Стартап из США обещает возродить вымерших мамонтов и (если повезет) открыть настоящий «Парк Юрского периода». Это вообще как?! Объясняем нюансы

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В понедельник, 13 сентября, группа американских ученых и бизнесменов объявила о создании новой компании. Она планирует возродить шерстистого мамонта, вымершего около десяти тысяч лет назад. Для этого нужно подредактировать ДНК его ближайшего родственника — слона, и добавить в нее гены, которые отвечают за густую шерсть и толстый слой жира. Все это поможет новым мамонтам выжить в тундре, где примерно через шесть лет их собираются расселить. Таким образом ученые хотят восстановить экологический баланс в этой природной зоне, а инвесторы — получить прибыль. Они уже вложили в стартап 15 миллионов долларов и, как минимум, рассчитывают заработать на новых технологиях генной инженерии. Если все получится, мамонты станут началом чего-то вроде «Парка Юрского периода». СМИ и любители кино о динозаврах в восторге, но некоторые исследователи предупреждают — все не так просто, компания столкнется с проблемами технического и этического характера. От мамонтов отвыкла природа, тем более человек. «Бабель» рассказывает детали нового проекта.

Как все начиналось и почему мамонты?

Идею воскресить мамонтов Джордж Черч, профессор генетики Гарвардской медицинской школы, впервые публично озвучил еще в 2013 году — на конференции Национального географического общества. В то время исследователи только учились восстанавливать геномы вымерших видов на основе фрагментов ДНК, извлеченных из окаменелостей, и находить генетические отличия вымерших животных от их современных собратьев.

Доктор Черч был одним из пионеров в разработке способов чтения и редактирования ДНК. Он задавался вопросом: можно ли возродить древнее животное, если немного переписать геном его живого родственника. Черч решил, что для этого эксперимента неплохо подойдут мамонты, которые вымерли около 14—10 тысяч лет назад. Дело в том, что мамонты состоят в близком родстве с современными азиатским слонами — их общий предок жил около шести миллионов лет назад.

Идея доктора Черча привлекла большое внимание прессы, но не вдохновила потенциальных инвесторов. Только один из сооснователей PayPal Питер Тиль выделил сто тысяч долларов. Для такого масштабного эксперимента этого явно было мало, поэтому Черч потихоньку продолжал исследования параллельно с другими проектами, которые лучше финансировались.

Бен Лэмм (слева) и Джордж Черч, 2021 год. colossal.com

Так продолжалось до 2019 года, пока на связь с Черчем не вышел Бен Лэмм — основатель техасской компании Hypergiant, которая занимается исследованиями в области искусственного интеллекта. Hypergiant появилась в 2018 году, но уже успела поработать с NASA, техноконсалтинговой компанией Booz Allen Hamilton, нефтегазовой корпорацией Shell, Национальным управлением военно-космической разведки и Министерством внутренней безопасности США. Также Hypergiant разработала биореактор на основе водорослей, который очищает воздух и поглощает углекислый газ. Отработанные водоросли становятся материалом для биотоплива.

Лэмма заинтриговали сообщения прессы об идее возродить шерстистого мамонта. «Проведя день в лаборатории и много общаясь с Джорджем, я твердо решил, что этим надо заниматься всерьез», — сказал Лэмм.

Как планируют возрождать мамонтов?

Технология клонирования, вроде истории с овечкой Долли, отпала сразу. Ученые обнаружили немало хорошо сохранившихся останков мамонтов и даже расшифровали геном животного. Но извлечь необходимую для клонирования полную цепочку ДНК, какой она была при жизни мамонта, до сих пор не удалось.

Поэтому доктор Черч вместе с коллегами сосредоточился на генной инженерии, а конкретно — на технологии направленного редактирования геномов. Для начала они тщательно изучили собранные в окаменелостях геномы шерстистых мамонтов и выделили специфические гены, которые отличали их от слонов. В итоге исследователи сосредоточились на 60 генах, которые, как выяснилось в ходе экспериментов, очень важны для отличительных особенностей мамонтов, таких как шерсть, жир и характерный высокий куполообразный череп.

Образцы скелетов мамонта и слона на выставке в Японии, 12 июля 2013 года. Getty Images

Следующий этап — создать эмбрион слона с модифицированным геномом, который будет похож на геном древнего мамонта. Для этого нужно отобрать яйцеклетку слона, чего еще никто из ученых не делал. На случай неудачи Черч с коллегами попытается превратить обычную ткань слона в стволовые клетки, чтобы потом на их основе создать эмбрион в лабораторных условиях.

Далее эмбрион нужно вырастить. Для этого Черч сначала хотел использовать суррогатных слоних, но со временем разочаровался в такой идее. Во-первых, таким образом слоних еще ни разу не оплодотворяли. Во-вторых, сразу создать таким образом целое стадо мамонтов нереально — потребовалось бы очень много суррогатных матерей.

Вместо этого Черч решил сделать искусственную матку самки мамонта, покрытую изнутри тканью, выращенной из стволовых клеток. Подобные идеи уже реализовывались на практике. В 2017 году ученые из Филадельфии создали герметичный мешок, в котором четыре недели как в утробе может находиться зародыш ягненка. Однако для зародыша мамонта искусственная матка должна быть намного больше, прослужить около двух лет и выдержать примерно 90 килограммов веса плода. Но Черч настроен оптимистично. «Я не хочу загадывать, что это все будет просто. Но пока что все идет относительно легко. Мы получили все нужные ткани. Вернее, получили рецепт их изготовления», — говорит он.

Хорошо сохранившиеся останки детеныша мамонта, обнаруженные оленеводом на полуострове Ямал в 2007 году. Фото с выставки в Гонконге 10 апреля 2012 года. Getty Images

А зачем нужны мамонты?

Помимо научного любопытства и всемирного признания в случае успеха, Черч говорит о глобальной пользе от воскрешения мамонтов для окружающей среды. Когда-то эти животные паслись в тундре Сибири и Северной Америки, от южных границ этой природной зоны начинается Арктика.

Сегодня тундра быстро нагревается и выбрасывает в атмосферу углекислый газ. Там преобладают мхи. Но когда там жили шерстистые мамонты, это были в основном луга и пастбища. По мнению некоторых ученых, именно эти животные были «инженерами» экосистемы — поддерживали травяной покров, разрывали мхи, валили деревья и удобряли почву своими экскрементами.

Черч говорит, что возрожденные шерстистые мамонты смогут намного результативнее и быстрее снова превратить тундру в луга. Восстановленные пастбища будут защищать почву от таяния и эрозии и даже смогут блокировать выбросы углекислого газа.

Иллюстрация: Стадо мамонтов бредет по заснеженному лесу. Getty Images

Кто дал на это деньги и чего инвесторы хотят взамен?

В понедельник, 13 сентября, Черч и Лэмм объявили об основании стартапа Colossal, который займется генетическим возрождением шерстистого мамонта. Компания получила первоначальный капитал в размере 15 миллионов долларов.

Среди инвесторов — частный инвестфонд Climate Capital, который поддерживает технологии для борьбы с изменениями климата, братья Винклвосс из Winklevoss Capital и Тим Дрейпер из Draper Associates, заработавшие миллиарды на инвестициях в криптовалюту, основатель Legendary Pictures кинопродюсер Томас Талл и многие другие.

По словам Лэмма, первый детеныш шерстистого мамонта должен родиться через четыре-шесть лет. Однако компания все-таки не благотворительная, а коммерческая. И чтобы оправдать ожидания инвесторов, ей нужно зарабатывать.

Лэмм рассчитывает, что возрождая мамонтов, Colossal создаст новые формы генной инженерии и репродуктивные технологии, которые можно будет монетизировать. «Наш проект сродни космической программе «Аполлон», которая была буквальным выстрелом в сторону Луны. Ну, а по пути к цели были созданы такие технологии, как система глобального позиционирования GPS, и даже основы интернета, и все это было легко поставить на коммерческую основу», — говорит Лэмм.

Один из инвесторов, Кэмерон Винклвосс сказал, что рассматривает Colossal как долгосрочный проект. «Мы не ожидаем возврата средств в первые пару лет. На это может уйти около десятилетия». Он признает, что идея рискованная, но в случае успеха заработать можно будет не только на новых технологиях. «Со временем может появиться множество экономических возможностей, например, разные телешоу или даже тематические парки вымерших животных вроде «Парка Юрского периода», — считает бизнесмен.

Реконструкция мамонта, останки которого нашли вмерзшими в лед в Сибири, конец XIX века. Getty Images

Неужели все и правда так просто?

Конечно, нет. У этой идеи есть немало критиков среди ученых. Они говорят, что современная наука не настолько хорошо знакома с биологией слонов, а уж тем более мамонтов, чтобы точно предсказать, какие именно гены нужны для выживания в условиях Арктики. Густая шерсть, толстый слой подкожного жира и особая форма черепа — это понятно. Но нет никакой гарантии, что этих характеристик окажется достаточно.

Второй момент — за тысячи лет тундра «отвыкла» от мамонтов, и их неожиданное возвращение может коренным образом изменить экосистему, не факт, что в лучшую сторону.

И наконец, третье — этический фактор. Насколько гуманно воспроизводить животное, о биологии которого нам так мало известно? Кто будет решать, можно ли выпускать мамонтов на свободу? Когда в дикой природе появятся первые мамонтята, кто будет их воспитывать и присматривать за ними? Ведь методика, на которой остановился доктор Черч, предполагает, что у них не будет матерей. А у слонов, которые берутся за основу для возрождения мамонтов, очень сильная связь между матерью и детенышем, которая сохраняется долгое время.

Единственное, с чем согласны все, — даже если возродить мамонтов не получится, наработки могут помочь спасти существующие виды, которые находятся на грани вымирания. Например, тех, кто вымирает от болезней, можно будет снабдить генами, которые повысят сопротивляемость организма патогенам. А другие виды — обогатить генами, которые помогут лучше переносить жару и засуху, вызванную изменениями климата.

Скелеты семейства мамонтов, найденные вместе во время строительных работ недалеко от сибирского города Томска в 2002 году. Getty Images

Даже небольшой донат поможет спасти «Бабель» от вымирания! Возрождать — намного дороже, уж мы-то знаем.