В Киеве прошел Марш равенства в поддержку ЛГБТ-сообщества. В нем приняли участие больше пяти тысяч человек. 15 очень добрых фотографий

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Стас Козлюк / Бабель

В Киеве прошел Марш равенства. В нем участвовали больше 5 000 человек. Темой Марша в этом году стал слоган «Страна для всех. Законы для жизни. Государство для безопасности». Участники Марша требовали принять законы о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТКИ+ и другим группам. В Марше участвовали не только киевляне, но и жители других областей. В это же время в парке Шевченко собрались около 50 противников Марша, но помешать шествию они не смогли. Это первый Марш за два года ― в 2020-м его не проводили из-за пандемии коронавируса. Вот как проходил Марш — в фотографиях корреспондента «Бабеля» Стаса Козлюка.

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

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