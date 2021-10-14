Марш ко Дню защитников и защитниц Украины: десять тысяч человек прошли по Киеву — обязательно посмотрите фото, как это было

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Стас Козлюк / Бабель

Около десяти тысяч человек собрались на Марш защитников и защитниц Украины. Организаторами выступили «Правый сектор», ВО «Свобода» и «Национальный корпус». Акция началась в 13:00 с митинга в парке Тараса Шевченко, в 14:00 колонны двинулись по бульвару Шевченко к Майдану Независимости. Первыми шли родственники убитых на Донбассе военных, вслед за ними — ветераны и военнослужащие, которые воюют против России в Донецкой и Луганской областях. Участники марша требовали от Верховной Рады принятия закона о коллаборационистах. Также участники марша требовали от президента Владимира Зеленского отказаться от идеи проводить выборы на оккупированных территориях. Как прошел марш ― в 10 фото Стаса Козлюка.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель