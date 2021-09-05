«Мех — это не круто». В тридцати городах Украины и в Антарктиде (!) прошел марш за права животных. Вот 10 запредельно милых фотографий с киевской акции

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Стас Козлюк / Бабель

Всеукраинский марш за права животных одновременно прошел в 30 городах Украины и на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. В Киеве марш стартовал в 12:00 в парке Шевченко под лозунгом «Защита слабых — дело сильных». В мероприятии приняли участие около тысячи человек. Сначала в парке выступали зоозащитники. Они требовали запретить дельфинарии, использование животных в цирках, притравочные станции и меховые фермы. Около часа дня участники акции прошли маршем от парка Шевченко до Бессарабской площади, а оттуда — через Майдан к Верховной Раде. По дороге они скандировали «Украина гуманная страна», «Мех — это не круто». Вот 10 фотографий с марша, которые сделал Стас Козлюк специально для «Бабеля».

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

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