27 лет назад задержали самого разыскиваемого террориста времен холодной войны Ильича Рамиреса Санчеса. Он взял в заложники 11 министров и подорвал поезд с Жаком Шираком. А потом попал в тюрьму из-за женщин и алкоголя

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Бандус Екатерина / «Бабель»

Четырнадцатого августа 1994 года в столице Судана Хартуме арестовали самого разыскиваемого террориста времен холодной войны Ильича Рамиреса Санчеса, также известного как «Карлос Шакал». Названный в честь Владимира Ленина, он с детства увлекался коммунизмом, учился в Москве и называл себя «профессиональным революционером». Во имя революции Ильич захватил в заложники 11 министров стран ОПЕК, подложил бомбу в мюнхенскую редакцию «Радио Свобода» и взорвал поезд, в котором находился будущий президент Франции Жак Ширак. Много лет поймать преступника пытались ЦРУ, Моссад и Интерпол. В начале 90-х от Рамиреса Санчеса открестились все союзники. Власти Судана, возмущенные его пьянством и развратным поведением, передали террориста французской полиции. Сейчас Ильич отбывает три пожизненных заключения во французской тюрьме. «Бабель» рассказывает историю «профессионального революционера».

Жизнь Ильича Рамиреса Санчеса, известного как «Карлос Шакал», с рождения была связана с коммунизмом. Он родился в столице Венесуэлы Каракасе в 1949 году. Его мать Эльба хотела дать ему христианское имя, но отец Хосе Альтаграсия Рамирес Навас был против.

Рамирес Навас был атеистом и ярым марксистом. Мужчина часто повторял: «Самый великий человек — это Владимир Ильич Ульянов, он же Ленин. Историю человечества [...] можно разделить на два периода. До и после Ленина, а не Христа, который был обычным, ничем не примечательным человеком». Он назвал мальчика Ильичом. Младших братьев Ильича назвали Владимир и Ленин.

Отец будущего террориста был состоятельным человеком и нанял для Ильича, Владимира и Ленина «идеологически правильных» учителей. Они занимались с детьми индивидуально и преподавали им марксистскую идеологию и литературу. Гордый отец позже хвастался, что уже к 10 годам Ильич дважды прочитал «Жизнь Ленина» Льва Троцкого.

Мать Ильича была не в восторге от левых взглядов мужа и странных имен сыновей. Как истинная христианка, она не спешила разводиться и вместо этого часто отправлялась в длительные «путешествия» подальше от мужа — в Мексику, Колумбию и на Ямайку. В 1958—1961 годах Ильич путешествовал вместе с матерью и «мигрировал» из одной школы в другую. Однако в конце концов терпение Эльбы иссякло и она согласилась на развод. Дети остались на попечении отца.

В начале 1960-х Хосе Альтаграсия Рамирес Навас отдал 13-летнего Ильича в Liceo Fermin Toro. Позже Ильич предполагал, что отец сделал это специально, чтобы досадить жене — в то время школа считалась «колыбелью будущих радикалов». Во время учебы в лицее парень присоединился к молодежному крылу Коммунистической партии Венесуэлы и участвовал в демонстрациях против тогдашней власти. «Я был одним из ответственных за молодежное крыло в лицее в Каракасе», — говорил Ильич.

Follain J. Jackal. The Secret Wars of Carlos the Jackal

Follain J. Jackal. The Secret Wars of Carlos the Jackal

Впоследствии молодежное крыло Коммунистической партии Венесуэлы начало настоящую партизанскую войну с властью. Обеспокоенный, что Ильич погибнет из-за своих революционных настроений, отец в 1966 году отправил детей к матери. К тому времени она жила в Лондоне и устроила детей в местную школу. Ильич не очень хорошо учился, но с удовольствием сопровождал мать на приемы, которые устраивали для эмигрантов посольства стран Латинской Америки. Там он почувствовал и навсегда полюбил вкус роскошной жизни. Это, убеждал марксист, совершенно не противоречило его взглядам: «Я люблю хорошую еду, выпивку и хорошие сигары. Мне нравится спать в свежей постели, носить качественную обувь. Я люблю играть в карты — особенно покер и блэкджек. Я люблю вечеринки и танцы. Однако я против «собственности». То, что я имею, принадлежит другим так же, как и мне», — годы спустя объяснял он журналистам.

По-настоящему революционная карьера Ильича началась в 1968 году, когда он при содействии Коммунистической партии Венесуэлы поступил в Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. В партии считали парня перспективным и надеялись, что в будущем он будет работать на них. Однако оценки Ильича, в отличие от его более известного тезки, были далеки от идеала. «Я видел Ильича в Москве, и он не учился. Он был неконтролируемым. Получал много денег [от своего отца], играл на гитаре и бегал за девушками», — позже рассказывал Густаво Макади, один из деятелей Коммунистической партии Венесуэлы. Постоянные выходки Ильича раздражали русских, пытавшихся поддерживать в университете строгую дисциплину. Последней каплей стало участие парня в проарабской демонстрации. Через год обучения Ильича исключили из университета.

Но в Москве Ильич познакомился со многими студентами из Палестины. Один из них рассказал ему о Вадее Хаддаде — палестинце, поклявшемся «преследовать израильтян всю свою жизнь» после того, как израильская армия уничтожила дом его семьи.

В 1967 году, после поражения коалиции в Шестидневной войне, он вместе с другим палестинцем — Жоржем Хабашем — основал «Народный фронт освобождения Палестины». Организация имела марксистскую идеологию и стремилась любой ценой освободить Палестину, даже прибегая к террористическим методам. Ильичу такой подход нравился. Он прошел военную подготовку в специальном лагере в Иордании, и затем вступил в «Народный фронт». Учитывая его венесуэльское происхождение, в организации ему дали псевдоним «Карлос».

В начале 1970-х Ильич вернулся в Лондон. Он, как и раньше, жил с матерью и братьями. Однако имел тайное задание — собрать список потенциальных целей для «Народного фронта освобождения Палестины». Составив его, он получил новое задание — убить еврейского бизнесмена и президента по розничной торговле компании Marks & Spencer Джозефа Зиффа. Покушение было неудачным — Карлос ворвался в дом Зиффа и выстрелил ему в голову, однако бизнесмен выжил, а на втором выстреле пистолет Ильича заклинило.

Ильич Рамирес Санчес, 11 июля 1975 года. Getty Images

Следующие теракты были более удачными для него и роковыми для жертв. В 1974 году Карлос помогал «Красной армии Японии» освободить одного из экстремистов из французской тюрьмы. Тринадцатого сентября 1974 года члены армии захватили французское посольство в Гааге и взяли в заложники 11 человек. Французы не спешили соглашаться на условия террористов. Чтобы убедить их, Карлос бросил гранату в магазин на бульваре Сен-Жермен — два человека погибли, 34 были ранены. А 13 и 19 января 1975 года Ильич вместе с сообщниками пытался сбить из гранатомета два израильские самолета в парижском аэропорту «Орли». В первый раз снаряд попал в югославский самолет и административное здание, во второй им помешала полиция, но террористы бросили несколько гранат в здание аэропорта, 23 человека получили ранения.

Французские правоохранители не знали, кто стоит за атаками, однако в июне 1975 года поймали сообщника Карлоса. Тот привел их прямо к конспиративной квартире Ильича. Преступник вежливо открыл дверь, предложил правоохранителям выпить, а затем — достал автоматический пистолет и застрелил двух полицейских и своего бывшего коллегу. Третий полицейский был ранен.

После этого никому ранее не известный Ильич стал мишенью спецслужб. В Лондоне совершили рейд на еще одну квартиру Карлоса. Преступника там не было, однако журналист отыскал экземпляр романа «День Шакала» английского писателя Фредерика Форсайта. После этого медиа прозвали Ильича «Шакалом».

Тем временем Ильич бежал в Бейрут — планировать следующую миссию, после которой о нем узнал весь мир. В декабре 1975 года он вместе с пятью сообщниками ворвался на встречу стран-членов ОПЕК в Вене. Карлос взял в заложники 11 министров и еще 80 участников встречи. Террорист и его сообщники выдвинули властям Австрии ряд требований, в частности, предоставить им самолет и каждые два часа провозглашать манифест в поддержку «Народного фронта освобождения Палестины» на общегосударственных радиостанциях и телеканалах. После этого Ильич освободил 50 заложников, а с остальными сел на борт Austrian Airlines и вылетел в Алжир. Там он отпустил заложников на свободу. Это была последняя миссия Карлоса для «Народного фронта». Планировалось, что он казнит двух министров — ОАЭ и Ирана, что ослабит ОПЕК. Ильич этого не сделал, но не из-за гуманизма — со временем стало известно, что Саудовская Аравия заплатила ему как минимум 50 миллионов долларов за освобождение заложников. В 1976 году террориста исключили из организации.

Карлос и его сообщники садятся на самолет, предоставленный австрийской властью. Считается, что Карлос — слева, в белом тренче. Австрия, 22 декабря 1975 года. Getty Images

Революционная карьера венесуэльца на этом не закончилась. В 1978 году он создал собственную террористическую группировку — «Организацию вооруженной арабской борьбы» (Organization of the Armed Arab Struggle). Она состояла преимущественно из ливийских, сирийских и немецких повстанцев и базировалась в Восточном Берлине. В разное время Карлосу приписывали связи с КГБ. Сам он шутил, что именно агент КГБ купил ему билет в Москву, когда он поступил в московский университет. Достоверной информации об этом немного. Однако документы Штази свидетельствуют, что во время пребывания Карлоса в Восточном Берлине немецкая спецслужба активно поддерживала с ним связь. Штази предоставила Ильичу ряд конспиративных квартир, команду из 75 помощников и разрешала открыто носить пистолет.

Из Берлина Карлос спланировал пять терактов во Франции и ФРГ, которые осуществил в 1982—1983 годах. В 1981 году Карлос и его сообщники подложили бомбу в офис мюнхенской редакции «Радио Свобода». Шесть человек были ранены. Атаку заказал тогдашний президент Румынии Николае Чаушеску — он якобы заплатил за нее 2 000 000 долларов. Причина — большинство румын хотели слушать «Радио Свобода», а не государственные СМИ.

В 1982 году Карлос по заказу сирийских властей подложил взрывчатку в автомобиль под офисом Al Watan al Arabi — французской газеты, которая выходила на арабском языке и была известна своими антисирийскими настроениями. Погиб прохожий. Еще 60 человек получили ранения.

Последствия взрыва под редакцией еженедельника Al Watan al Arabi, 22 апреля 1982 года, Париж, Франция. Getty Images

Операция прошла не без ошибок. Французская полиция захватила соратников Карлоса — его невесту, немку Магдалену Копп, и швейцарца Бруно Верге. Чтобы освободить их, Карлос организовал новые теракты, в частности, подложил бомбу в поезд из Парижа в Марсель, в котором находился на то время мэр Парижа Жак Ширак. В результате взрыва погибли три человека, 13— получили ранения. Ширак не пострадал.

Карлос был одним из самых разыскиваемых преступников — его искали ЦРУ, Моссад и Интерпол. Давление со стороны международного сообщества заставило многих союзников Карлоса отказаться от любых связей с ним. Страны, где он нередко скрывался, начали массово запрещать ему въезд.

Сначала это сделала Венгрия, затем Германская Демократическая Республика, Ливия и в конце концов Сирия. Последней страной, которая приютила террориста, стал Судан. Карлос поселился там в 1991 году. В Судане Ильич преимущественно развлекался и посещал вечеринки. Туристы запросто могли снять, как он танцует ламбаду в одном из клубов. Это раздражало местные власти, однако террорист чувствовал себя в стране в безопасности.

Все изменилось в 1993 году. Тогда на след Карлоса вышло ЦРУ, а потом передало информацию французам. Они долго вели переговоры с суданскими властями, и в конце концов те согласились выдать террориста: «Мы передадим его через несколько дней. Мы приютили его как бойца, который боролся за Палестину, за благородные цели. Теперь он ведет себя как хулиган. [...] Пьянсвует и проводит столько времени с женщинами, что я даже не знаю, мусульманин ли он. [...] Учитывая его поведение, нас не в чем винить», — сказал тогда суданский политик Хасан ат-Тураби.

В 1994 году Карлоса арестовала французская полиция в больнице в Хартуме. Его вывезли во Францию, где в 1997-м приговорили к пожизненному заключению. Затем дело пересмотрели и приговор увеличили до трех пожизненных заключений. Карлоса признали виновным в 80 смертях. Реальное количество может быть больше. Однако Карлос ни о чем не жалеет — называет себя «профессиональным революционером» и говорит, что все совершенные им убийства были во имя революции и освобождения Палестины. Сейчас Ильич отбывает наказание в тюрьме французского города Пуасси.