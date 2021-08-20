Весь мир следит за тем, как «Талибан» меняет Афганистан — обещает счастливую жизнь и свободу слова. На самом деле все не так — первая «рабочая» неделя талибов в Кабуле в 10 фото

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В воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул. Талибы захватили страну за несколько недель после того, как США вывели оттуда свои войска — они находились в стране 20 лет. Новая власть переименовала страну из республики в исламский эмират, пообещала соблюдать права женщин, не препятствовать работе СМИ и бороться с наркотрафиком. Но афганцы этим обещаниям не верят и целыми семьями пытаются бежать из страны. Из-за этого в аэропорту Кабула несколько дней царил хаос. Люди силой прорывались на самолеты, которые вывозили иностранцев и беженцев. «Бабель» выбрал десять выразительных фото о первой «рабочей» неделе талибов у власти.

Талибы вошли в Кабул фактически беспрепятственно, 15 августа 2021 года. Getty Images

Правительственные войска сдали столицу без боя, а президент Афганистана Ашраф Гани объявил об оставке и покинул страну. На фото: боевик «Талибана» возле груды формы и амуниции правительственных войск, 15 августа 2021 года. Getty Images

Утром 16 августа на аэродром Кабула прорвались тысячи человек, они пытались попасть на самолеты, которыми иностранные правительства эвакуировали своих граждан. На фото: афганцы перелезают через ограждение вокруг аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года. gettyimages.com

Люди перекрывали взлетно-посадочные полосы, некоторые цеплялись за взлетающие самолеты, из-за чего полеты пришлось на время прекратить. На фото: афганский мальчик на взлетной полосе аэропорта Кабула, 16 августа 2021 года. Getty Images

Американским солдатам, которые охраняли аэропорт, пришлось открыть огонь. Жертвами хаоса и паники в аэропорту Кабула стали более 10 человек. На фото: американский солдат направляет оружие на афганца, который пытался прорваться в аэропорт Кабула, 16 августа 2021 года. Getty Images

Талибы попытались отогнать афганцев от аэропорта Кабула, в ход пошли кнуты, палки и огнестрельное оружие. Около 10 человек были ранены, в том числе женщины и дети. На фото: беженцы, которых талибы силой оттеснили от аэропорта, 17 августа 2021 года. Getty Images

Вечером 17 августа талибы дали первую пресс-конференцию: говорили о правах женщин, обещали бороться с наркотрафиком и изменить страну к лучшему. На фото: спикер талибов Забихулла Муджахид спускается в зал для пресс-конференции, 17 августа 2021 года. Getty Images

В день 102-й годовщины независимости Афганистана, 19 августа, талибы официально объявили о создании «Исламского Эмирата Афганистан», до этого страна называлась Исламская Республика Афганистан. На фото: боевики поправляют флаг движения «Талибан», его вешают на здания по всей стране вместо национального флага Афганистана, 17 августа 2021 года. Getty Images

Талибы говорят, что при их власти афганские женщины «будут очень счастливыми, смогут работать, учиться и стать членами правительства, если продолжат жить по шариату». Однако из Афганистана уже поступают сообщения об убийствах женщин. На фото: боевик «Талибана» проходит мимо салона красоты в Кабуле с закрашенными изображениями женщин, 18 августа 202… Getty Images

Иностранные правительства продолжают вывозить из аэропорта Кабула своих граждан, беженцев и афганцев, которые поддерживали политику американцев в Афганистане и работали с предыдущими властями страны. Их талибы обещают казнить в первую очередь. На фото: афганцы, которых испанские власти смогли вывезти из Кабула, в аэропорту Мадрида, 19 августа 2021 … Getty Images

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