В Украине XXI века бизнесмены и политики дарят друг другу картины из янтаря и золотые батоны. А какими были подарки во времена Гетманщины? Музей истории сделал об этом выставку — фоторепортаж

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Евгений Малолетка / «Бабель»

Подарки современным украинским политикам или бизнесменам — особенно тем, кто руководил страной до Революции достоинства, часто комичны. Это и портреты из измельченного янтаря, и чрезвычайно дорогая и непрактичная одежда, и найденное в резиденции Виктора Януковича пресс-папье в виде золотого батона. Триста лет назад тоже так было? Нет. В Сокровищнице Национального музея истории Украины открылась выставка ценных подарков, которые украинская знать делала в XVII—XVIII веках. Это были подарки церквям: такую моду задал гетман Иван Мазепа. Золота и драгоценных камней на них хватало, но стилистика была несколько иной. «Бабель» побывал на выставке до ее открытия, пообщался с организаторами — вот что там представлено.

Пример дарить церквям дорогие подарки в то время подал гетман Иван Мазепа. Он правил Украиной 20 лет — и ежегодно строил новую церковь. Больше всего — на Черниговщине, поскольку именно Черниговское княжество, по условиям украинского-шведского договора, переходило Мазепе в пожизненное владение.

Вот подаренный Мазепой золотой оклад для иконы Божьей Матери церкви села Дегтяривка, что недалеко от Новгород-Северского.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Мазепа задал тренд, и тогдашняя украинская элита — старшины, сотники, казначеи — начали делать дорогие подарки именно церквям. Особенно много дарили церквям Киево-Печерской лавры, главной тогдашней святыни украинских христиан.

Например, предшественник Мазепы, гетман Иван Самойлович подарил Успенской церкви Киево-Печерской лавры дискос и потир — евхаристический набор для причастия. В кубок наливали красное вино, на блюде выкладывали просфоры — этим угощали паломников.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Евгений Малолетка / «Бабель»

Кроме драгоценных камней, на этих предметах важны рисунки из эмали. Изготовить такие очень сложно: надо несколько раз наносить на металл цветное стекло и отправлять в печь, чтобы расплавленное стекло заполнило все нужные участки. Набор смят из-за событий, произошедших с ним в период Второй мировой войны. Во время наступления немецких войск на Киев советская власть эвакуировала драгоценности на поезде — однако его разбомбила авиация. Часть объектов удалось спасти, эти дискос и потир — одни из них.

К таким подаркам — «вкладам» — часто добавляли так называемую вкладную подпись, в которой сообщалось, кто подарил драгоценность и по какому поводу. Иван Самойлович подарил этот набор на упокой души своих умерших детей.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Вклад к этой дароносице не сохранился, так что кто и почему подарил ее Успенской церкви — неизвестно. В этом кубке паломникам выносили облатки, ритуальное пресное печенье. Драгоценность сделал гданьский мастер Иоганн Кипа, 12 разноцветных стеклышек на ее крышке символизируют 12 апостолов, проповедовавших учение Христа.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Евгений Малолетка / «Бабель»

Это самый дорогой из представленных на выставке объектов — митра работы киевского ювелира Григория Чижевского. На ней пять тысяч жемчужин, а также драгоценные камни и эмалевые медальоны. В музее уверяют, что такие подарки тогда могли делать только патриархи или императоры. Сейчас митра застрахована на 500 миллионов долларов.

Однажды ее чуть не утратили: в 1919—1922 годах, в рамках борьбы с голодом, коммунистическая власть приказала вывезти драгоценные объекты из церквей в хранилище в Москве. Позже украинский этнограф и музеевед Даниил Щербаковский смог убедить советскую власть, что эта митра представляет музейную ценность и ее нужно вернуть в Киево-Печерскую лавру.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Ювелиры — те, кто делал подобные украшения — иногда тоже были достаточно состоятельными, чтобы подарить церкви что-то подобное. Например, эту золотую обложку к Евангелию в 1749 году подарил Успенской церкви глава одного из золотарских цехов Алимпий Галик.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Евгений Малолетка / «Бабель»

Эти подсвечники подарил Лавре Иван Выговский — гетман, который был преемником Богдана Хмельницкого. А два кубка ниже — Иван Мокиевский, киевский полковник и родственник Мазепы. Он сделал подарок в 1697 году к празднику Веры, Надежды и Любви и матери их Софии, который отмечают 30 сентября. Чашу украшают фигурки святых мучениц.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Евгений Малолетка / «Бабель»

Кубки изготовил в Гданьске владелец крупнейшей местной ювелирной мастерской Натанаэль Шлаубиц.

Церквям в тот период дарили и драгоценные светские вещи — или для украшения интерьера, или для пополнения церковных бюджетов. Например, такие кружки подарили Успенской церкви Киево-Печерской лавры неназванные благодеятели из Германии.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Из этих кружек немцы обычно пьют пиво или квас, запивая традиционное блюдо — печеное мясо. Отдельно выделяется кружка с сердцами: сердце тогда было символом покаяния и Иисуса Христа.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Евгений Малолетка / «Бабель»

Другая подаренная светская вещь — блюдо. Такие раньше вешали на стенах богатых домов, как сейчас картины.

Евгений Малолетка / «Бабель»

Это блюдо тоже подарили Успенской церкви. Кто именно — неизвестно, но литовский герб — всадник — вверху намекает, что даритель может быть с севера. Судя по стилистике, это блюдо изготовили в начале XVII века.

А наиболее символическим церковным подарком, который могли сделать Лавре, был оклад к важнейшей иконе святыни — Успения Пресвятой Богородицы. Вот как выглядит работа ювелира Ивана Ярославского:

Евгений Малолетка / «Бабель»

На Храмовый праздник, 28 августа, эту икону дополнительно брали в серебряный круг — и на шелковых шнурах спускали к паломникам.

Выставка подаренных церкви драгоценностей в Сокровищнице на территории Киево-Печерской лавры продлится до декабря. Кроме них, там можно увидеть немало других ценных исторических объектов, включая знаменитую скифскую пектораль.

Жаль, Мазепы уже нет — но, к счастью, у нас есть вы. Донаты «Бабелю» точно пойдут на благое дело!