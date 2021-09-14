Все снова обсуждают идею перехода украинского языка на латиницу. Это возможно? Очень кратко рассказываем об опыте трех азиатских и двух европейских стран — успешном и не очень

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Алиса Игина / «Бабель»

В соцсетях обсуждают идею перевести украинский язык на латинский алфавит. Дискуссия началась после того, как секретарь СНБО Алексей Данилов в ответ на вопрос пользователя Twitter во время интервью сказал, что украинцам нужно «избавиться от кириллицы». На самом деле идея не нова. Впервые она появилась еще в ХІХ веке. В течение последних 30 лет о переходе на латиницу говорили многие украинские деятели, в том числе историк Игорь Чорновол, бывший министр иностранных дел Павел Климкин, писатели Андрей Любка и Иван Лучук. Популярной идея так и не стала. Петиция с призывом перейти на латиницу набрала всего 33 голоса. Однако на самом деле с каждым годом с кириллицы на латиницу переходят все больше стран. Некоторые — на законодательном уровне, в других латиница просто становится популярной среди населения. «Бабель» рассказывает об опыте пяти стран, которые (почти) избавились от кириллицы.

Кириллица была на территории современной Украины более тысячи лет. Время от времени украинские деятели предлагали различные проекты по переходу на латиницу, но ни один из них не прижился.

В большинстве постсоветских стран все наоборот. После прихода к власти большевиков в СССР возникла идея перевести все его республики на «единый интернациональный алфавит». Латинизацию начали с языков, письменность которых сформировалась на основе арабского алфавита.

До 1930-х в СССР латинизировали более 50 языков. Однако после прихода к власти Сталина проект закрыли, поскольку латинизированный алфавит «не обеспечивал условий сближения с культурой великого русского народа». В 1939 году СССР начал кириллизацию. Почти все языки советских республик перевели на кириллицу. После распада СССР в некоторых странах начался обратный процесс.

Как в Украине пытались ввести латиницу В 1834 году идею заменить кириллицу латиницей предложил галицкий священник и языковед Иосиф Лозинский. Он говорил, что латиница, в отличие от мертвой церковнославянской кириллицы, лучше передает характер украинского языка. Лозинский предлагал писать украинские слова с помощью польского алфавита. Украинская интеллигенция восприняла идею в основном негативно.

В 1859 году с похожим предложением выступил чешский славист Йозеф Иречек. В отличие от Лозинского он предлагал формировать украинскую латиницу на основе чешского правописания.

В 2000 году вышел Korotkyj Pravopys Ивана Лучука, в котором он подробно описал украинское правописание латиницей. За основу алфавита приняли проект Иречека. С тех пор о введении латиницы говорили историк Игорь Чорновол, бывший министр иностранных дел Павел Климкин, другие политические и культурные деятели.

Азербайджан

До образования СССР в Азербайджане, как и во многих других тюркских странах, пользовались арабской вязью. В 1929 году президиум ЦИК СССР принял решение ввести в тюркских республиках «яналиф» — однотипный алфавит на основе латиницы.

С 1940-го начали внедрять кириллицу. С тех пор азербайджанский алфавит несколько раз менялся — каждые несколько лет из него «пропадали» различные буквы. Сначала исчезла буква «Ц», в 1958 году не стало «Э», «Ю», «Я», а букву «Й» заменили на «Ј».

После распада СССР тюркские страны начали одна за другой отказываться от кириллицы — по примеру Турции, реформировавшей свою графику еще до 1930-х.

В 1992 году парламент Азербайджана решил вернуть латинский алфавит. На полный переход Азербайджану понадобилось 10 лет. Сейчас азербайджанская молодежь пользуется только латиницей, но старшее поколение продолжает использовать привычную кириллицу.

Узбекистан

В 1929 году Узбекистан перешел с арабской графики на яналиф, в 1939-м — на кириллицу. После распада СССР узбеки тоже решили избавиться от кириллической графики и перейти на латиницу. В 1993 году президент Узбекистана Ислам Каримов подписал соответствующий указ.

Планировалось, что Узбекистан перейдет на латинскую графику до 2005 года. Процесс затянулся. Сначала полный переход отложили на 2010 год. Теперь новый дедлайн для перехода узбекского языка на латиницу — 2023 год.

За последние 30 лет на латиницу перевели учебники, образовательные заведения, названия улиц и станций метро. Однако медиа до сих пор используют обе графики. Официальные документы в Узбекистане выходят кириллицей. Молодое поколение не может читать литературу, написанную старой графикой, а старшее — не умеет писать латиницей. Власти Узбекистана надеются, что когда страна в конце концов перейдет на латиницу, то станет ближе к другим тюркским народам.

Казахстан

За последние 100 лет Казахстан тоже несколько раз менял письменный стиль — с арабской вязи на яналиф, затем на кириллицу. Вернуться к латинице решили в начале 2000-х.

В октябре 2006 года, выступая на XII сессии Ассамблеи народов Казахстана, Нурсултан Назарбаев заявил: «Нужно вернуться к вопросу о переводе казахского алфавита на латиницу. Мы в свое время отложили его. Все же латинская графика доминирует сегодня в коммуникационном пространстве. И неслучайно многие страны, в том числе и постсоветские, перешли на латиницу».

А уже в декабре 2012 года он представил «Стратегию развития Республики Казахстан до 2050 года», где сообщил о намерениях перевести казахский алфавит на латиницу до 2025 года. После этого проект на некоторое время замер, однако в 2017 году Назарбаев издал указ о переходе с кириллического письма на латиницу. С тех пор появилось два проекта нового алфавита.

В самом Казахстане к переходу на латиницу относятся по-разному. Часть населения его поддерживает, считая признаком того, что Казахстан выходит из сферы влияния России. «Это своего рода большой символический переход, который будет означать, что Казахстан выходит из-под влияния «русского мира». По сути это деколонизация», — говорит казахстанский политолог Айдос Сарым.

Однако латиницу часто и критикуют. В частности, в местных соцсетях популярна шутка о морковке, которая в кириллическом варианте пишется «сәбиз», а латиницей — saеbiz. Как бы там ни было, в Казахстане уже начали готовить документы и книги латиницей.

Работники Национальной академической библиотеки Республики Казахстан изучают новый алфавит. Астана, Казахстан, 21 февраля 2018 года. Getty Images

Молдова

Из стран Восточной Европы на латиницу первой перешла Молдова. Она имеет с кириллицей довольно запутанные отношения. До XVIII века Молдавское княжество использовало кириллицу. Затем восточная часть княжества — Бессарабия — вошла в состав Российской империи. Западная — объединилась с Валашским княжеством, в результате чего возникла Румыния.

Бессарабия пользовалась кириллицей, Румыния — латиницей. В 1918 году Бессарабия и Румыния объединились. С тех пор жители Бессарабии постепенно переходили на латиницу. Однако в 1940 году, после присоединения Бессарабии к Молдавской Советской Социалистической Республике, советская власть ввела в регионе кириллицу. Советские исследователи говорили, что молдавская язык — независимый романский язык, который отличается от румынского. Однако молдавские ученые считали иначе.

В 1988 году, незадолго до распада СССР, в МССР активизировалось движение за независимость. Семнадцатого сентября 1988 года 66 культурных и научных деятелей МССР опубликовали в прессе открытое письмо, в котором потребовали немедленно перевести молдавский язык на латинскую графику. В 1989 году письмо поддержали члены Съезда писателей СССР в Москве. Кириллический алфавит в Молдове отменили. Сейчас в стране пользуются в основном латиницей. Кириллический алфавит до сих пор используют в Приднестровье.

Сербия

Основной язык сербов, хорватов, боснийцев и черногорцев — сербохорватский. Но существуют несколько его вариантов, которые отличаются друг от друга. Хорваты исторически использовали латиницу, а сербы — кириллицу. После создания Югославии все изменилось — республика использовала оба алфавита. Государственная политика Югославии шла к созданию единого языка — без вариантов.

Когда Югославия распалась, хорваты оставили себе только латиницу, а сербы до сих пор пытаются вернуться к кириллице. Согласно закону 2006 года, ею должны пользоваться все государственные институты и СМИ. Однако тренд к использованию латиницы по-прежнему существует.

Опрос 2014 года показал, что если пожилые люди до сих пор пользуются в основном кириллицей, то молодежь предпочитает латиницу. Основная причина — в повседневной жизни молодые сербы часто общаются на английском и используют латинский алфавит.

Сербской власти все это не нравится. В 2018 году правительство страны даже размышляло над тем, чтобы ввести штрафы за использование латиницы. Пока этого не сделали.

Но исследователи говорят, что штрафы вряд ли помогут популяризировать кириллицу. «Мы, вероятно, не увидим возрождения кириллицы в публичной сфере, по крайней мере не в той мере, которая бы удовлетворила сторонников безусловного использования этого сербского письма», — говорит доктор Далибор Соколович, заведующий кафедрой славистики Филологического факультета Белградского университета.