Любите быстро ездить, часто проскакиваете на красный и считаете, что правила для слабаков? Мы попросили автогонщиц и патрульных сыграть в GTA V и не нарушать ПДД (спойлер: не ПОТРАЧЕНО)

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Бандус Екатерина / «Бабель»

За первые восемь месяцев 2021 года в Украине произошло более 120 тысяч ДТП. Больше всего — в Киеве. Чтобы сделать поездки безопаснее, сервис заказа авто Uklon запустил новую функцию — Speeding Warning. С помощью данных GPS система рассчитывает скорость автомобиля и сравнивает ее с разрешенной на определенном участке дороги. Если водитель превысил — он получит сообщение. Если проигнорировал и не снизил скорость — еще и еще одно. В Uklon считают, что это приучит драйверов соблюдать правила движения, а пассажирам поможет чувствовать себя в безопасности. Пока водители привыкают к новой опции, «Бабель» вместе с Uklon попросили двух дрэг-рейсеров Анастасию Евсикову и Викторию Зосим, и двух патрульных полицейских Николая Семенченко и Романа Водориза сыграть в GTA V — игру, в которой невозможно не нарушать. Они (конечно же) пытались не превышать скорость, не ездить на красный и не сбивать пешеходов — и все почти (ну почти) получилось. Смотрите, как они это делают! Бонус: и патрульные, и гонщицы рассказывают, как ездить, чтобы не попаcть в ДТП.