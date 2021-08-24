50 тысяч человек вышли на Марш защитников Украины: они прошли по Киеву, от парка Шевченко до Софийской площади. Фотографии
- Авторы:
- Стас Козлюк, Евгений Спирин
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Стас Козлюк / Бабель
В Киеве прошел Марш защитников Украины. Почти 50 тысяч человек прошли от парка Шевченко в сторону Майдана Независимости. Во главе колонны шли семьи погибших участников российско-украинской войны, после них — родные героев Небесной Сотни и участники Революции достоинства. Участвовали в шествии и близкие пленных и пропавших без вести участников войны. Фотокорреспондент «Бабеля» Стас Козлюк заснял сегодняшний марш.