазепы, гетман Иван Самойлович подарил Успенской церкви Киево-Печерской лавры дискос и потир — евхаристический набор для причастия. В кубок наливали красное вино, на блюде выкладывали просфоры — этим угощали паломников.
Кроме драгоценных камней, на этих предметах важны рисунки из эмали. Изготовить такие очень сложно: надо несколько раз наносить на металл цветное стекло и отправлять в печь, чтобы расплавленное стекло заполнило все нужные участки. Набор смят из-за событий, произошедших с ним в период Второй мировой войны. Во время наступления немецких войск на Киев советская власть эвакуировала драгоценности на поезде — однако его разбомбила авиация. Часть объектов удалось спасти, эти дискос и потир — одни из них.
К таким подаркам — «вкладам» — часто добавляли так называемую вкладную подпись, в которой сообщалось, кто подарил драгоценность и по какому поводу. Иван Самойлович подарил этот набор на упокой души своих умерших детей.
Вклад к этой дароносице не сохранился, так что кто и почему подарил ее Успенской церкви — неизвестно. В этом кубке паломникам выносили облатки, ритуальное пресное печенье. Драгоценность сделал гданьский мастер Иоганн Кипа, 12 разноцветных стеклышек на ее крышке символизируют 12 апостолов, проповедовавших учение Христа.
Это самый дорогой из представленных на выставке объектов — митра работы киевского ювелира Григория Чижевского. На ней пять тысяч жемчужин, а также драгоценные камни и эмалевые медальоны. В музее уверяют, что такие подарки тогда могли делать только патриархи или императоры. Сейчас митра застрахована на 500 миллионов долларов.
Однажды ее чуть не утратили: в 1919—1922 годах, в рамках борьбы с голодом, коммунистическая власть приказала вывезти драгоценные объекты из церквей в хранилище в Москве. Позже украинский этнограф и музеевед Даниил Щербаковский смог убедить советскую власть, что эта митра представляет музейную ценность и ее нужно вернуть в Киево-Печерскую лавру.
Ювелиры — те, кто делал подобные украшения — иногда тоже были достаточно состоятельными, чтобы подарить церкви что-то подобное. Например, эту золотую обложку к Евангелию в 1749 году подарил Успенской церкви глава одного из золотарских цехов Алимпий Галик.
Эти подсвечники подарил Лавре Иван Выговский — гетман, который был преемником Богдана Хмельницкого. А два кубка ниже — Иван Мокиевский, киевский полковник и родственник Мазепы. Он сделал подарок в 1697 году к празднику Веры, Надежды и Любви и матери их Софии, который отмечают 30 сентября. Чашу украшают фигурки святых мучениц.
Кубки изготовил в Гданьске владелец крупнейшей местной ювелирной мастерской Натанаэль Шлаубиц.
Церквям в тот период дарили и драгоценные светские вещи — или для украшения интерьера, или для пополнения церковных бюджетов. Например, такие кружки подарили Успенской церкви Киево-Печерской лавры неназванные благодеятели из Германии.
Из этих кружек немцы обычно пьют пиво или квас, запивая традиционное блюдо — печеное мясо. Отдельно выделяется кружка с сердцами: сердце тогда было символом покаяния и Иисуса Христа.
Другая подаренная светская вещь — блюдо. Такие раньше вешали на стенах богатых домов, как сейчас картины.
Это блюдо тоже подарили Успенской церкви. Кто именно — неизвестно, но литовский герб — всадник — вверху намекает, что даритель может быть с севера. Судя по стилистике, это блюдо изготовили в начале XVII века.
А наиболее символическим церковным подарком, который могли сделать Лавре, был оклад к важнейшей иконе святыни — Успения Пресвятой Богородицы. Вот как выглядит работа ювелира Ивана Ярославского:
На Храмовый праздник, 28 августа, эту икону дополнительно брали в серебряный круг — и на шелковых шнурах спускали к паломникам.
Выставка подаренных церкви драгоценностей в Сокровищнице на территории Киево-Печерской лавры продлится до декабря. Кроме них, там можно увидеть немало других ценных исторических объектов, включая знаменитую скифскую пектораль.
Жаль, Мазепы уже нет — но, к счастью, у нас есть вы. Донаты «Бабелю» точно пойдут на благое дело!