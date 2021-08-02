Место Арсена Авакова в МВД занял Денис Монастырский. Он (пока) не черт, любит Рериха, театр и Антона Геращенко. Большой профайл

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Каролина Ускакович / «Бабель»

Пятнадцатого июля парламент отправил в отставку главу МВД Арсена Авакова. На этой должности он пробыл семь с половиной лет, пережил трех премьер-министров и одного президента — Петра Порошенко. Авакову подчинялась Национальная гвардия, Госпогранслужба, Миграционная служба, Служба по чрезвычайным ситуациям и реформированная Нацполиция. С первого дня президентства Владимира Зеленского убрать Авакова требовали оппозиция, гражданские активисты и часть фракции «Слуга народа» (СН). Место Авакова занял депутат от СН Денис Монастырский. О нем известно не так много. Он юрист, бывший помощник близкого соратника Авакова Антона Геращенко и экс-глава парламентского комитета по вопросам правовой политики. Чтобы узнать о новом министре больше, корреспондент «Бабеля» Оксана Коваленко пообщалась с его друзьями и критиками, одногруппниками, бывшими руководителями, коллегами и подчиненными, экс-генпрокурором и действующим вице-спикером. Никто из них не сказал, что Монастырский — черт.

Театральный кружок, центр Рериха и Хмельницкий университет права

Денис Монастырский родился в Хмельницком в июне 1980 года. В школе ходил в театральный кружок. Позже заинтересовался учением художника Николая Рериха и в 16 лет присоединился к Подольскому культурно-просветительскому центру Рериха. Там изучали творчество семьи Рерихов, работы философов-космистов, открывали библиотеки.

В 1997 году Монастырский окончил школу и поступил на юридический факультет в Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова. Это был молодой вуз — его создали в 1992 году, а в 1995-м он стал государственным университетом. Много лет спустя он станет кузницей кадров партии «Слуга народа». Среди его выпускников нынешний первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, его брат, депутат СН Николай Стефанчук, еще один «слуга» Владимир Ватрас и другие. На одном курсе с Монастырским учился и Сергей Ныжный. Позже он станет консультантом и другом Владимира Зеленского и сыграет важную роль в карьере Монастырского.

В 1999 году ректором Хмельницкого университета стал Виталий Олуйко. «Почему у нас появлялись такие, как Монастырский и Стефанчук? Потому что мы сами искали нашего студента за школьной партой, собирали сливки, у нас были лучшие студенты, сильная конкуренция, КВН», — вспоминает он будущих «слуг».

Однокурсник Монастырского и нардеп от СН Владимир Ватрас рассказывает, что уже тогда будущий министр видел себя политиком, много читал, увлекался философией. Общие знакомые говорили, что «далеко пойдет… Когда мы все шли гулять, он шел в центр Рериха». Когда в конце девяностых в университете организовывалось студенческое самоуправление, Монастырский вошел в студсовет.

В 2000 году Стефанчук, который после выпуска остался работать в университете, позвал третьекурсника Монастырского в научно-исследовательскую часть — там сотрудники и студенты занимались наукой и готовили законопроекты. Монастырского и Ватраса Стефанчук назначил методистами. Это была первая официальная работа будущего министра — он организовывал научные конференции и круглые столы. Стефанчук говорит, что тогда с выбором не ошибся: «Денис оказался тем, кто может формировать научную деятельность университета».

Хмельницкий университет управления и права имени Леонида Юзькова www.education.profitworks.com.ua

Верховная Рада и защита кандидатской

В 2002 году Монастырский окончил университет с красным дипломом. Дальше с карьерой ему помог ректор Виталий Олуйко. Поскольку в Хмельницком университете аспирантуры не было, он предложил Денису продолжить учебу в аспирантуре Института государства и права имени Корецкого, а потом вернуться преподавать в родной вуз. Учебу в аспирантуре Монастырскому оплатили. По этой схеме аспирантуру окончил и Стефанчук.

Тогда же, в 2002 году, Олуйко выиграл выборы на своем округе и стал народным депутатом. Он позвал Монастырского в Киев работать помощником: сначала на ставку, как госслужащего, потом на общественных началах. Монастырский много работал над законопроектами. «Мы с ним зарегистрировали 118 проектов. Он готовил, привлекал студентов, преподавателей, они искали проблемные вопросы, которые мы пытались решить. Многие проекты удалось проголосовать — изменения в Семейный, Гражданский кодексы, например, — вспоминает Олуйко. — Многие депутаты мне завидовали, говорили, что у меня лучший помощник. Кто-то носил портфели, а Денис действительно работал. Он был молодой, и из него можно было лепить профессионала». Пока Монастырский работал помощником, он закончил Украинскую школу законотворчества при Институте законодательства Верховной Рады. Там депутатов и их помощников учат писать законы.

В 2006 году депутатская каденция Олуйко закончилась, он и Монастырский вернулись в Хмельницкий университет. Монастырский возглавил научно-исследовательскую часть при университете и преподавал студентам теорию государства и права. В 2009-м Монастырский защитил кандидатскую диссертацию «Стабильность закона: понятие, суть и факторы обеспечения» и стал доцентом.

«В будущее через культуру», стажировка в США

Монастырский учился, работал, преподавал и все это время интересовался историей и древностями.

В 2000 году член правления центра Рериха Игорь Эрметов создал общественную молодежную организацию «В будущее через культуру». Монастырский стал ее соучредителем, а когда Эрметов переехал в Киев — главой.

В 2002—2004 годах организация запустила аматорскую театральную студию «Живое слово». Эрметов рассказывает, что Монастырский сам играл в нескольких спектаклях, например, в пьесе Григория Горина «Забыть Герострата!» и «Антигоне» Софокла. В театре Монастырский научился четко и выразительно говорить.

«В будущее через культуру» проводила встречи со студентами и привлекала их в «трудовые отряды» — они помогали реставрировать культурные памятники, например, замок Сангушко в Изяславе.

Во время одной из встреч со студентами Монастырский познакомился со своей будущей женой Жанной. Сейчас у них двое сыновей. С 2018 года Жанна Монастырская работает в Госбюро расследований. Она возглавляет отдел представительства и судебно-аналитической работы управления правового обеспечения.

В 2009-м Монастырский выиграл конкурс по программе Сommunity Сonnections, который проводила американская компания Global ties KS. Он и еще девять победителей поехали в США стажироваться и смотреть, как работают волонтерские организации. «Мы ездили в Канзас-Сити, провели там три недели, знакомились с организациями, которые использовали труд волонтеров. Жили в семьях, параллельно изучали культуру и совершенствовали язык», — вспоминает Руслан Рохов, который был с Монастырским в одной группе. Спустя три года, в 2012-м, Монастырский выиграл национальный конкурс «Волонтер года» с проектом молодежных трудовых отрядов.

Денис Монастырский и Ирина Венедиктова — сейчас генеральный прокурор Вячеслав Ратинский / УНИАН

Работа с Антоном Геращенко, отбор прокуроров и главы ГБР, Hillmont partners

После Евромайдана Монастырского снова позвали работать в Киев. Осенью 2014-го соратник главы МВД Арсена Авакова — Антон Геращенко, прошел в парламент по списку партии «Народный фронт» (НФ). Он искал помощника — хорошего юриста для работы с законопроектами. За рекомендациями Геращенко пошел к своему другу Сергею Ныжному — тот порекомендовал однокурсника Монастырского.

Летом 2015 года стартовала первая реформа прокуратуры. Ее частью были открытые конкурсы по отбору руководителей местных прокуратур. Четыре региональные конкурсные комиссии сформировали Верховная Рада и ГПУ — по три человека от каждой. От парламента в каждую комиссию попали два депутата и один общественник. Ни один депутат от НФ в комиссии не прошел, но как минимум три общественника были связаны именно с этой партией. Денис Монастырский и адвокат Татьяна Зелькина были помощниками депутата Антона Геращенко, а Александр Остапенко в 2014-м баллотировался в парламент по списку НФ. Такое распределение квот вызвало много вопросов о влиянии на отбор будущих прокуроров члена НФ, главы МВД и друга Геращенко — Арсена Авакова. Мы спросили у Геращенко, почему именно его помощники попали в комиссии, он ответил, что «рекомендовал их, как честных и профессиональных сограждан». Марина Цапок, которая в то время работала руководителем отдела Генпрокуратуры по вопросам реформы, говорит, что «темной руки Авакова» в комиссиях она не замечала.

В 2016 году Монастырский попал в еще одну конкурсную комиссию — ее члены выбирали первого руководителя Госбюро расследований. «Я немного удивился, когда увидел, что Денис в комиссии. Раньше он не интересовался правоохранительными органами, занимался более глобальными вопросами», — вспоминает его бывший однокурсник, депутат СН Владимир Ватрас. Членов этой комиссии утверждали Кабмин, президент и парламент. Двадцать девятого февраля 2016 года по квоте правительства Арсения Яценюка в нее вошел Антон Геращенко. Но уже 2 марта его заменил его помощник Денис Монастырский. По словам депутата, который попросил не называть его имя, вероятно, эта рокировка случилась потому, что Монастырский был одним из авторов закона о ГБР и хорошо разбирался в теме.

Позже конкурс на главу ГБР активисты назвали непрозрачным. По словам эксперта Александра Леменова, «Народный фронт» и «Блок Петра Порошенко» договорились, что глава ГБР будет от «Народного фронта», а два заместителя — от БПП. Монастырский проголосовал за всех троих.

В мае 2016 года Антон Геращенко стал одним из соучредителей Украинского института будущего и привел туда Монастырского. Он занялся правоохранительными органами. Через год, в марте 2017-го, институт разработал дорожную карту для нового главы Нацполиции Сергея Князева. Представил стратегию Монастырский. Он же был одним из авторов закона, который запустил реформу Нацполиции.

В феврале 2017 года Монастырский пошел работать в юридическую компанию своего одногруппника Сергея Ныжного – Hillmont partners. Фирма вела дела проекта Владимира Зеленского «Квартал 95» — занималась налогами и судебными спорами. Например, адвокаты оспаривали запрет на въезд в Украину актеру сериала «Сваты» студии «Квартал 95» Федору Добронравову. Но Монастырский, по словам советника компании Игоря Пугайко, делами будущего президента не занимался — он отслеживал изменения в законах и консультировал клиентов. «Он искал слабые места в законодательстве, потом нарабатывал предложения, чтобы эти пробелы убрать. Его не интересовала коммерческая деятельность», — вспоминает Пугайко, который вел в Hillmont partners «Квартал 95».

Антон Геращенко Вячеслав Ратинский / УНИАН

Команда Зеленского, работа в Раде, скандалы и обвинения

В конце 2018-го Руслан Стефанчук пригласил Монастырского в команду Владимира Зеленского, который решил баллотироваться в президенты на выборах 2019 года. Стефанчук создавал экспертные группы по направлениям. Монастырский попал в группу по вопросами парламентаризма и правоохранительной системы. Он и Руслан Рохов, с которым они вместе ездили в США по волонтерской программе, разрабатывали отдельные части плана реализации избирательной программы Зеленского на первые сто дней. Когда речь зашла о законе об оружии, Рохов и Монастырский оказались по разные стороны баррикад. Рохов был за легализацию, Монастырский — против. После долгих дискуссий вопрос решили сформулировать обтекаемо. «Мы нашли компромиссную формулировку, которая пошла в программу «Слуги народа». Написали, что нужен закон об оружии», — вспоминает Рохов. Но власти, по его мнению, ближе была концепция Монастырского. После этого в окружении Зеленского к Монастырскому начали прислушиваться и сделали официальным членом команды.

После победы Зеленского заместителем главы Администрации президента стал Руслан Рябошапка — он курировал судебно-правовое направление. Монастырского Рябошапка планировал забрать к себе в АП и поручить реформу правоохранительной системы. «Я знаю его с марта 2019 года — познакомились на рабочих группах. Он хорошо подготовлен в теории, знал правоохранительную систему», — вспоминает Рябошапка. Но поработать в АП Монастырский не успел. На парламентских выборах 2019 года он прошел в парламент по спискам «Слуги народа». Ему досталось высокое 20-е место. В Раде он возглавил комитет по правоохранительной деятельности.

С тех пор депутаты и разного рода активисты задавались одним вопросом: Монастырский — человек Авакова или нет? Рябошапка отвечает «да». По его мнению, в парламент Монастырский попал «по квоте Авакова». Те, кто считают так же, говорят, что Монастырский проводил через комитет выгодные Авакову законы, или наоборот — затягивал рассмотрение невыгодных. «Он делал все, что ему говорил Антон Геращенко. Яркий пример — голосование по электрошокерам», — на условиях анонимности рассказывает один из депутатов правоохранительного комитета. Речь о законопроекте, который разрешал полиции использовать при задержании электрошокеры. Этот проект лоббировал зам Авакова Антон Геращенко. Десять общественных организаций были против. Комитет Монастырского этот документ не одобрил и решил отправить на доработку. Тем не менее проект поставили на голосование в ВР — постановление об этом внес лично Монастырский. По словам источника «Бабеля» в ВР, с этим вопросом глава комитета даже ходил лично к президенту. Однако Рада проект не поддержала, а в день голосования на сайте МВД появился большой материал в поддержку проекта с цитатами Геращенко. Сам Монастырский говорит, что работа с Геращенко не делает его человеком Авакова.

Как глава комитета, Монастырский пытался избегать конфликтов. «Когда он оказывался меж двух огней, всегда хотел распетлять и договориться со всеми. Он неконфликтный, но беспокоится о своей репутации и откровенно неправильные вещи от своего имени делать не будет», — рассказывает один из бывших коллег Монастырского по комитету.

Но угодить всем не получалось. Монастырского часто критиковал «Центр противодействия коррупции». Например, его обвинили в попытке затянуть принятие закона, который ужесточал ответственность за ложь в декларациях о доходах чиновников. Монастырский от имени своего комитета попросил спикера парламента Дмитрия Разумкова направить проект закона на экспертизу в Венецианскую комиссию. Разумков так и сделал. Но в ЦПК утверждают, что такого решения профильный комитет не принимал, а Монастырский просто хотел, чтобы неудобный для многих топ-чиновников и депутатов закон приняли как можно позже. Окончательно закон получилось принять только летом 2021 года.

Еще один скандал связан с бывшим коллегой Монастырского по комитету — бывшим советником Арсена Авакова, депутатом ОПзЖ Ильей Кивой. Журналисты из Bihus.info утверждают, что депутат подделал документы, необходимые для защиты кандидатской диссертации. Одну из справок Киве выдал тогда еще глава правоохранительного комитета Монастырский. Он подтвердил, что результаты исследований нардепа правоохранительный комитет уже использует в своей работе. И хотя доказать обратное почти невозможно, скорее всего, эту справку Монастырский выдал, не читая кандидатскую Кивы. Позже косвенно это подтвердил помощник Монастырского Евгений Крапивин: «Такие справки выдаются пачками всем, кто защищается по профильным специальностям и направляет диссертацию комитету».

Илья Кива Вячеслав Ратинский / УНИАН

Министр Монастырский

Шестнадцатого июля Монастырский стал главой МВД. До него ведомство семь с половиной лет возглавлял Арсен Аваков. Чтобы собрать голоса депутатов в поддержку Монастырского, на заседание фракции СН приехал Владимир Зеленский. Фракция, часть которой давно выступала за отставку Авакова, выбор президента поддержала.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что Монастырский — логичный и правильный выбор: он плотно работал с тематикой МВД, участвовал в коммуникациях между президентом, премьером, Арсеном Аваковым и депутатами по этому направлению. «Назначение Монастырского гарантировало определенную преемственность в продолжающемся реформировании МВД», — считает Подоляк.

Это назначение поддерживает и Рябошапка, который часто критикует власть: «Он [Монастырский] хорошо теоретически подготовлен, знает правоохранительную систему. Один из немногих квалифицированных людей в этой команде». Рябошапка считает: если Монастырский и был человеком Авакова, то сейчас, скорее, будет играть на стороне Офиса президента. «Если у Дениса будет стержень, он сможет провести реформу в полиции и министерстве».

Главная задача Монастырского ― реформа МВД. Планируется, что министру больше не будут подчиняться Национальная гвардия и Погранслужба. Аваков отдавать эти полномочия не хотел. Монастырский готов.

В конце прошлой недели стало известно, что он внес в Кабмин три кандидатуры своих заместителей — это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян. Двое последних работали в МВД Авакова: Бондаренко возглавляет департамент информатизации, Акопян занимается вопросами евроинтеграции. Драпьятый — человек Монастырского. Он возглавляет секретариат правоохранительного комитета Рады, которым раньше руководил Монастырский. Два источника «Бабеля» в ОП и МВД также подтвердили, что Монастырский пытается согласовать с Офисом президента кандидатуру еще одного зама — своего бывшего руководителя Антона Геращенко. Пока решения на этот счет нет.

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