Весь мир следит за тем, как «Талибан» меняет Афганистан — обещает счастливую жизнь и свободу слова. На самом деле все не так — первая «рабочая» неделя талибов в Кабуле в 10 фото

В воскресенье, 15 августа, боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул. Талибы захватили страну за несколько недель после того, как США вывели оттуда свои войска — они находились в стране 20 лет. Новая власть переименовала страну из республики в исламский эмират, пообещала соблюдать права женщин, не препятствовать работе СМИ и бороться с наркотрафиком. Но афганцы этим обещаниям не верят и целыми семьями пытаются бежать из страны. Из-за этого в аэропорту Кабула несколько дней царил хаос. Люди силой прорывались на самолеты, которые вывозили иностранцев и беженцев. «Бабель» выбрал десять выразительных фото о первой «рабочей» неделе талибов у власти.
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