Независимой Украине 30 лет. Это 15 фотографий с военного парада в Киеве, которые вам точно нужно посмотреть (там самолеты, танки и песики!)

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Стас Козлюк / Бабель

Двадцать четвертого августа в Украине отмечали тридцатую годовщину Независимости. В Киеве прошел военный парад. На Майдане показали историческую постановку, а потом прошли коробки военных, проехала техника и пролетела авиация. Вот как это было — в 15 фотографиях Стаса Козлюка, которые он сделал специально для «Бабеля».

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

Стас Козлюк / Бабель

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