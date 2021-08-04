Уже трое легкоатлетов отказались возвращаться в Беларусь. Вспоминаем, как спортсмены бежали от авторитарных режимов СССР, ГДР, Ирака, Кубы, Северной Кореи и России

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Первого августа беларусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что ее пытаются насильно вывезти из Токио после критики в адрес своих тренеров. В аэропорту она обратилась за помощью к полицейским, сказав, что боится возвращаться в Беларусь. Политическую помощь ей предложили Польша и Чехия. В итоге Тимановская вылетела в Вену «из соображений безопасности». После этого пара беларусских атлетов, Яна Максимова и Андрей Кравченко, тоже решила не возвращаться в Беларусь из-за боязни «потерять не только свободу, но и жизнь». Это не первый случай бегства спортсменов из стран с авторитарными режимами. «Бабель» вспоминает громкие истории удачных и неудачных спортивных побегов из СССР, Восточной Германии, Северной Кореи, Ирака, Кубы и России.

СССР. Бежали шахматисты, фигуристы, пловцы, хоккеисты и многие другие

Первый знаменитый спортсмен бежал из СССР еще в 1921 году — чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Однако самый громкий скандал в советском шахматном спорте случился после побега Виктора Корчного в 1976 году. Во время турнира в Амстердаме он попросил политического убежища в Нидерландах, а затем поселился в Швейцарии.

В Советском Союзе Корчного лишили гражданства и звания мастера спорта. Позже, когда он готовился к матчу с чемпионом мира Анатолием Карповым, в советских новостях его называли просто «претендент». Семья Корчного осталась в Советском Союзе, и после его побега у родных шахматиста возникли большие проблемы, особенно у сына.

Виктор Корчной на Международном шахматном турнире в Англии, 28 декабря 1955 года. Getty Images

В 1979 году случился новый скандал, теперь уже в фигурном катании. Из поездки в Швейцарию с показательными выступлениями не вернулись двукратные олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы СССР Людмила Белоусова и Олег Протопопов. На тот момент их уже исключили из сборной и они числились солистами Ленинградского балета на льду. Пара попросила убежища в Швейцарии и поселилась в деревне Гриндельвальд.

После побега имена Белоусовой и Протопопова исключили из советских спортивных справочников. А когда организаторы Олимпиады 1988 года пригласили их на показательные выступления, то советская делегация пригрозила, что бойкотирует церемонию закрытия.

Фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов с золотыми медалями Зимней Олимпиады 1964 года в Инсбруке. Getty Images

В 1989 году сборная СССР по хоккею выиграла Чемпионат мира в Стокгольме. Перед вылетом советской делегации оказалось, что из отеля исчез один из игроков сборной — Александр Могильный. Позже выяснилось, что хоккеист бежал в США, где получил политическое убежище. В Советском Союзе на Могильного завели уголовное дело по обвинению в дезертирстве — он имел звание младшего лейтенанта и выступал за военный клуб ЦСКА.

В Америке Могильный сделал блестящую карьеру в НХЛ — выигрывал Кубок Стэнли и дважды попадал в символическую сборную всех звезд Национальной хоккейной лиги. Через двадцать лет хоккеист признался, что решился на побег из-за нищеты, несмотря на то, что был олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трехкратным чемпионом СССР.

Александр Могильный в составе клуба НХЛ Vancouver Canucks, 1990 год. Getty Images

Во время летних Игр 1976 года в Монреале прямо из олимпийской деревни исчез советский прыгун в воду Сергей Немцанов. Оказалось, что он попросил политического убежища. Но на этот момент Немцанову было всего 17 лет, и его пришлось вернуть в СССР. Канадские власти потребовали, чтобы к спортсмену не применялись репрессии. Советский Союз согласился, но спортивную карьеру Немцанову загубили. И только после развала СССР Немцанов все же уехал в США.

Сергей Немцанов на Олимпийских играх 1976 года в Монреале. Wikimedia

В 1979 году бывший олимпийский чемпион в гребле на каноэ Владас Чесюнас бежал из Литовской ССР в Западную Германию. Примерно через год КГБ провел спецоперацию по похищению спортсмена, однако сам Чесюнас позже заявил, что вернулся «добровольно». На родине его не посадили, он закончил институт и работал тренером, однако долгое время оставался под колпаком у КГБ.

Золотые медалисты Владас Чесюнас и Юрий Лобанов из СССР на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Getty Images

ГДР. Спецслужба штази следила за каждым шагом спортсменов

Тайная полиция Восточной Германии отслеживала все аспекты жизни граждан с помощью широкой сети информаторов. Особенно это касалось спортсменов, которые были нужны для поддержания международного имиджа.

Когда в 1964 году сборная ГДР отправилась на Олимпиаду в австрийский Инсбрук, то спортивные функционеры Восточной Германии распространили ложную информацию о том, что власти Австрии экстрадируют всех, кто попытается бежать. Поэтому спортсменка-саночница Уте Гелер, которая задумала побег, не решилась обратиться за помощью к местным властям. Западногерманские коллеги тайно вывезли ее в Баварию на машине, спрятав под одеялом. Уже на следующей Олимпиаде она выступала за сборную ФРГ.

В январе 1981 года футбольная сборная ГДР возвращалась после товарищеского матча с Аргентиной. В аэропорту их встретили сотрудники штази, которые арестовали трех лидеров сборной и игроков чемпиона страны дрезденского «Динамо» Петера Котте, Матиаса Мюллера и Герда Вебера. Их обвинили в «контрреволюции», заговоре и попытке побега из страны. Все из-за того, что один из них, Герд Вебер, хотел заключить контракт с командой «Кельн» из Западной Германии, а двое его одноклубников об этом знали. В итоге игроков отправили на год в тюрьму и запретили любую футбольную деятельность.

Сборная ГДР перед матчем с Венгрией. На фото Герд Вебер (четвертый слева), Петер Котте (шестой слева) и Матиас Мюллер (последний слева), 19 ноября 1980 года. Getty Images

Ирак. Сбежал знаменосец олимпийской сборной

После окончания Игр 1996 года в Атланте из олимпийской деревни сбежал знаменосец сборной Ирака, тяжелоатлет Раид Ахмед и попросил политического убежища в США. Позже он признался, что любил свою страну, но ему не нравился режим Саддама Хусейна. Старший сын диктатора Удай Хусейн на тот момент возглавлял Олимпийский комитет и Футбольную ассоциацию Ирака и был известен своими жесткими порядками. За любые оплошности и недостаточные результаты спортсменов могли ждать пытки или даже казнь. Поэтому многие боялись выступать на международных соревнованиях.

После побега Ахмеда власти Ирака пытались заставить его вернуться, угрожая репрессировать членов его семьи. Позже Ахмед смог вывезти родных в США. А в большой спорт он больше не возвращался.

Знаменосец сборной Ирака Раид Ахмед на церемонии открытия Олимпиады в Атланте, 19 июля 1996 года. Getty Images

КНДР. На Чемпионате мира в ЮАР сбежали футболисты сборной

В 2010 году футбольная сборная Северной Кореи во второй раз в своей истории пробилась в финальную часть Чемпионата мира, который проходил в ЮАР. Уже перед первой игрой с бразильцами сборная КНДР недосчиталась четырех игроков — 24-летнего нападающего Ан Чол Хьона, 25-летнего вратаря Ким Мьонг Гила, 21-летнего полузащитника Ким Кьонг Иля и 20-летнего защитника Пак Сун Хьока.

Северокорейская делегация отказалась комментировать ситуацию, поэтому СМИ предположили, что игроки сбежали из команды, чтобы попросить политического убежища в ЮАР. Позже появилась информация о том, что еще два футболиста бежали в Японию. Ведь на родине команду ждало наказание за плохое выступление на турнире, где она заняла последнее место в группе.

Футболисты Северной Кореи перед матчем со сборной Бразилии на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке. Getty Images

Куба. Чемпион по количеству бежавших спортсменов

В разное время с международных соревнований на Кубу не возвращались боксеры, теннисисты, бейсболисты, футболисты, гребцы и даже члены женской команды по хоккею на траве.

Одним из последних крупных скандалов стал побег финалиста лондонской Олимпиады-2012 в беге на 110 метров с барьерами Орландо Ортеги. Он исчез во время Чемпионата мира в Москве в 2013 году. Позже выяснилось, что спортсмен бежал в США. С 2016 года Ортега выступает за легкоатлетическую сборную Испании.

Орландо Ортега (под номером 5) в составе сборной Испании на Чемпионате мира по легкой атлетике 2019 года в Катаре. Wikimedia

Россия. Сбежала свидетельница по делу о допинге в российском спорте

Российская легкоатлетка Юлия Русанова стала одной из главных свидетельниц по делу о допинге в российском спорте. После того как спортсменка сама попалась на допинге в 2013 году, она стала информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA). В конце 2015 года WADA выпустило отчет о массовом и систематическом использовании допинга российским спортсменами. А немецкие журналисты выпустили фильм-расследование, в котором говорилось, что все это происходило под покровительством властей РФ. Отголоском скандала стало то, что и на нынешней Олимпиаде российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, им запрещено использовать флаг и гимн страны.

Сама же Русанова вместе с мужем и ребенком в 2014 году бежала из России. Сначала они жили в Германии, затем попросили политического убежища в Канаде, а позже переехали в США.

Юлия Русанова в полуфинальном забеге на 800 метров на Чемпионате мира в Южной Корее, 2 сентября 2011 года. Getty Images

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